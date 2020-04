Fontos változás élesedett az orvosi rendelőkben: erről minden betegnek tudnia kell

A koronavírus-járvány alapjaiban változtatta meg a mindennapokat, az élet azonban nem állt meg. A koronavíruson kívül is vannak egészségügyi problémák, amikkel a betegek orvoshoz kell, hogy forduljanak. Országszerte nagyon sok magánrendelő és magánklinika vezette be az online konzultációt. Megkérdeztünk néhány privátszolgáltatót, mit tapasztalnak, mennyire élnek a lehetőséggel betegek és milyen panaszokkal fordulnak leginkább hozzájuk.

Március közepe óta a rendelőintézetekben és kórházakban a járó- és fekvőbeteg ellátásban csak sürgősségi ellátás történik, minden tervezett műtét és kivizsgálás valamint a nem sürgős járóbeteg-szakellátás is halasztásra került. Vagyis nincs könnyű helyzetben az, akinek mostanában jelentkezik valamilyen egészségügyi panasza.

A magánegészségügyi intézmények gyorsan reagáltak a helyzetre és rövid idő leforgása alatt álltak át az online konzultációkra, ezzel is biztosítva a folyamatos betegellátást. Kíváncsiak voltunk, alig néhány hét után mik a tapasztalataik, mennyire élnek a virtuális konzultációval a betegek, milyen panaszokkal fordulnak az orvosokhoz és hogyan is néz ki a gyakorlatban egy ilyen online tanácsadás, ami - hangsúlyozta minden szolgáltató - a személyes szakorvosi vizsgálattal nem teljesen egyenértékű.

Az az általunk megkérdezett magánklinikák beszámolóiból kiderül, hogy a betegek többsége még barátkozik az új rendszerrel, de hétről hétre többen élnek a videókonzultáció lehetőségével.

Emineo Magánkórház



Az intézményben két hete működik a távkonzultáció.

Jelenleg is működik a járóbeteg szakrendelésünk és a baleseti részlegünk is. Vannak azonban olyan 65 év feletti kollégák, akik kizárólag videós konzultációt folytatnak már, a reumatológusunknál például telt ház van

- mondta a Pénzcentrumnak dr. Börzsei-Knoll Veronika, az Emineo Magánkórház társtulajdonosa és ügyvezető igazgatója, hozzátéve, ő leginkább a műtét utáni 6 hetes, valamint 3 hónapos kontroll-vizsgálatot igyekszik videón keresztül intézni.

Elmondta, amennyiben a betegnek nincs új panasza, a videókonzultáció gond nélkül kivitelezhető,

ha azonban felmerül valamilyen új probléma, a személyes vizsgálat legtöbbször elengedhetetlen.

A videós rendszert tapasztalata szerint a betegek meglepően jól használják, a megbeszélt időpont előtt 48 órával fel tudják tölteni a korábbi leleteiket, így az orvosok is tudnak készülni a konzultációra, ami zökkenőmentesen, hatékonyan működik. Dr. Börzsei-Knoll Veronika elmondta, az átállás sokkal gördülékenyebben ment, mint gondolta volna, különösen jól működik a videókonzultáció például a gyógytorna esetén.

A műtét utáni első gyógytorna foglalkozásra személyesen kerül sor, de onnantól kezdve a gyógytornász videón keresztül instruálja a betegeket, akik nagyon együttműködőek és valóban eredményes a közös munka

- mondta. Elárulta, a járóbeteg ellátás során is nagyobb lemorzsolódásra számított, ezzel szemben gördülékenyen zajlik a rendelés. A biztonság érdekében minden, az Emineo-ba érkező betegnél elvégzik a COVID-19 tesztet, amennyiben az eredmény negatív, akkor a páciens továbbmehet a szakrendelésre. Amennyiben pozitív, abban az esetben a pácienst nem tudják ellátni és megkérik, hogy háziorvosának is jelezze a teszt eredményét. Ez műtéteknél is így van, gyakorlatilag a váróba lépés előtt, egy elkülönített részlegen tesztelnek, és a kórházat is egy ún. egykapus rendszeren át lehet megközelíteni.

