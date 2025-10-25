A november elején kezdődő év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány még idén is több mint 750 ezer gépjárművet érint.
Leáll az autópályamatrica-vásárlás Magyarországon: ezekben az időpontokban sehogysem lehet beszerezni - jobb, ha felkészülsz
Vasárnap hajnalban senkinek sem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az autópálya-matrica vásárlását: október 26-án az óraátállítás idején országos leállás lesz az útdíjfizetési rendszerben. Az autopalymatrica.hu tájékoztatása szerint ebben az időszakban sem online, sem benzinkúton nem lehet majd matricát venni.
Az autopalymatrica.hu értesítése szerint október 26-án, az óraátállítás hajnalán országos leállás várható az útdíjfizetési rendszerben, ezért ezen az éjszakán nem lehet majd autópálya-matricát vásárolni - értesíti ügyfeleit az autopalyamatrica.hu
A fejlesztésre a téli időszámításra való átállás miatt kerül sor, és minden értékesítési csatornát érint - vagyis nemcsak az online felületek, hanem a benzinkutakon és fizikai eladóhelyeken sem lesz lehetőség vásárlásra.
A karbantartás időtartama:
- nyári időszámítás szerint: október 26. 01:45–04:15
- téli időszámítás szerint: október 26. 01:45–03:15
Az üzemeltető azt javasolja, hogy aki vasárnap hajnalban útnak indulna, még a leállás előtt vásárolja meg e-matricáját, mivel a rendszerleállás nem mentesít a díjfizetés alól.
Az e-matrica nélküli autópálya-használat továbbra is jogosulatlan úthasználatnak számít, amely bírságot von maga után.
