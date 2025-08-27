Még fordítani is tudott a West Ham a keddi Ligakupa-meccsen, de aztán megint veszített - a feszültséget már a mindig higgadt kapitány sem bírja.
Nincs már visszaút Lewis Hamiltonnak? Nem akarnak jönni az eredmények, mi lesz az ígéretekből?
Lewis Hamilton nehéz időszakon megy keresztül a Ferrarihoz való átigazolása óta, annak ellenére, hogy a szezon elején biztatóan indult a kínai sprintfutam győzelmével. A Formula-1 legsikeresebb versenyzője küzd a csapattárs Charles Leclerc-rel szemben, miközben az életkor és az új autókhoz való alkalmazkodás kérdései is felmerülnek - elemez a BBC.
A 2024-es szezon első felében Hamilton teljesítménye vegyes képet mutat. A statisztikák szerint az időmérő edzéseken 12-5 arányban maradt alul Leclerc-rel szemben, átlagosan 0,146 másodperces hátránnyal. Azonban a szezon két részre osztható: a Miami Nagydíj előtt Hamilton átlagosan 0,204 másodperccel volt lassabb, míg azután ez a különbség 0,078 másodpercre csökkent.
A csapatváltás után szinte minden versenyző átesik egy adaptációs időszakon. Hamilton és mérnöke, Riccardo Adami kapcsolata még nem érte el azt a kölcsönös megértést, amit a Mercedesnél Peter Bonningtonnal élvezett. Ráadásul Leclerc 2019 óta versenyez a Ferrarinál, és sokan őt tartják a mezőny leggyorsabb pilótájának egy körön.
KATTINTS friss eredményekért, hírekért a Pénzcentrum sportoldalára, a Sportonlinera!
Hamilton az utóbbi években sajátos tendenciákat mutat. George Russell csapattársaként az első két évben századmásodpercek választották el őket, de tavaly Russell 18-5 arányban legyőzte az időmérőkön, átlagosan 0,171 másodperces előnnyel. A magyar nagydíjon tett nyilatkozatai azt mutatják, hogy elvesztette önbizalmát és megkérdőjelezi saját képességeit.
A brit pilóta pályafutása során a késői fékezésre és a kanyarbemenetekre építette sikereit. Azonban nyíltan beszélt arról, hogy nem igazán kedveli a jelenlegi generációs autókat. A 2022-ben bevezetett szabályok szerint az autók alacsonyabban futnak és merevebb felfüggesztéssel rendelkeznek, ami más vezetési stílust igényel - korábbi fékezést és a sebesség "begördítését" a kanyarokba.
Hamilton konkrét problémája a Ferrarival, hogy nem bízik eléggé az autó hátsó részében fékezéskor és kanyarbemenetkor. A Ferrari nemrég új padlólemezt és hátsó felfüggesztést vezetett be, ami Leclerc szerint kiszámíthatóbbá tette az autót, de Hamilton számára ez még nem hozott áttörést.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A 40 éves Hamilton esetében elkerülhetetlenül felmerül az életkor kérdése. Az utolsó 40 év feletti nagydíjgyőztes Nigel Mansell volt 1994-ben, 41 évesen. Damon Hill, korábbi világbajnok szerint: "Lewis egész életében ezt csinálta. A 24 futamos szezon rendkívül megterhelő. Kiéghetsz, és elfogy az energiád. Tiszta elmére van szükséged a versenyzéshez."
A szakértők szerint nem a személyi igazolványban szereplő szám számít, hanem a biológiai életkor. Az emberek különböző módon öregszenek - testben, gondolkodásban, látásban, reakciókban. Az agy lassabban épít új szinapszisokat, így nehezebben alkalmazkodik. Ha Hamilton ezekbe a korlátokba ütközik, az magyarázhatja, miért nem tud olyan jól alkalmazkodni, mint korábban.
A 2025-ös szabályváltozások visszahozzák a lapos, lépcsőzetes padlólemezeket, hasonlóan a 2022 előtti autókhoz. Ha ezek az autók jobban illeszkednek Hamilton vezetési stílusához, akkor még mindig képes lehet több futamot és bajnokságot nyerni, még akkor is, ha a jelenlegi nehézségei részben az életkor következményei.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Érik a Premier League történetének legnagyobb csalási botránya: maffiamódszerrel játszották le előre a meccseket a játékosok?
Egy korábbi rendőrségi vezető szerint Premier League-játékosok is érintettek lehetnek mérkőzések manipulálásában
Travis Kelce se sajnálta a pénzt a Taylor Swiftnek adott eljegyzési gyűrűre, de valaki még őt is lepipálja, ha luxusról van szó.
A Tampa Bay Buccaneers kivágta a csapatból Desmond Watsont, az NFL történetének legnehezebbként számon tartott játékosát, miután nem tudott megfelelő mértékben lefogyni.
A Fradinak idegenben kellene csodát tennie a BL-főtábláért, de a statisztikák nem sok jót ígérnek. Megfordíthatják a történelmet Bakuban? #Fradi #BL
A Wizz Air légitársaság lett a világbajnoki selejtezőkre készülő magyar férfi labdarúgó-válogatott főszponzora.
Az NFL-sztár és a világ talán legnépszerűbb énekesnője két éve járnak, az esküvő dátuma még nem ismert.
A 20 éves középpályás idén még egyetlen percet sem játszott a csapatban, ezért távozni szeretne Manchesterből.
Gera Zoltánt két év alatt másodszor rúgja ki másodosztályban szereplő klub, ezúttal Kecskeméten köszönték meg a munkáját.
A Cadillac Forma–1-es csapata bejelentette, hogy 2026-ban Valtteri Bottas és Sergio Pérez ül majd a versenyautóikba
Marco Rossi természetesen most is számít Szoboszlaira, Kerkezre és Dibusz Dénesre is, amikor Írország és Portugália ellen igyekszünk lépni kettőt a világbajnoki részvétel felé.
David Gaudu meglepetésszerű győzelmet aratott a Vuelta a Espana harmadik szakaszán, miközben Jonas Vingegaard megőrizte összetett vezetői pozícióját
Carlos Alcaraz és Jannik Sinner párharca meghatározhatja a férfi tenisz következő korszakát.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe vesztes meccs után mentek egymásnak az öltözőben, a csapat pedig egy percig nem gondolkodott a büntetés mértékén.
Frank Ilett egy éve fogadta meg, hogy addig nem vághatják le haját, amíg csapata nem nyer zsinórban öt meccset. Az eredmény pedig szemmel messziről is...
A Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba otthonában lép majd pályára.
Lecserélték a játékost, apja berontott az öltőzőbe: nem megyekettőben, Bundesligában történt az eset
A Borussia Dortmund egy komoly incidens miatt megtiltotta a játékosok családtagjainak a belépést az öltözőbe
A Jagelloniában játszó csatárért komoly ajánlatot tehetett a Fradi, de állítólag akkor is nagyon szeretnék Budapestre hozni, ha Varga mégsem távozik.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.