"A példa kedvéért: valaki Achilles-ín szakadással érkezik hozzánk. Az első lépés a tesztelés, ha negatív, akkor a járóbeteg ellátás keretében megvizsgáljuk a pácienst és mivel ennél a sérülésnél műtéti beavatkozásra van szükség, 4 nappal későbbre adunk egy műtéti időpontot. A műtét napján, a váróba lépés előtt ismét elvégzünk egy tesztet, és csak akkor történik meg az operáció, ha a második eredmény is negatív" - magyarázta a szakember.

Swiss Clinic

A járvány kirobbanása után a Swiss Clinic is elindította a Táv-Doktor szolgáltatást, eddig 14 videós tanácskérés érkezett. Ezek jellemzően pár perces konzultációk voltak, és ezek közül 11 esetben, a beszélgetést követően az orvosi ügyelet végül kivonult a beteghez - tudtuk meg dr. Kirschner András, a Swiss Clinic ügyvezetőjétől.

A panaszok változatosak. Leggyakrabban láz, köhögés, valamint fül-orr-gégészeti és allergiás panaszok miatt hívnak. Jelentős még a derékfájás (például elhalasztott műtétek miatt) és a hasi fájdalom is

- mondta dr. Kirschner András, aki jelezte, hogy tapasztalatuk szerint nagyon sokan nem értik pontosan a távkonzultáció lényegét.

Sokan azt gondolják, hogy a szakorvossal történő konzílium, beszélgetés ingyenes, sokan pedig nem tudják megfizetni a személyes vizitet.

A szakember azt is elmondta, hogy sokan telefonálnak kisebb sérülések miatt, hogy hová menjenek, mit csináljanak. Többnyire bokaficam, csukló törés, szögbe lépés fordult elő. Azokat, akik hasonló panasszal keresik meg őket, a megfelelő traumatológiai centrumba irányítják.

A távkonzultációnk keretén belül a legstabilabb, piacon elérhető technológiai rendszerrel a páciensek korábbi leleteit is tudjuk rögzíteni. A nagy klinikáinkon a napi kb. 100 személyes vizsgálat mellett 5-6 esetben kerül sor 20-30 perces táv-konzultációra, de ez a szám szép lassan emelkedik

- jegyezte meg dr. Kirschner András.

Rózsakert Medical Center (RMC)

Az intézmény számára a távkonzultáció nem újdonság, már négy évvel ezelőtt kiépítették a rendszert, így az átállás viszonylag gyorsan és gördülékenyen ment. Egészen a járvány kirobbanásáig azonban inkább csak szezonálisan, leginkább nyáron vették igénybe a a betegek, valamint a külföldön élő magyarok használták rendszeresen.

Korábban még vidékről is inkább felutaztak a pácienseink

- tudtuk meg Kiss Anikótól, az RMC üzletfejlesztési- és kommunikációs igazgatójától. Hatalmas az érdeklődés a belgyógyászati konzultáció iránt, elsősorban a koronavírus teszteléshez szükséges előzetes videós megbeszélésre jelentkeznek sokan.

"Bizonyos területeken a vizit teljes körűen elvégezhető online is, e-receptírással együtt, így például gördülékenyen megy a pszichológiai és pszichiátriai tanácsadás, dietetika, de bizonyos esetekben a videós konzultáció után elengedhetetlen a személyes vizsgálat, mint például egy mellkasi fájdalom, vagy gyermekeknél akár urológiai probléma esetén is. Ezekről az online vizit alatt a belgyógyász, illetve gyermekorvos dönt" - mondta Kiss, aki példákkal is illusztrálta, a gyakorlatban a távkonzultáció hogyan is néz ki.



Az allergológia esetén a kontrollokat könnyen meg lehet ejteni online, ha pedig szükség van rá, a szakorvos e-receptet is ki tud állítani. Ez persze csak akkor jöhet szóba, ha már van diagnosztizált allergia. Akinél most jelentkeznek panaszok, azoknál a szükséges teszteket személyesen kell elvégezni, Prick teszt alapján, vagy vérből.

Az online vizit alapján az orvos kiírja a vérvételi panelt, a páciens eljön a klinikára, végzünk egy koronavírus-tesztet, és ha negatív az eredmény, akkor levesszük a vért, hazamegy, majd az orvos az eredmény birtokában felhívja és átbeszélik a teendőket, illetve ha szükséges, felírja a receptet

- mondta Kiss Anikó. Endokrinológia esetében a vizit teljes mértékben végezhető online, hiszen az leginkább a páciens kikérdezéséből és a leletek kiértékeléséből áll. Ha szükséges vérvétel és az nem halasztható, akkor csak a vérvétel idejére kell a páciensnek felkeresni az intézményt, és a lelet beérkezése után online tud ismét beszélni az orvossal már az eredmény kiértékeléséről.

