Az elmúlt négy évtizedben drámai átalakuláson ment keresztül a világ jövedelmi térképe.
Hihetetlen pénzt vehet ki Elon Musk a Teslából: lehetetlen lesz utolérni a leggazdagabbak versenyében
A Tesla igazgatósága rekordösszegű, 1 billió dolláros javadalmazási csomagot javasolt Elon Musk vezérigazgató számára, amely a vállalat piaci értékének nyolcszorosára növeléséhez kötött ambiciózus célokat tartalmaz - számolt be róla a Reuters.
Az új kompenzációs terv Musk Tesla-részvényeinek arányát akár 12 százalékra növelné, ami körülbelül 1,03 billió dollárt érne, ha a vállalat eléri a kitűzött 8,6 billió dolláros piaci értéket. A javaslat a következő évtizedben a jelenlegi értékelés közel nyolcszorosára, mintegy 7,5 billió dollárral történő növelését követeli meg.
A javadalmazási csomag mérete jól mutatja az igazgatóság bizalmát Musk képességeiben, hogy új irányba vezesse a vállalatot és újraindítsa a növekedést, miközben a Tesla piaci részesedést veszít kínai versenytársaival szemben a kulcsfontosságú piacokon, az elektromos járművek iránti kereslet lanyhulása közepette.
A világ leggazdagabb embere következetesen nagyobb részesedést kért a vállalatban a nagyobb irányítás érdekében, miközben még folytatódik a 2018-as, akkor 56 milliárd dollárra értékelt fizetési csomagja körüli jogi csata. Az újonnan javasolt juttatás körülbelül 18-szor nagyobb az előzőnél.
Az igazgatóság szerint a rekordösszegű juttatásra azért van szükség, hogy Musk fókuszált és motivált maradjon, míg a kritikusok azzal érvelnek, hogy a vállalat legnagyobb részvényeseként már így is bőven van motivációja, és a terv súlyosbíthatja a felhígulást és irányítási kockázatokat jelenthet.
A kompenzációs terv szerint Musk nem kapna sem fizetést, sem készpénzbónuszt, minden javadalmazása a teljesítményhez kötött lenne, hasonlóan a 2018-as tervéhez. A juttatás részletekben válna hozzáférhetővé, amelyek mind a piaci kapitalizációhoz, mind olyan működési mérföldkövekhez kapcsolódnának, mint a robotaxik és humanoid robotok tömeggyártása.
Musk korábban kijelentette, hogy az Optimus humanoid robotok végül a Tesla értékének akár 80%-át is adhatják, és előrejelzése szerint segíthetnek abban, hogy a vállalat értéke elérje a 25 billió dollárt.
A javaslatot egy független igazgatókból álló különbizottság vizsgálta felül, és novemberben kerül részvényesi szavazásra. A Tesla részvényei a bejelentés után körülbelül 3%-kal emelkedtek.
Címlapkép: Filip Singer, MTI/MTVA
