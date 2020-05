Kifelé megyünk? Ma először haladta meg a gyógyultak száma az aktív fertőzöttekét itthon

A koronavírus-járvány magyarországi terjedésének időszakában először haladta meg a gyógyultak száma az aktív fertőzöttekét - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a szombati online sajtótájékoztatón.

Lakatos Tibor rendőr ezredes azt mondta, a kedvező adatok azt bizonyítják, hogy Magyarország, a magyar állampolgárok, az egészségügyben dolgozók mindent megtettek a vírus terjedése elleni eredményes védekezésért.

Tájékoztatott arról is, hogy a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonos alkalmazásra már 1230-an regisztráltak, az aktív felhasználók száma 948. Tovább nőtt az alkalmazás egészségügyi kérdőívét beküldők száma, 911-re. Beszélt arról is, csak 239 esetben volt szükség arra, hogy helyszíni ellenőrzést végezzenek. Ez is jelzi, hogy sokkal hatékonyabban és a hatósági házi karanténban levők magánéletének tiszteletben tartásával tudja ellenőrizni a hatóság, hogy betartják-e a korlátozó intézkedéseket - mondta.

A határforgalmat kiegyensúlyozottnak nevezte, megjegyezve, hogy további öt határátkelőt nyitottak meg a román-magyar határon a tranzitforgalom előtt - Csengersima, Gyula, Vállaj, Nyírábrány és Battonya -, és további határátkelőket terveznek megnyitni az országon átutazóknak.

Emlékeztetett arra is, hogy az osztrák-magyar határszakaszon péntektől az osztrák és magyar állampolgárok beléphetnek az országba 4 napnál nem régebbi negatív koronavírusteszttel, úgynevezett PCR-teszttel. Ebben az esetben nem kell hatósági házi karanténba vonulniuk.

Arra a kérdésre, mennyire élnek ezzel a lehetőséggel az osztrák és magyar állampolgárok, azt mondta: nagyon kevés tapasztalatuk van még a pénteken érvénybe lépett lehetőségről. Mint mondta, ez az intézkedés elsősorban a magyar állampolgároknak nyújt segítséget a hazatéréshez, néhányan már éltek vele. Hozzátette: eddigi tapasztalatuk az, hogy az Ausztriából hazatérők jellemzően a belépés előtt előzetes mentesítést kértek az Országos Rendőr-főkapitányságtól.

Arra a kérdésre, hogy a szlovákok átléphetik a szlovák-magyar határt, ha nem tartózkodnak 24 óránál tovább Magyarországon, és ez mikor lesz érvényes a magyar állampolgárokra a Szlovákiába történő belépésnél, azt mondta: folyamatosak az egyeztetések a szomszédos országokkal a határátlépésről, a szlovák kormány egyelőre nem döntött erről.

A szabálysértések különböző szankcióinak alkalmazását firtató kérdésre az ezredes közölte: a helyszínen a rendőr dönti el, hogy figyelmeztetést, helyszíni bírságot vagy szabálysértési feljelentést alkalmaz. A szabálysértés körülményeit figyelembe véve hozzák meg a döntést, és figyelembe veszik azt is, hogy az illető korábban követett-e már el hasonló szabálysértést. Ha igen, akkor súlyosabb szankciót alkalmaznak - tette hozzá.

A hatósági házi karanténról szólva azt hangsúlyozta: nem változtak a szabályok a korlátozó intézkedés bevezetése óta, az a magyar állampolgár, aki külföldről tér haza, továbbra is 14 napos hatósági házi karanténba kerül. Könnyítéseket azonban bevezettek, így a határ mentén a munkába ingázók, az iskolába járók felmentést kapnak, Ausztriából 4 nappal nem régebbi negatív teszttel rendelkezőknek sem kell hatósági házi karanténba vonulniuk, és azokat sem vonják a korlátozó intézkedés alá, akik hazatérő magyar állampolgárként igazolják, hogy gyógyultak és nem fertőzőek, vagy azt, hogy külföldön 14 napig járványügyi megfigyelés alatt álltak.

Címlapkép: Getty Images