Ezekből a vizsgálatokból kiderül, valóban kigyógyultál-e a covidból: nem lesz olcsó

A koronavírus fertőzésből felgyógyultak esetében már ismertek azok a szövődmények, maradványtünetek, amelyek hosszabb távon egészségügyi problémákat okozhatnak. A COVID-19 bár elsősorban a tüdő betegsége, más szerveket is károsíthat: a kutatások leggyakrabban szív- és érrendszeri, tüdőgyógyászati, neurológiai (idegrendszeri) késői tüneteket, valamint pszichés problémákat diagnosztizáltak a fertőzés után. Tünetként gyors pulzus, szívdobogásérzés, izomfájdalmak, fejfájás, szaglás és ízérzés hiánya, alvás-, koncentráció- és memóriazavar, sőt kiütések, hajhullás is jelentkezhet hetekkel a betegség lezajlása után. Számos magánklinika állt elő ezért úgynevezett post-covid szűrőcsomagokkal, hogy feltérképezzék a szövődményeket. A Pénzcentrum friss körképéből kiderül, hol és milyen árban vannak ezek a csomagok és pontosan milyen vizsgálatokat tartalmaznak.



Mára már sokkal nagyobb tapasztalata van az orvostudománynak azzal kapcsolatban, hogy a koronavírus-fertőzés mely krónikus alapbetegségek esetén jelent nagyobb kockázatot, és hogy milyen szövődményei lehetnek a későbbiekben. Azonban nem súlyos, vagy tünetmentes lefolyás esetén is jelentkezhet izületi fájdalom, krónikus fáradtság, koncentrációs zavar, sőt még mentális problémák is.

Viszont azt is tudhatjuk, hogy azok a krónikus betegségek, amelyek nagy kockázatot jelenthetnek - mint pl. a cukorbetegség, vagy akár a kezeletlen magas vérnyomás is - sok esetben rejtve maradnak, a beteg nincs tisztában az állapotával. A vírusfertőzésből felgyógyulva pedig sokan nem fordulnak orvoshoz ha a szövődmények tüneteit, vagy maradványtüneteket tapasztalnak, pedig gyakran egy vírusfertőzés lappangó, kezeletlen szövődménye sokkal súlyosabb gondokat okozhat hosszú távon, mint amilyen a betegség lefolyása volt.

Ennek a helyzetnek a megoldására kezdek el a magánklinikák kifejezetten COVID-szűrőcsomagokat összeállítani, és kínálni a páciensek számára. Vannak előzetes állapotfelmérő csomagok, amelyek felfedik az olyan krónikus betegségeket, amelyek nagy kockázatot jelenthetnek egy fertőzés során, vannak oltásellenőrző diagnosztikai csomagok, amelyből kiderül, beindult-e az ellenanyag-termelés. A leggyakoribbak azonban a "post-covid", vagyis koronavírus fertőzés utáni szűrőcsomagok. Ezek feltárják a szövődményeket, maradványtüneteket.

Kinek ajánlottak ezek a szűrőcsomagok?

A legtöbb magánszolgáltató arról is tájékoztat a honlapján, hogy kinek javasolják a post-covid csomagokat. A Kelen Kórház azoknak a betegeknek ajánlja az utólagos szűrővizsgálatot, akik PCR vizsgálattal megerősítetten átestek a fertőzésen, és a fertőzés óta eltelt legalább 4-6 hét és még mindig panaszaik vannak, vagy fizikai állapotuk nem tért vissza a betegség előtti szintre.

A COVID-19 vírus elsődlegesen a tüdőt támadja, de hozzájárulhat, hogy a szervezet túlzott immunválaszt produkáljon, ami fokozza a gyulladást szerte a testben. Emiatt az egyik leggyakoribb szövődmény a szívizomgyulladás. Enyhe tünetek elmúltával, még a felépülés során is óvatosan és fokozatosan kell visszatérni a korábbi mindennapi életritmushoz, aktivitáshoz. Feltűnő jele lehet a szövődmény kialakulásnak a tartós fáradtság, nehéz légzés, terhelésre jelentkező fulladás

- írják a honlapjukon, ahol arra is felhívták a figyelmet: kellő körültekintéssel kell kezelni a koronavírus utáni felépülést aktívan sportolók esetében.

