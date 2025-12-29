Elképesztő, amit 2025 produkált: olyan rekord dőlt meg az évben, amire kevesen számítottak

A Groupama Biztosító idén is összegyűjtötte az év meglepő és megdöbbentő biztosítási számait. A 2025-ös rekordok között kiemelkednek az elmúlt 25 év legnagyobb viharához kapcsolódó adatok – a Lászlók és a Máriák, a Kossuth utcaiak és a fehér gépjárművel autózók pedig stabilan tartják dobogós helyüket.

A július 7-8-án átvonuló vihar a valaha bejelentett legmagasabb kárigényszámot eredményezte a biztosítónál. Az extrém időjárás tömeges károkat okozott az otthonokban, nyaralókban és az áramhálózatban is, melynek következtében mintegy 16 000 lakossági lakásbiztosítási kárbejelentést fogadott a társaság. Érdekesség, hogy öt évvel ezelőtt még a 2000 bejelentést generáló viharok számítottak szokásosnak, az elmúlt három évben pedig a 7-8000 bejelentést okozó viharok jelentették a rekordot. A fentiekkel szemben az év legnyugodtabb napja már évek óta január 1-je, 2025-ben mindössze 10 kárbejelentéssel.

Talán meglepő, de az év egészét tekintve a vihar ellenére mégsem az elemi károk (azaz a vihar, esőzés, villámárvíz, beázás, földcsuszamlás, földrengés stb.) közül került ki a legtöbb bejelentés, bár mindössze néhány százzal maradt le. Első helyen a csatorna és vezetékesvíz-károk állnak több mint 30 000 bejelentéssel, a harmadik legtöbb kárbejelentés pedig balesetekkel és betegségekkel kapcsolatban érkezett a biztosítóhoz.

A legnagyobb összegű kifizetések tűzkárokhoz kapcsolódnak

2025-ben a magánembereknek kifizetett legnagyobb kártalanítási összeg egy tűzesethez kapcsolódott, nagysága több mint 74 millió forint volt. A társasházbiztosítási ügyfelek között szintén egy tűzkár 33 millió forintos kifizetése volt a csúcstartó, az utasbiztosításoknál pedig egy közel 30 millió forintos baleseti eset emelkedett ki. A gépjármű-tulajdonosok között egy-egy 16 milliós kifizetés volt a rekorder mind a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb), mind a casco terén – mindkettő töréskárból adódott.

Dobogós kárbejelentők

Az utakon még mindig fehér autóból fut a legtöbb, így nem csoda, hogy a kárbejelentéseknél is a fehér színű gépkocsik vezetik a ranglistát, megelőzve a szürke és a fekete járműveket – mind a károsultak, mind a károkozók oldalán.

Bár Magyarországon a legtöbb utcát Petőfi Sándorról nevezték el, a kárbejelentéseknél Kossuth Lajos vezeti az utcák listáját. Őt követi Petőfi, majd Dózsa György és Rákóczi Ferenc.

A leggyakoribb keresztnevek tekintetében sincs változás a tavalyi évhez képest: továbbra is a Lászlók és a Máriák állnak a dobogó legfelső fokán. A férfiaknál az Istvánok és a Zoltánok, a nőknél az Erzsébetek és a Katalinok kerültek a második és a harmadik helyre.

Mi a közös Debrecenben és a XI. kerületben?

Nemcsak az, hogy a legnépesebbek (egyik a vidéki városok, másik a budapesti kerületek között). Biztosítási téren is csúcstartók: ebben az évben is Debrecenből és a XI. kerületből érkezett a legtöbb kárbejelentés a biztosítóhoz – mindkét helyszínen a fent említett nyári vihar okozta bejelentések többségét. Vidéken a pécsi és a miskolci, míg Budapesten a XVIII. és a III. kerületi lakosok jelentették a második és harmadik legtöbb kárt 2025-ben.

Legek az ügyfelek között

Az egy ügyfél által kötött szerződések toplistáján egy kgfb-ügyfél az első 14 szerződéssel. Az egy autós által okozott legtöbb kár tekintetében egy cascós ügyfél vezet, aki idén négyszer törte össze az autóját. A lakásbiztosítással rendelkezők közötti rekorder pontosan 21 kárt jelentett be ebben az évben – ezzel az eredménnyel akár a kártyajátékot is megnyerhette volna. És ha már lakásbiztosítás: a legtöbb kötés idén a kampányidőszak utolsó napjára, március 31-ére esett, ezen az egy napon közel 2000 új szerződés született.

Kutyás vagy cicás?

Házi kedvenceinkkel is történhetnek balesetek, kezelésre és műtétre szorulhatnak sérülések, gyulladások vagy egyéb betegségek miatt. Érdekes, hogy a Groupama ügyfelei inkább kutyások, akik közel tízszer többször fordultak kártérítési igénnyel a biztosítóhoz, mint a cicatulajdonosok. Az átlagos kártérítési összeg a házi kedvencek esetében mintegy 71 ezer forintra rúgott.