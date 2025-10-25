Leáll az autópályamatrica-vásárlás Magyarországon: ezekben az időpontokban sehogysem lehet beszerezni - jobb, ha felkészülsz

Vasárnap hajnalban senkinek sem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az autópálya-matrica vásárlását: október 26-án az óraátállítás idején országos leállás lesz az útdíjfizetési rendszerben. Az autopalymatrica.hu tájékoztatása szerint ebben az időszakban sem online, sem benzinkúton nem lehet majd matricát venni.

A fejlesztésre a téli időszámításra való átállás miatt kerül sor, és minden értékesítési csatornát érint - vagyis nemcsak az online felületek, hanem a benzinkutakon és fizikai eladóhelyeken sem lesz lehetőség vásárlásra.

A karbantartás időtartama:

nyári időszámítás szerint: október 26. 01:45–04:15

téli időszámítás szerint: október 26. 01:45–03:15

Az üzemeltető azt javasolja, hogy aki vasárnap hajnalban útnak indulna, még a leállás előtt vásárolja meg e-matricáját, mivel a rendszerleállás nem mentesít a díjfizetés alól.

Az e-matrica nélküli autópálya-használat továbbra is jogosulatlan úthasználatnak számít, amely bírságot von maga után.