Gyógyszeres terápiát sem ezen a területen, sem más belgyógyászati területen nem állítanak át laborvizsgálat nélkül, de az online konzultáció lehetővé teszi a találkozások minimalizálását

- mondta Kiss Anikó. Jó példa még a gyermekneurológia, ahol a gyerek mozgását figyeli a gyermekneurológus a képernyőn keresztül. Ez a "vizsgálat" a gyerek számára tulajdonképpen egy otthoni torna, amit az orvos instruál, miközben közben figyeli a gyerek mozgását és viselkedését, majd a szülővel konzultál a látottakról.

A fentiekből is látható, hogy bizonyos vizsgálatok elvégzése szükséges lehet, ilyenek még a vérvétel mellett a magzati szűrővizsgálatok, kardiológiai vizsgálatok, bizonyos bőrgyógyászati problémák, mint például egy gyanús anyajegy vizsgálata, vagy nőgyógyászati panaszok, amikorra személyes megjelenés kikerülhetetlen.

Az RMC-nek szigorú járványügyi eljárásrendje van a személyes vizitek esetében, így csak kézfertőtlenítés után léphet be a páciens a rendelőbe, ahol azonnal biztosítanak a számára maszkot és kesztyűt. Az RMC dolgozói pedig védőfelszerelésben dolgoznak. Március 16-a óta hetente átlagosan 400 pácienst látnak el személyesen az intézményben, ehhez jön még a heti átlag 250 távkonzultáció.

Tehát hetente átlagosan 650 páciensünk van most, ez a korábbi forgalmunk fele

- mondta Kiss Anikó.

Duna Medical Center



Már egy hónapja működik a távkonzultáció az intézményben, hetente átlagosan 100 virtuális tanácsadásra kerül sor.

Számos olyan szakorvosunk van, aki 65 év feletti, ők ugyan személyesen nem vizsgálhatják meg a pácienseket, azonban gond nélkül részt vehetnek a távkonzultációban. Vannak olyan betegek is, akik valamiért nem tudnak személyesen megjelenni kontrollon vagy vizsgálaton, tehát ez egy win-win szituáció

- mondta a Pénzcentrumnak Bartók János, a Duna Medical Center vezérigazgatója.

Ha valaki élne a lehetőséggel, akkor első lépésként küldenie kell egy e-mailt, amiben jelzi az igényét. Ezt követően egyeztetnek a pácienssel és az orvoscsapattal is, hogy a konkrét panasz esetében megoldható-e a távkonzultáció és melyik szakorvos a legmegfelelőbb arra. Ezután a korábbi leletek, eredmények megküldését követően (melyek kezeléséhez előzetesen hozzájárul a páciens) megtörténik a konzultáció.

A legtöbb konzultáció telefonon történik, de van lehetőség biztonságos videóhívásra, valamint írásos véleményre is

mondta a DMC vezére. Tapasztalataik szerint egyre nő az érdeklődés a távkonzultáció iránt.

Dr. Tóth Eszter, a DMC fül-orr-gégésze a Pénzcentrumnak elmondta, akut problémák esetén érdemes először a távkonzultációt igénybe venni.

Felső légúti problémák, fülfájás esetén, amennyiben a panaszok rövidebb ideje, legfeljebb néhán het állnak fenn, akkor ideális a virtuális megbeszélés, a tünetek és az anamnézis alapján például dönthetünk arról, szükséges-e gyógyszeres terápia. Első konzultációként ez a módszer tökéletes

- mondta a szakorvos. Amennyiben a páciensnél nem történik jelentős javulás, úgy természetesen a személyes vizsgálat szükségszerű, ahogy a hosszú ideje fennálló panaszok esetén is szükséges a megfelelő vizsgálatok elvégzése. Dr. Tóth Eszter jelenleg napi 2-3 videókonzultációt végez, és úgy gondolja, a jövőben, a járvány lecsengése után a távkonzultáció jó megoldás lenne arra, hogy tehermentesítsék az ügyeleti és sürgősségi ellátást.

