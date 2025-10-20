Megszavazták, durván kiterjesztik a fizetős parkolást Budapesten: jövőre már itt is jegyet kell venni

Rendkívüli testületi ülésén szavazta meg a XIV. kerületi önkormányzat a fizetős parkolás kiterjesztését.

Rendkívüli testületi ülésén szavazta meg a XIV. kerületi önkormányzat a fizetős parkolás kiterjesztését. Az egyhangú döntés alapján két zuglói helyszínen is bővítik a parkolási zónákat - tudósított a zuglo.hu.

Így a Füredi lakótelepen, az Örs vezér tere – Örs vezér útja – Álmos vezér útja – Fogarasi út – Vezér utca – Füredi utca – Gvadányi út – Kerepesi út – Vezér utca – Ond vezér útja – Füredi utca által határolt területen, illetve az Erzsébet királyné útja és a Csömöri út között, az Erzsébet királyné útja – Rákospatak u. – Csömöri út – Fűrész utca – Telepes utca – Lőcsei út által határolt területen.

A döntést még a Fővárosi Közgyűlésnek is jóvá kell hagynia, így a tényleges bővítésére várhatóan csak 2026 januárjában kerül sor.