A rendszeres mozgást megelőzően kifejezetten ajánlott kardiológiai vizsgálat a szívizomgyulladás kizárására még akkor is, ha a negatív PCR tesztek után nincsenek már tünetek.

Az Affidea tájékoztatója szerint a COVID-19 betegségen átesett páciensek mindegyikének ajánlott elmenni egy kardiológiai és egy légúti kivizsgálásra is, ugyanis a szív, vagy a tüdő károsodása nem függ attól, hogy mennyire súlyosan zajlott le a koronavírus okozta betegség. Előfordulhat, hogy valaki enyhe tünetekkel megúszta a fertőzést, ugyanakkor a kardiológiai szövődmények megjelennek nála. Emellett az is elképzelhető, hogy valaki otthon meggyógyult a betegségből, ugyanakkor egy mellkas CT-vizsgálat kimutatja a tüdő károsodását.

A Wáberer Medical Center post-covid szűrőcsomagját a koronavírus fertőzésen átesetteken belül különös tekintettel azoknak ajánlja, akik profi sportolók vagy intenzíven sportoló amatőrök, akik fizikai terheléssel élnek (pl. nehéz vagy gyakori fizikai munka), szív- és tüdőbetegségben szenvednek, vagy tartósan fennáll náluk a fáradékonyság és nehézlégzés tünete - írták.

Árak: alapcsomagok, extrák, VIP

Az egyes magánszolgáltatók post-covid csomagjainak árai igen széles skálán mozognak. Viszont amíg például a Synlab 15 270 forintos laborcsomagja egy speciális vérkép elkészítését vállalja, amely során felfedhetők a fertőzés okozta keringési, légzőrendszeri, központi idegrendszeri és véralvadással kapcsolatos szövődmények, addig az Affidea 99 ezer forintos csomagjában rengeteg más vizsgálat is helyt kap. Többek között kardiológiai vizsgálat, nyugalmi EKG, mellkas-CT, szívultrahang, és labor is van benne - de találunk ennél drágább csomagot is.

A csomagok között tehát nem csak árban, hanem szolgáltatásokban is nagy különbségek lehetnek. Az Affideánál nagyjából 50-100 ezer forint között mozog a szűrőcsomagok ára, de az alapcsomagban belgyógyászati vizsgálat, nyugalmi EKG, troponin szint meghatározás, mellkas CT, ellenanyag vizsgálat, és oxigén szaturáció van. A bővített csomagban ezeken felül kardiológiai vizsgálat és szívultrahang, a prémium csomag pedig kiegészül laborral, légzésfunkció vizsgálattal, pulzoxymetriával és kardiológiai kontrollal is.

A Budai Egészségközpont COVID-19 utáni kivizsgálási csomagja 77 ezer forint, mely tartalmaz egy laborvizsgálatot COVID-19-specifikus tételekkel, alacsony dózisú mellkas-CT-t, kardiológiai szakorvosi vizsgálatot és szívultrahangot, valamint SARS-CoV-2- Quant IgG vizsgálatot. A honlapjukon azt írják a COVID-19 betegség átvészelése után minimum egy hónappal, akár hat héttel érdemes állapotfelmérést végezni, ami a vese, máj, alvadási eltérések vizsgálatára laboratóriumi vérvétellel keres adatot, a szívizom-károsodást kardiológus által végzett szívultrahanggal méri fel, valamint kontrasztanyag nélkül készített tüdő CT-vel vizsgálja a légzőrendszer állapotát. Természetesen bárhol merül fel elváltozás, további vizsgálatot javasolhat a diagnosztikát és felmérést végző szakorvos.

