Légy óvatos: már a vitaminokat is hamisítják, mutatjuk, hol vásárolj

Folyamatosan nő a kereslet az étrend-kiegészítők iránt, így emelkedik az internetes vásárlások száma is a szektorban, amire már a hamisítók is felfigyeltek. A hamis, esetenként életveszélyes szerek visszaszorítása érdekében jött létre az a program, amely a piacra kerülő termékek bevizsgálásával garantálni tudja, hogy a csatlakozó patikák polcaira már csak az ellenőrzött, jó minőségű szerek kerüljenek ki.

Egyre többen próbálják ki az étrend-kiegészítőket derült ki a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület és a Tárki tavalyi kutatásából. A Testület és a kutatócég 2018-ban és 2019-ben fesztiválokon vizsgálta a fiatalok étrend-kiegészítőkhöz kapcsolódó attitűdjét és ismereteit. Az eredményekből a korcsoportos eloszlás szerint az látszik, hogy a 18-22 évesek 46,7 százaléka, a 23-30 évesek 60 százaléka, míg a 31 évesnél idősebb korcsoport 65,4 százaléka szedett már életében legalább egyszer étrend-kiegészítőt, vagyis a 30 év felettiek az ilyen jellegű készítmények elsődleges fogyasztói. Összevetve a 2018-as adatokkal a legfiatalabbaknál több mint 15, az utánuk levőnél 8, míg az idősebbeknél 2 százalékpontos emelkedést mutatnak a tavalyi eredmények, vagyis egyre többen használják ezeket a termékeket. A növekvő igényeknek köszönhetően az étrend-kiegészítők piaca is bővül, azonban nem mindegy, hogy milyen forrásból szerezzük be ezeket a szereket.

Az étrend-kiegészítők iránti kereslet növekedése miatt különösen fontos a fogyasztók megfelelő tájékoztatása annak kapcsán, hogy honnan érdemes ezeket a szereket beszerezni

- emelte ki Bérci István, a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének (MÉKISZ) elnöke. Fontos tudni, hogy a Magyarországon is hatályos Európai Uniós jogszabályok szerint az étrend-kiegészítők forgalmazása nincs engedélyeztetéshez kötve, a gyártónak csupán a termék forgalomba helyezést kell bejelentenie az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (OGYÉI). A fentiek miatt az így piacra kerülő készítmények nem esnek át előzetes bevizsgálási folyamaton, ezért főként a beszerzés forrása lehet a biztosítéka annak, hogy megfelelő készítményhez jusson a vásárló.

A rossz minőségű termékek forgalomba kerülésének megakadályozása érdekében jött létre 2018-ban a Biztonságos Étrend-kiegészítő Program, amelyet a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT), a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK), Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ), a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége (GYNSZ) és a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (MÉKISZ) hívott életre. A Program legfőbb célja, hogy fogyasztókhoz csak garantált minőségű, hamisítástól mentes termékek juthassanak el. Az étrend-kiegészítők a kiegyensúlyozott táplálkozás és egészéges életmód mellett fontos szerepet töltenek be az egészségmegőrzésben. Az összetett minőségtanúsítási szabályzat segítségével biztosítható, hogy a Programban részt vevő gyógyszertárakba csak hamisítás-mentes, minőségi szempontból megfelelő étrend-kiegészítők kerüljenek. A patikák pedig vállalják, hogy csak olyan gyártótól és forgalmazótól vásárolnak ilyen terméket, amelyek részt vesznek a programban, ezzel megőrizve és erősítve a gyógyszerésszel és a gyógyszertárral szembeni bizalmat.

"A kialakult helyzetben láthatóan megnőtt az igény a különböző étrend-kiegészítőkre. Ennek egyik következménye, hogy a vásárlások egy része átkerül online térbe, ez azonban óriási lehetőséget tartogat a hamisítók és az illegális kereskedők számára is." - figyelmeztet Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület elnökhelyettese. Hozzátette: saját- és szeretteink egészsége megóvása érdekében különösen fontos, hogy ezeket a szereket kizárólag megbízható forrásból szerezzünk be. A programhoz országszerte eddig több mint 1600 patika csatlakozott. A résztvevő gyógyszertárakban csak olyan készítmények, többek között vitaminokat és ásványi anyagokat vagy éppen növényi összetevőket tartalmazó szerek vásárolhatók meg, amelyek átestek az előírt - a minőségi megfelelőséget is figyelembe vevő - kockázatértékelésen.

Címlapkép: Getty Images