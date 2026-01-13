2026. január 13. kedd Veronika
-10 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagy önkormányzati szántóautó hóeltakarítás Laconiában, New Hampshire, USA
Autó

Őrült manőver a jeges autópályán: videón az előzés, kész csoda, hogy ebből nem lett nagyobb baj

Pénzcentrum
2026. január 13. 20:28

A téli útkarbantartó járművek megelőzése nemcsak szabálytalan, de veszélyes is, mivel a hókotrók csak alacsony sebességgel tudják hatékonyan végezni munkájukat.

A KRESZ egyértelműen tiltja a téli útüzemeltetésben dolgozó, konvojban haladó hókotrók megelőzését, mégis sokan figyelmen kívül hagyják ezt a szabályt. Januárban az M30-as autópályán több jármű is szabálytalanul előzött, ami majdnem tragédiához vezetett: néhány órával később egy teherautó nekiütközött egy síkosságmentesítést végző járműnek. Bár személyi sérülés nem történt, a munkagép megsérült, a kamion vezetője pedig elhagyta a helyszínt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint a hókotrók maximum 60 km/h sebességgel közlekedhetnek, és ez nem véletlen. Csak ilyen tempó mellett lehet hatékony a hóeltakarítás és a sózás. Nagyobb sebesség esetén a szóróanyag nem megfelelően terül el az úton, a légörvények felkapják azt, valamint az útfelület és az út menti berendezések is károsodhatnak.

A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy tartsanak nagyobb követési távolságot, csökkentsék sebességüket, és ne próbáljanak a hókotrók közé vagy elé besorolni. Ezek a 12-26 tonnás járművek jelentős mennyiségű sót és vegyszert szállítanak, és csak akkor tudják biztonságosan megtisztítani a teljes útfelületet, ha zavartalanul dolgozhatnak. Néhány perc türelemmel már egy tisztább, biztonságosabb úton folytathatjuk utunkat.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #baleset #autópálya #kresz #veszély #hó #közúti baleset #autósok #közlekedésbiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:28
20:03
19:44
19:31
19:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 13.
Itt a lista, ezek a lőporos hordó országok bármikor robbanhatnak: durva háborús láncreakció jöhet a világban 2026-ban?
2026. január 13.
Hoppá! Ekkora drágulásra készülhetnek a magyarok 2026-ban: lesz itt haddelhadd, sokáig nem örülhetünk
2026. január 13.
Ezen a 120 helyen nőtt a helyi iparűzési adó 2026-ban: ennyivel kell többet fizetni januártól
NAPTÁR
Tovább
2026. január 13. kedd
Veronika
3. hét
Autó legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Kevésbé népszerű a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2
6 napja
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
3
1 hónapja
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
4
2 hete
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
5
24 órája
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyamlebegtetés
Adott valuta árfolyamának a piaci kereslet-kínálat által történő meghatározása. A központi bank ekkor nem él intervenciós eszközökkel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 19:04
Filléres európai úti célok 2026 tavaszára: itt még a szezon előtt élvezheted a várost
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 18:43
Végre jön az olaj: száz nap szünet után újra üzemel ez a fontos vezeték
Agrárszektor  |  2026. január 13. 19:29
Valami nem stimmel a lengyeleknél: érdekes, ami a piacokon zajlik