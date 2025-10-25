2025. október 25. szombat Blanka, Bianka
Autópálya az éjszakában
Autó

Leáll az autópályamatrica-vásárlás Magyarországon: ezekben az időpontokban sehogysem lehet beszerezni - jobb, ha felkészülsz

Pénzcentrum
2025. október 25. 18:53

Vasárnap hajnalban senkinek sem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az autópálya-matrica vásárlását: október 26-án az óraátállítás idején országos leállás lesz az útdíjfizetési rendszerben. Az autopalymatrica.hu tájékoztatása szerint ebben az időszakban sem online, sem benzinkúton nem lehet majd matricát venni.

Az autopalymatrica.hu értesítése szerint október 26-án, az óraátállítás hajnalán országos leállás várható az útdíjfizetési rendszerben, ezért ezen az éjszakán nem lehet majd autópálya-matricát vásárolni - értesíti ügyfeleit az autopalyamatrica.hu

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fejlesztésre a téli időszámításra való átállás miatt kerül sor, és minden értékesítési csatornát érint - vagyis nemcsak az online felületek, hanem a benzinkutakon és fizikai eladóhelyeken sem lesz lehetőség vásárlásra.

A karbantartás időtartama:

  • nyári időszámítás szerint: október 26. 01:45–04:15
  • téli időszámítás szerint: október 26. 01:45–03:15

Az üzemeltető azt javasolja, hogy aki vasárnap hajnalban útnak indulna, még a leállás előtt vásárolja meg e-matricáját, mivel a rendszerleállás nem mentesít a díjfizetés alól.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az e-matrica nélküli autópálya-használat továbbra is jogosulatlan úthasználatnak számít, amely bírságot von maga után.
Címlapkép: Getty Images
