Lassan végéhez ér idén a budapesti lomtalanítás. A 9. kerület kerül sorra utoljára, itt november 23. és 27 között viszik a lomokat.
Megszavazták, durván kiterjesztik a fizetős parkolást Budapesten: jövőre már itt is jegyet kell venni
Rendkívüli testületi ülésén szavazta meg a XIV. kerületi önkormányzat a fizetős parkolás kiterjesztését.
Rendkívüli testületi ülésén szavazta meg a XIV. kerületi önkormányzat a fizetős parkolás kiterjesztését. Az egyhangú döntés alapján két zuglói helyszínen is bővítik a parkolási zónákat - tudósított a zuglo.hu.
Így a Füredi lakótelepen, az Örs vezér tere – Örs vezér útja – Álmos vezér útja – Fogarasi út – Vezér utca – Füredi utca – Gvadányi út – Kerepesi út – Vezér utca – Ond vezér útja – Füredi utca által határolt területen, illetve az Erzsébet királyné útja és a Csömöri út között, az Erzsébet királyné útja – Rákospatak u. – Csömöri út – Fűrész utca – Telepes utca – Lőcsei út által határolt területen.
A döntést még a Fővárosi Közgyűlésnek is jóvá kell hagynia, így a tényleges bővítésére várhatóan csak 2026 januárjában kerül sor.
Az elektromos autók aránya a teljes használtpiacon még mindig elenyésző, a szegmens azonban látványosan élénkül.
Teszten a Ford újjálesztett legendája: nyomokban Volkswagent is tartalmaz az új Capri, erős ajánlat az árversenyben
Majdnem négy évtized után tért vissza a legendás Ford Capri - a retró név alatt modern technika és VW-alapok dolgoznak a maguk előnyeivel és idegesítő...
A Flórián téri felüljárók rekonstrukciója jelenleg az egyik legösszetettebb közúti felújítási projekt Budapesten.
Figyelem, változnak a parkolási szabályok Budapesten: komoly büntetést kaphat sok autós, erre kell készülni
Október 18-a ledolgozós szombat lesz Magyarországon az október 24-i pihenőnap miatt, így a fizetős parkolókban ugyanúgy díjat kell fizetni, mint egy hétköznapon.
Szombattól bruttó 3 forinttal lesz kevesebb a gázolaj nagykereskedelmi ára, benzin ára változatlan marad.
A BYD 44 535, 2015 márciusa és 2017 júliusa között gyártott Tang típusú járművet hív vissza, mivel bizonyos alkatrészek tervezési hibái rendellenes működést okozhatnak.
Elképesztő, ami kiderült az elektromos autókról: erre kevesen gondoltak eddig - mi lehet a következő lépés?
Egy friss modell alapján 2034-re a tisztán elektromos jármű értékesítések részaránya meghaladhatja az 50%-ot a három legnagyobb piacon.
A lezárás ideje alatt a tereléssel érintett szakaszon sebességkorlát is érvényben lesz, emellett csomópontot és pihenőt sem lehet majd használni.
A Tesla több tízezer autójában tapasztaltak súlyos felfüggesztési és kormányrendszer-meghibásodásokat.
Ötmilliós autólopás, német rendszám, titkos eladás: két férfi ellen emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség,
Figyelem! 60 ezres bírságot kaphat, aki mostantól e-cigizik az autójában: itt a precedensértékű bírósági ítélet
Egy férfit 150 euróra (kb. 58 000 forintra) büntettek, mert vezetés közben az e-cigarettája érintőképernyőjét használta.
Több mint 1,6 millióan indítottak pert neves autógyártók ellen a londoni Felsőbíróságon.
A fizetési szokások is változnak: két év alatt 8-ról 3,7 százalékra esett a csekkes befizetések részaránya.
Naponta csak nagyvad miatt húsz baleset történik Magyarországon, és nincs arra nézve felmérés, hogy hány milliárd forint kár jön össze évente.
A téli abroncsok alkalmazása nem pusztán kényelmi kérdés, hanem a közlekedésbiztonság egyik alapfeltétele.
Öt vezető autógyártó ellen indult per, amelyben a vállalatok ellen azzal a váddal léptek fel, hogy megtévesztő szoftvereket használtak a károsanyag-kibocsátási tesztek során.
Ausztria eközben 2027-től teljesen megszünteti a hagyományos, szélvédőre ragasztható autópálya-matricákat.
Kedden a benzin nagykereskedelmi ára csökken bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára változatlan marad.
