2025. szeptember 6. szombat Zakariás
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Grünheide, 2024. március 13.Elon Musk, a Tesla Motors vezérigazgatója a cég németországi, grünheidei gyárában 2024. március 13-án. Nyolc nappal korábban a baloldali szélsõséges Vulkán Csoport megtámadta a gyár áramellátó rendszeré
Vállalkozás

Hihetetlen pénzt vehet ki Elon Musk a Teslából: lehetetlen lesz utolérni a leggazdagabbak versenyében

Pénzcentrum
2025. szeptember 6. 11:03

A Tesla igazgatósága rekordösszegű, 1 billió dolláros javadalmazási csomagot javasolt Elon Musk vezérigazgató számára, amely a vállalat piaci értékének nyolcszorosára növeléséhez kötött ambiciózus célokat tartalmaz - számolt be róla a Reuters.

Az új kompenzációs terv Musk Tesla-részvényeinek arányát akár 12 százalékra növelné, ami körülbelül 1,03 billió dollárt érne, ha a vállalat eléri a kitűzött 8,6 billió dolláros piaci értéket. A javaslat a következő évtizedben a jelenlegi értékelés közel nyolcszorosára, mintegy 7,5 billió dollárral történő növelését követeli meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A javadalmazási csomag mérete jól mutatja az igazgatóság bizalmát Musk képességeiben, hogy új irányba vezesse a vállalatot és újraindítsa a növekedést, miközben a Tesla piaci részesedést veszít kínai versenytársaival szemben a kulcsfontosságú piacokon, az elektromos járművek iránti kereslet lanyhulása közepette.

A világ leggazdagabb embere következetesen nagyobb részesedést kért a vállalatban a nagyobb irányítás érdekében, miközben még folytatódik a 2018-as, akkor 56 milliárd dollárra értékelt fizetési csomagja körüli jogi csata. Az újonnan javasolt juttatás körülbelül 18-szor nagyobb az előzőnél.

Az igazgatóság szerint a rekordösszegű juttatásra azért van szükség, hogy Musk fókuszált és motivált maradjon, míg a kritikusok azzal érvelnek, hogy a vállalat legnagyobb részvényeseként már így is bőven van motivációja, és a terv súlyosbíthatja a felhígulást és irányítási kockázatokat jelenthet.

A kompenzációs terv szerint Musk nem kapna sem fizetést, sem készpénzbónuszt, minden javadalmazása a teljesítményhez kötött lenne, hasonlóan a 2018-as tervéhez. A juttatás részletekben válna hozzáférhetővé, amelyek mind a piaci kapitalizációhoz, mind olyan működési mérföldkövekhez kapcsolódnának, mint a robotaxik és humanoid robotok tömeggyártása.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Musk korábban kijelentette, hogy az Optimus humanoid robotok végül a Tesla értékének akár 80%-át is adhatják, és előrejelzése szerint segíthetnek abban, hogy a vállalat értéke elérje a 25 billió dollárt.

A javaslatot egy független igazgatókból álló különbizottság vizsgálta felül, és novemberben kerül részvényesi szavazásra. A Tesla részvényei a bejelentés után körülbelül 3%-kal emelkedtek.

Címlapkép: Filip Singer, MTI/MTVA 
#fizetés #bónusz #tesla #milliárd #gazdagok #kína #elon musk #BYD

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:01
11:29
11:03
10:33
10:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 6.
200 ezer forintot is megérhet ez a különleges LEGO figura: rengeteg magyar polcán ott lapulhat egy
2025. szeptember 5.
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
2025. szeptember 5.
Így portyáznak a nyomor vámszedői: íme az emberkereskedők rejtett hálózata az EU-ban
2025. szeptember 5.
Sokk a világgazdaságban: olyan fordulat zajlik, amire senki sem mert volna fogadni 20 éve
2025. szeptember 5.
Torz tükörben a magyar tinik: miért látja magát kövérnek minden második lány?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 6. szombat
Zakariás
36. hét
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Óriási olívaolaj csalást lepleztek le Magyarországon: ezek a termékek érintettek, mindenkit átvertek
2
2 hónapja
Nem tűri tovább Brüsszel: itt a feketelista, rengeteg magyart érinthet a legújabb szankció
3
2 hónapja
Rengeteg magyarnak járhat kártalanítás: sokan nem ismerik a lehetőséget, így is rendezhető a tartozás
4
3 hete
Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat
5
1 hónapja
Megszólalt a BYD: ezt tervezik a szegedi gyárral, nem maradt több kérdés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adójóváírás
a számított adót csökkentő tétel, mely az adóévben megszerzett bruttó jövedelem után illeti meg az adózót. A törvény szabályozza az ezen a jogcímen igénybe vehető maximális összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 6. 10:05
Így lakomáztak a leggazdagabb középkori urak: durva, miket tálaltak a császári vendégseregnek
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 6. 06:36
Írország-Magyarország: ma indul az utazás, Dublinban játszik selejtezőt a magyar válogatott
Agrárszektor  |  2025. szeptember 6. 11:29
Döntöttek: folytatja az agrároktatás vezetését a MATE első embere