Mennyibe kerül egy temetés? Egy temetés ára, minden költsége és temetési koszorú árak

Egy hozzátartozó elvesztése mindig óriási lelki megpróbáltatás elé állítja a családot, ráadásul a rokonoknak nemcsak a gyásszal kell megbirkózniuk, hanem a temetési költségek és a hagyatéki teher is sok nehézséget okozhatnak a családnak. Ugyanúgy, ahogy ez bármely más szolgáltatásra igaz, az elmúlt évek során a temetés árak is jelentős emelkedésnek indultak Magyarországon, éppen ezért megvizsgáltuk, mennyibe kerül egy temetés 2025-ben, milyen költségekkel számoljunk koporsós temetés vagy hamvasztás esetén, milyen temetési koszorú árak jellemzik most a piacot.

Cikkünkben annak jártunk utána, mennyibe kerül egy temetés 2025-ben, milyen temetési költségek kifizetésével kell számolnia a családnak. Milyen temetés költségek merülhetnek fel alapszolgáltatások igénybevétele esetén, milyen extra temetési költség jöhet ezekre, ha valaki prémium kellékekkel, szolgáltatásokkal szeretne élni? Egy temetésre milyen virágot illik vinni és hol tartanak a temetési koszorú árak 2025-ben? Mi mindent érdemes tudni a hagyatéki teher, örökösödési illeték, céges vagy önkormányzati temetési támogatás kapcsán? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Temetés árak 2025: mennyibe kerül egy temetés Magyarországon? Abban az esetben, ha valaki első alkalommal szervez meg és fizet ki egy temetést, a temetési szolgáltatások költségei meglepően magasnak tűnhetnek – azonban, ha górcső alá vesszük a temetés árakat, láthatjuk, valójában milyen sok, különböző tételből áll egy temetés megrendezése. A temetéseket alapvetően két kategóriára osztjuk: ezek a hamvasztásos temetés, illetve a koporsós temetés – előbbi egy költséghatékonyabb megoldás, a hagyományos koporsós temetés viszont drágább. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felmérései szerint jelentős különbséget figyelhetünk meg a hamvasztásos temetés árak, illetve az egyedi megrendelésre készített hagyományos temetés árak között. 2025 májusában a temetési költségek átlagosan a következőképpen alakultak Magyarországon, egy elhunyt személy esetében: Temetési szolgáltatás egyedi megrendelésre (alapszolgáltatás: sírásás, ravatalozás, temetés levezetése, gyászkocsi stb.): 487 500 Ft;

Temetési szolgáltatás hamvasztással (alapszolgáltatás: ravatalozás, áldozati láng, temetés levezetése, gyászkocsi stb.): 345 900 Ft. A fenti temetés árak kapcsán hangsúlyozzuk, hogy országos szintű átlagárakról van szó, vagyis az átlagos temetési költségekhez képest jelentősen olcsóbb, illetve drágább temetések is elfordulnak a család anyagi helyzetének, igényeinek függvényében. Temetési költségek tételekre lebontva Minden esetben nehéz előre megbecsülni, mennyibe kerül egy temetés, ugyanis a végösszeget számos egyedi tényező befolyásolhatja. Internetes források alapján öt magyar temetkezési vállalkozás árait összevetve megvizsgáltuk, tipikusan milyen temetési költségek merülhetnek fel és milyen árszabással számoljunk: Koporsó árak: a legolcsóbb, fenyőfa modellek kb. 80 000 forinttól indulnak, a középkategóriás koporsó árak 150 000-300 000 között mozognak, a prémium koporsók esetén pedig 300 000 Ft feletti árakkal számoljunk (a legdrágább koporsók ára meghaladhatja az 1 000 000 forintot is).

a legolcsóbb, fenyőfa modellek kb. 80 000 forinttól indulnak, a középkategóriás koporsó árak 150 000-300 000 között mozognak, a prémium koporsók esetén pedig 300 000 Ft feletti árakkal számoljunk (a legdrágább koporsók ára meghaladhatja az 1 000 000 forintot is). Urna árak: az urna jelentősen olcsóbb a koporsónál, egy átlagos halotti urna ára 15 000-35 000 forint, azonban a prémium anyagból készített, gravírozott, díszített urnák 50 000-100 000 forintba is kerülhetnek.

az urna jelentősen olcsóbb a koporsónál, egy átlagos halotti urna ára 15 000-35 000 forint, azonban a prémium anyagból készített, gravírozott, díszített urnák 50 000-100 000 forintba is kerülhetnek. Hamvasztás árak: a hamvasztás ára legolcsóbb esetben nagyjából 60 000-70 000 forinttól indul, azonban a hamvasztás előtti hűtési díj (napi 4 000-5 000 forint) és a test/urna szállítási díja (5 000-10 000 forint) extra költségeket jelenthetnek.

a hamvasztás ára legolcsóbb esetben nagyjából 60 000-70 000 forinttól indul, azonban a hamvasztás előtti hűtési díj (napi 4 000-5 000 forint) és a test/urna szállítási díja (5 000-10 000 forint) extra költségeket jelenthetnek. Temetkezési díj: a koporsó eltemetésének költsége nagyban függ attól, hol temetkezünk, azonban tipikusan 50 000-100 000 forint közötti összegről van szó.

a koporsó eltemetésének költsége nagyban függ attól, hol temetkezünk, azonban tipikusan 50 000-100 000 forint közötti összegről van szó. Sírhely ára: mind az urnás, mind a koporsós temetés esetében számolni kell a sírhely árával is. Országos szinten nagy szórással kell számolnunk, ugyanis Budapesten, vármegyeszékhelyeken drágább a sírhely: vidéken településtől függően 30 000 forinttól 120 000 forintig terjednek az árak, Budapesten vagy kiemelt, magasabb kategóriás sírhelyek, kripták esetében ennél magasabb árakkal számoljunk. A sírhelyek megváltása a legtöbb esetben 25 évre szól – aki hosszabb távra szeretne sírhelyet vásárolni, a megadott időtartammal arányosan többet kell, hogy fizessen.

