Őrült manőver a jeges autópályán: videón az előzés, kész csoda, hogy ebből nem lett nagyobb baj

A téli útkarbantartó járművek megelőzése nemcsak szabálytalan, de veszélyes is, mivel a hókotrók csak alacsony sebességgel tudják hatékonyan végezni munkájukat.

A KRESZ egyértelműen tiltja a téli útüzemeltetésben dolgozó, konvojban haladó hókotrók megelőzését, mégis sokan figyelmen kívül hagyják ezt a szabályt. Januárban az M30-as autópályán több jármű is szabálytalanul előzött, ami majdnem tragédiához vezetett: néhány órával később egy teherautó nekiütközött egy síkosságmentesítést végző járműnek. Bár személyi sérülés nem történt, a munkagép megsérült, a kamion vezetője pedig elhagyta a helyszínt.

Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint a hókotrók maximum 60 km/h sebességgel közlekedhetnek, és ez nem véletlen. Csak ilyen tempó mellett lehet hatékony a hóeltakarítás és a sózás. Nagyobb sebesség esetén a szóróanyag nem megfelelően terül el az úton, a légörvények felkapják azt, valamint az útfelület és az út menti berendezések is károsodhatnak.

A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy tartsanak nagyobb követési távolságot, csökkentsék sebességüket, és ne próbáljanak a hókotrók közé vagy elé besorolni. Ezek a 12-26 tonnás járművek jelentős mennyiségű sót és vegyszert szállítanak, és csak akkor tudják biztonságosan megtisztítani a teljes útfelületet, ha zavartalanul dolgozhatnak. Néhány perc türelemmel már egy tisztább, biztonságosabb úton folytathatjuk utunkat.