A Doktor24-nél szintén több csomag közül is lehet választani: az alapcsomag (40 ezer helyett most) 22 ezer, a kiemelt (70 ezer helyett) 49 ezer, a komplex pedig (165 ezer helyett) 115 ezer forintba kerül. Az alapcsomagban egy kiterjesztett, Covid specifikus nagy laborvizsgálat található, amelyet belgyógyász szakemberek részletesen kiértékelnek, és szükség esetén írásbeli javaslatokat tesznek további vizsgálatokra.

A kiemelt csomag a nagy laboron túl tartalmaz még komplex belgyógyászati vizsgálatot, EKG-t, pulzoxymetriát, és komplex egészségkonzultációt. A komplex csomagban ezeken felül van még antigén teszt, kardiológiai vizsgálat, pulmonológiai vizsgálat, szívultrahang, légzésfunkció vizsgálat, és mellkasröntgen. Az eredményeket kardiológus és pulmonológus szakorvosok személyesen értékelik, szükség esetén javaslatokat tesznek további vizsgálatokra, illetve orvosi összefoglaló szakvéleményt készítenek.

A Kelen Kórház post-COVID csomagja 50 ezer forintba kerül és tartalmaz vérnyomás mérést, oxigén szaturációt, testhőmérséklet mérést, EKG-t, mellkas röntgent, laborvizsgálat (kardiális troponin, CRP, TSH, D-dimer, vérkép), kardiológiai szakorvosi vizsgálatot, szívultrahangot, és antitest (ellenanyag) gyorstesztet.

A MedCity csomagja tartalmaz laborvizsgálatot (nagyrutin + troponin szint vizsgálat), alacsony dózisú mellkasi CT-t, kardiológiai szűrővizsgálatot, valamint EKG és szívultrahang vizsgálatokat. A szűrőcsomag ára 65 ezer forint, viszont a csomag igény szerint kiegészíthető terheléses EKG vizsgálattal (+ 20 ezer forint), illetve SARS-CoV-2 spike -specifikus IGG antitest vizsgálattal (+ 9 ezer forint).

A Synlab post-covid laborcsomagot kínál, amely jelenleg 15 ezer forint, magában foglalja a vérkép (quantit. + 5 diff gépi qualit.), D-dimer mennyiségi meghatározás, Karbamid, Kreatinin (+ eGFR), CRP (ultraszenzitív), Ferritin, Totál bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), Gamma-GT, Laktát-dehidrogenáz (LDH), Kreatinkináz-MB (CK-MB) koncentráció, és Kardiális troponin szint vizsgálatát.

A Wáberer Medical Centernél is több csomag közül lehet választani: a báziscsomag kezdvezményesen 39 ezer forint, az extra pedig 114 ezer forint (március 31-ig!). A bázis csomag tartalmazza a labort(nagyrutin és Troponin-szint mérés), az alacsony sugárdózisú mellkas-CT-t és egy 15 perces konzultációt a leletekről a Walk-IN Center orvosával. Az extra csomagban szintén van labor és mellkas-CT, emellett kardiológiai szakvizsgálat szív ultrahang és terheléses EKG, pulmonológiai szakvizsgálat spirometriával, Covid-19 antigén teszt és vénás mennyiségi antitest teszt.

Ezeken túl az orvos javasolhat még Holter vizsgálatot szakorvosi kiértékeléssel (38 ezer forint), opcionális szív MR vizsgálatot (99 ezer forint), opcionális koronária CT-t (99 ezer forint), Post-covid összefoglaló leletmagyarázatot (10 ezer forint), opcionális covid antitest csomagot (11 ezer forint).

Ez alapján elmondható, hogy a csomagok áraiban látható különbségek kiegyenlítettek, hiszen a legdrágább csomagok számos extra szolgáltatást tartalmaznak. A legtöbb alapcsomag pedig hasonló árban van, és csaknem ugyanazokból a szolgáltatásokból áll.

Címlapkép: Getty Images