mind az urnás, mind a koporsós temetés esetében számolni kell a sírhely árával is. Országos szinten nagy szórással kell számolnunk, ugyanis Budapesten, vármegyeszékhelyeken drágább a sírhely: vidéken településtől függően 30 000 forinttól 120 000 forintig terjednek az árak, Budapesten vagy kiemelt, magasabb kategóriás sírhelyek, kripták esetében ennél magasabb árakkal számoljunk. A sírhelyek megváltása a legtöbb esetben 25 évre szól – aki hosszabb távra szeretne sírhelyet vásárolni, a megadott időtartammal arányosan többet kell, hogy fizessen. Halottvizsgálat ára: amennyiben a halál nem egyértelmű okból kifolyólag következett be, halottvizsgálat is kérhető; a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítás díja kb. 5 000 forint, de lehetnek egyéb költségei is (pl. a hűtési díj naponta 4 000-5 000 forint).

amennyiben a halál nem egyértelmű okból kifolyólag következett be, halottvizsgálat is kérhető; a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítás díja kb. 5 000 forint, de lehetnek egyéb költségei is (pl. a hűtési díj naponta 4 000-5 000 forint). Szállítási díjak: a koporsó vagy az urna szállítása a temetőbe kb. 5 000-10 000 forint, szintén a helyi áraktól függ.

a koporsó vagy az urna szállítása a temetőbe kb. 5 000-10 000 forint, szintén a helyi áraktól függ. Templomhasználati díj (ha van), gyászbeszéd, zene: 10 000-40 000 forint lehet attól függően, hol rendezzük a temetést. A gyászbeszéd – attól függően, hogy ki tartja – szintén pénzbe kerülhet, a temetés alatt lejátszott zenével együtt.

10 000-40 000 forint lehet attól függően, hol rendezzük a temetést. A gyászbeszéd – attól függően, hogy ki tartja – szintén pénzbe kerülhet, a temetés alatt lejátszott zenével együtt. Halotti tor: jelentős összegű temetési költség lehet a temetés után rendezett vendéglátás, más néven a halotti tor is. A család igényeitől és a résztvevők számától függően 50 000-150 000 forint közötti, vagy ennél magasabb összegű tételről lehet szó. Láthatjuk, hogy a fentiekben részletezett temetési költség lista rengeteg rugalmas árú tételt foglal magában, ami még a legolcsóbb megoldások esetén is jelentős anyagi terhet jelenthet a szociális alapon rászoruló családoknak. Ilyen esetben a települési támogatások közé tartozó temetési segély nyújthat természetbeni vagy anyagi támogatást a temetés költségeit álló személynek, továbbá bizonyos esetekben egészségpénztári vagy munkáltatói temetési támogatás is igényelhető. Temetési koszorú árak 2025: temetésre milyen virágot illik vinni? Míg a fenti temetési költségek a temetést megrendező családot terhelik, a temetésre érkező rokonok, ismerősök részéről a temetésre vitt virág, egész pontosan a temetési koszorú ára jelenthet kiadást. Temetésre olyan virágot illik vinni, amelyek a részvétet, a szeretetet, az elmúlást és a szomorúságot, a hitet, a reményt vagy a tiszteletet szimbolizálják. A gyász és az emlékezés virága a krizantém, a liliom a feltámadást és a tisztaságot szimbolizálja, a rózsa a szeretet és a tisztelet jele, a gerbera együttérzést fejez ki. A kála a méltóság és a nyugalom virága, az örökzöld ágak, például a fenyő pedig az örökkévalóságot szimbolizálják. Célszerű ezeket a virágokat fehér színben megvásárolni. A temetési koszorú árak attól függenek, mekkora koszorút szeretnénk ajándékozni, és hogy milyen egyszerű vagy prémium virágokkal díszítik azt. A legkisebb, nem élővirágból készített koszorúk ára 2 000-3 000 forinttól indul, a nagyobb, 60-90 centiméteres élővirágos koszorúk ára viszont 30 000-50 000 forinttól kezdődik. A különleges formájú, drága virágokból álló koszorúk ára 70 000-100 000 forintra is rúghat, de természetesen ennél drágább temetési koszorúk is léteznek. Hagyatéki teher: milyen egyéb anyagi terhet róhat ránk egy haláleset? Egy hozzátartozó elvesztése nemcsak lelki megpróbáltatással, hanem hagyatéki teherrel is járhat. A hagyatéki teher legtipikusabb formáját a fentiekben részletezett temetési költségek jelentik, azonban más tételek is tartozhatnak ebbe a kategóriába. Hagyatéki tehernek minősül a temetés árak mellett az elhunyt banki hitele vagy más kölcsöne, magántartozása, közüzemi tartozása, illetve a be nem fizetett ingatlanadója is. Egy hozzátartozó elhalálozása esetén az elhunyt, avagy az örökhagyó javainak hivatalos keretek között történő szétosztása céljából hagyatéki eljárás indul - ennek költségei (pl. közjegyzői díj, esetleges hagyatéki per) az örökösöket terhelik. Amennyiben nem a szűk családi körbe tartozó leszármazottól örököltünk nagy értékű vagyontárgyat (hanem például egy távoli rokontól, baráttól), bizonyos esetekben örökösödési illeték fizetési kötelezettség is keletkezhet.

Címlapkép: Getty Images

