Koronavírus: óvintézkedéseket vezetett be az ELTE

A fertőzésveszély ellenére Vuhanban marad egy magyar zeneszerző, mivel nem akarja magára hagyni családját. Eközben az ELTE is különleges intézkedéseket vezetett be: a Kínában járt hallgatóknak munkatársaknak két hétig igazolják a hiányzását. A vírus tovább terjed Kínában, és 170-re emelkedett a halottak száma.

Hatalmas pánik uralkodik a kórházak bejáratánál. A többségükben lázas, fertőzött betegek sírva várakoznak a hidegben, de sokan tüdőgyulladásban szenvednek, légzési nehézségeik is vannak

- mondta a Blikknek a Vuhanban élő Keresztes Zoltán zeneszerző, aki a Külügyminisztérium felhívása ellenére úgy döntött, hogy a koronavírus epicentrumaként számontartott városban marad. Arról is beszélt, hogy a beteg emberek hosszú, tömött sorokban várnak a kórházak kapui előtt bebocsátásra várva. Sokszor 6-8 órán keresztül ácsorognak annak ellenére, hogy a gyógyszerkészletek már napokkal azelőtt kifogytak. Vannak, akik feladják, vizsgálat, kezelés nélkül, ellátatlanul mennek haza.

Keresztes Zoltánt és hét másik, Vuhanban élő, magyart a Külügyminisztérium azzal kereste meg, hogy pénteken vagy szombaton kihozzák őket repülőgéppel Kínából. Keresztes nemet mondott, mivel családjának a városban kellene maradnia.

Óvintézkedések a magyar egyetemeken

A SOTE és a Debreceni Egyetem után az ELTE is óvintézkedéseket vezetett be a vírus miatt. A hallgatóknak küldött levélben azt írták, hogy aki Kínában, különösen Hupej tartományban járt, az két hétig maradjon távol a közösségi programoktól, figyeljék saját állapotukat, és panaszok esetén azonnal menjen be a Szent László kórházba.

A szorgalmi időszak február 10-i indulása után is igazolt távollétet jelent előbbi, Kínában járt hallgatóink és munkatársaink távolmaradása az előadásokról, gyakorlatoktól hazatérésüket követő két hétig

- írták. Továbbá az ELTE megírta azt is, miképpen kell eljárni a fertőzések elkerülése végett:

Jelenleg a heveny légúti megbetegedések megelőzésére szolgáló higiénés rendszabályok betartása a legfontosabb.

Mossanak gyakran kezet, kerüljék beteg emberekkel történő kontaktust, betegen ne menjenek közösségbe.

Tömegközlekedési eszközök használatát követően, oktatási épületbe vagy szállásra betérve azonnal bő meleg szappanos vízben mossanak kezet és arcot.

Kínában is és több európai országban is jelenleg a szezonális influenzavírusok is terjednek, ezért mindenkinek javasolt az influenza elleni védőoltás.

Repülővel utazók használjanak a szájat és környékét fedő védőmaszkot.

Koszos kézzel ne nyúljanak a szájukhoz. Tüsszentéshez, köhögéshez egyszer használatos zsebkendőt használjanak.

A koronavírus a lappangási ideje alatt is fertőz, vagyis a kb. kéthetes tünetmentes időszakban is továbbadható.



Újabb halottak Kínában

Eközben a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság közölte: eddig 170-en hunytak el kórban. A bizonyítottan a koronavírustól fertőzött betegek száma kedd estéről szerda estére több mint 1700-zal, 7711-re nőtt. Közülük 1239 állapota válságos. A fertőzésgyanús eseteké 12 ezer felett van.

Kínán kívül több mint húsz országban akad, de csak néhány koronavírusos beteg. Számuk 70 körül van. Európában már Lappföldön is megjelent a betegség: a fertőzött nő egy 32 éves kínai turista, aki öt napja indult a fertőzés epicentrumából, Vuhanból még azelőtt, hogy kijárási tilalmat vezettek volna be a hatóságok. Az egyébként jó egészségügyi állapotban lévő nőnek van hőemelkedése, de nincsenek súlyos tünetei. Karanténban tartják, de kétszer is teszteknek fogják alávetni, hogy garantálják, nem fertőz meg senkit.

Finnország mellett Franciaországban és Németországban diagnosztizálták még a betegséget, előbbiben már ötre emelkedett a fertőzöttek száma, mindegyikük kínai, és Kínában kapta el a betegséget. Japán már elkezdte az állampolgárai evakuálását, első körben 200 embert vittek haza, közülük 12 utast egyből kórházba is vittek, háromról kiderült, hogy fertőzött. Ezt követően újabb 200 japán érkezett Tokióba, arról nincs hír, hogy köztük voltak-e fertőzöttek.

Leállnak a légijáratok

A Lufthansa eközben leállítja kínai járatait, az új típusú koronavírus okozta járvány terjedése miatt hozott döntést szerdán jelentették be. Ugyancsak szerdán német hírportálok azt írták, hogy szombaton menekítik ki a járvány gócpontjában, a kínai Vuhanban rekedt német állampolgárokat, a műveletet a légierő (Luftwaffe) közreműködésével hajtják végre. A Lufthansa-csoport közleménye szerint azonnali hatállyal felfüggesztik a kínai járatok üzemeltetését. Ez a csoport névadó légitársasága mellett az Austrian Airlines, a SWISS és a Brussels Airlines menetrendjét érinti. A jegyeket visszaváltják vagy kicserélik.

Az intézkedést elővigyázatosságból teszik meg, a járatok egyelőre február 9-ig nem közlekednek.

A Der Spiegel című hírmagazin értesülése szerint a szövetségi kormány szombatra tervezi a Vuhanban rekedt nagyjából 90 német állampolgár hazaszállítását. A műveletet a Luftwaffe hajtja végre, de azt még nem tisztázták, hogy milyen géppel. Ha a kínai hatóságok továbbra is elutasítják a katonai repülőgép használatát, akkor a Luftwaffe egy bérelt polgári géppel evakuálja a németeket a járvány gócpontjából.

A hazatérőket várhatóan karanténba helyezik két hétre, a vírus lehetséges leghosszabb lappangási idejére.

Komoly döntést hozott az IKEA

Az IKEA csütörtökön közölte, hogy bezárja összes áruházát Kínában a koronavírusos járvány miatt. A svéd cég, amely a világ legnagyobb bútoreladója, Kínában 30 áruházzal van jelen. A vállalat szigorított szerdai bejelentésén: egy napja még csak boltjai mintegy felét tervezte bezárni és rövidíteni akart a többi nyitva tartásán. A járványnak szerda esti adat szerint eddig 170 halálos áldozata van. Mindannyian Kínában hunytak el, döntően a 11 milliós lakosú Vuhanban, ahol a járvány terjedni kezdett.

Címlapkép: Getty Images