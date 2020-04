Teljesen átalakulnak az orvosi rendelők: erre számíthatnak a magyar betegek

A koronavírusnak lassan az élet minden területén érezni a hatását: kihat a munkára, a magánéletre, a leghétköznapibb tevékenységekre, mint a bevásárlás, vagy egy orvosi kontroll. Március 16-a óta az egészségügyi intézményekben csak a legszükségesebb beavatkozásokat végzik el. Míg korábban egy újonnan megjelent anyajeggyel azonnal elrohanhatott valaki a házi orvosához, vagy foglalhatott időpontot egy magán bőrgyógyásznál, erre most nem igazán van lehetőség. A jó hír, hogy egyre több olyan platform van, amely lehetővé teszi a videókonzultációt.

Alapjaiban változott meg az élet a koronavírus kirobbanása óta. A rendelőintézetekben és kórházakban a járó- és fekvőbeteg ellátásban csak sürgősségi ellátás történik, minden tervezett műtét és kivizsgálás valamint a nem sürgős járóbeteg szakellátás is halasztásra került. Vagyis nincs könnyű helyzetben az, akinek mostanában jelentkezik valamilyen egészségügyi panasza, nehezen talál ugyanis olyan orvost, aki azonnal fogadja és ellátja - hacsak nem kritikus egészségügyi problémáról van szó. Múlt héten beszámoltunk arról, hogy civil kezdeményezésre készül egy platform, amelyen keresztül videókonzultáció formájában tudnának segíteni a betegeknek a szakorvosok.

A MediCall nevű magyar startup célja is hasonló, a cég a telefonos konzultáció mellett a héten indította el videókonzultációs szolgáltatását. Jelenleg több mint 100 szakember várja a tanácsra szoruló pácienseket. Gáspár Péter a cég társalapítója, vezérigazgatója a Pénzcentrumnak elmondta, további 100 jelentkezőnél zajlik az adatbekérés, ők is indulnak a napokban.

Mint mondta, a járvány időszakában minden háziorvos számára ingyenessé teszik a rendszert, melyen keresztül ellenőrzött körülmények között, de könnyedén tudják magukat regisztrálni a szakemberek. Ezt követően a cég elkészíti számukra profiljukat, majd ezután már könnyedén beállíthatják az orvosok szabad időpontjaikat, melyekre a páciensek foglalni tudnak.

A háziorvosi konzultáció mellett szakorvosok is "rendelnek", a különböző szakemberek és intézmények maguk határozzák meg a konzultáció árát. A székesfehérvári MediCorp választása esetén például egy 10 perces bőrgyógyászati konzultáció 6000 forint, egy 20 perces endokrinológiai konzultáció a Wáberer Medical Center egyik szakorvosával pedig 12 ezer forint.

A gárda folyamatosan bővül, Gáspár szerint 2 héten belül az orvosok száma meghaladja majd az ötszázat. Erre még várni kell, egyelőre nincs nagy választási lehetőség.

Milyen esetben érdemes konzultációt kérni?

Dr. Füstös József, az egyik magánkórház belgyógyásza március végén kezdte használni a rendszert. Épp ezért egyelőre limitált tapasztalata van, de a Pénzcentrumnak úgy fogalmazott, jól működik a platform, felhasználóbarát, könnyű kezelni, betegnek, orvosnak egyaránt. Nem kell alkalmazásokat letölteni, egy honlapon keresztül történik minden.

"A videókonzultáció akkor lehet hasznos, ha a páciens bizonytalan, mert fennáll például egy hasi vagy mellkasi fájdalom és nem tudja eldönteni, bemenjen-e a sürgősségire. A tünetek meghallgatásávalaz orvos tanácsot tud adni, javasolhatja valamilyen gyógyszer bevételét, nyomon követheti, hogy alakulnak a tünetek. Ez a beteg számára is megnyugtató lehet" - mondta a szakember, aki a belgyógyászati szakrendelés mellett a sürgősségi betegellátásban is dolgozik.

Megfelelő kikérdezéssel sok esetben el lehet dönteni azt, hogy nagy-e a baj, vagy egyelőre otthon tartható a beteg

- jegyezte meg. Mint mondta, a videóhívás abban is segít, hogy most a koronavírus miatt sok beteg dönt úgy, hogy akkor is otthon marad, ha nem érzi jól magát, de vannak olyan esetek, amikor a személyes vizsgálat elkerülhetetlen. A hívásban lévő orvos a korábbi leletek, valamint a pácienssel való beszélgetés alapján fel tudja mérni, mikor van ott az ideje, hogy valaki haladéktalanul felkeressen egy sürgősségi osztályt.

Véleménye szerint a beteggondozás során is nagyon hasznos lehet a távkonzultáció, például a cukorbetegek, szívbetegek, vesebetegek számára. Egy diabéteszes beteg akár videóhíváson keresztül is megbeszélheti a kezelőorvossal a vércukorértékeit, elmondhatja, hogy érzi magát és ez alapján meg lehet beszélni, módosítani kell-e a gyógyszeres terápián.

Azt gondolom, hogy ez a fajta távoli beteggondozás a járvány lecsengése után is jó megoldás lehet az amúgy is leterhelt egészségügyben, hiszen nem feltétlenül kell a szokásos, néhány havonta esedékes kontrollhoz személyes találkozó

- jegyezte meg a szakember.

Jövő héten indul egy újabb konzultációs platform



Várhatóan április második hetében indul el a DokiApp, ami szintén egy olyan platform, amely összehozza a betegeket és az orvosokat.

Somogyi Tibor, a DokiApp alapító ügyvezetője a Pénzcentrumnak elmondta, a páciensek egy listából választhatják majd ki a panaszukat, ezután részletesen leírhatják, mi a probléma, feltölthetnek akár képet is, és ez alapján fog jelentkezni egy épp szabad kapacitással rendelkező szakorvos.

Kis túlzással mintha egy Ubert hívtunk volna, csak itt a páciens az utas és a sofőr az orvos. Tehát ez ad hoc konzultáció, optimális esetben alig van várakozási idő, akár pár percen belül is lesz orvosunk vagy pszichológusunk

- mondta Somogyi. Ugyanis pszichológiai konzultációra is lesz lehetőség. Elmondta, hogy ahhoz képest, hogy még el sem indult a szolgáltatás, március 16-a után jelentősen megnőtt a honlap forgalma. Eddig 300 szakember jelentkezett, akik szívesen segítenének a betegeknek, az általánosan 10-15 perces konzultáció díja pedig egységesen 5000 forint lesz.

