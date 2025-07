Sokan hiszik, hogy erre a járműre nem kell kötelező biztosítást kötni: nagyon tévednek

Idén átlagosan 6500 forintos éves átlagdíj mellett, alapvetően két biztosító termékei közül választanak az elektromos rollerek tulajdonosai. Az ellenőrzés nehézségei miatt piaci becslések szerint országos szinten csupán az érintett járművek harmada rendelkezik az előírt biztosítással.

2024. július 16. óta számos mikromobilitási eszköz kizárólag kgfb-vel közlekedhet a közutakon. Ebbe a körbe tartoznak többek között azok az elektromos rollerek, amelyeknek tömege meghaladja a 25 kilogrammot, tervezett sebessége pedig a 14 km/órát, illetve azok is, amelyek ez alatti tömegűek, ha a jármű tervezési sebessége meghaladja az óránkénti 25 kilométert.

Az e-rollerekre meghirdetett tarifák igen széles sávban szóródnak: 5 ezertől 468 ezer forintig mozognak az éves díjak. A hatszámjegyű tarifák magyarázata, hogy számos biztosító egyelőre nem kíván rolleres ügyfeleket szerezni a terület szabályozatlansága miatt, ám eleget kell tennie a törvényben meghatározott díjhirdetési kötelezettségének. Amennyiben a kockázatok – például az ilyen járművekre vonatkozó KRESZ-előírások megszületésével – jobban felmérhetők lesznek, várhatóan több biztosító is aktívabban megjelenik ebben a szegmensben.

Az Insura.hu statisztikái szerint az e-rolleres kgfb szerződések túlnyomó többségét idén is két biztosítónál, a K&H-nál és a Signalnál kötik. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak: a budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mintegy 9400 forintos átlagdíjjal kötik meg kötelezőiket a járművekre. Egyes biztosítók díjait emellett olyan egyéb tényezők is befolyásolják, mint például az e-kommunikáció vállalása, flotta esetében a járművek száma, illetve a bérbeadás ténye.

A kötési adatok szerint e-rollert korántsem csak a nagyobb városokban használnak: az eddigi szerződések 37 százalékát kötötték fővárosi, illetve valamelyik megyeszékhelyen élő ügyfelek, ugyanakkor 63 százaléknyian egyéb vidéki települések lakói voltak. Az sem feltétlenül fedi a valóságot, hogy ezeken a járműveken csak a legfiatalabb korosztályok közlekednek: a szerződők 69 százaléka 35 év feletti, 17 százalékuk pedig már az 55. életéve felett jár.

„Bár a kgfb-kötelezettség alá tavaly mintegy 50 ezer e-rollert vontak be, piaci becslések szerint továbbra is csak ezek harmada rendelkezik éves biztosítással – hívja fel a figyelmet Dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Ennek egyik oka a tájékozatlanság lehet, de az is tény, hogy sokakat az ellenőrzés hiánya is bátoríthat erre a mulasztásra. Ugyanakkor senkinek sem érheti meg évi pár ezer forint megspórolása, mivel ezekkel a járművekkel is könnyen lehet akár milliós károkat is okozni.”