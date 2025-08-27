2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Mogyoród, 2024. július 20.Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzése elõtt a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 20-ánMTI/Balogh Zoltán
Sport

Nincs már visszaút Lewis Hamiltonnak? Nem akarnak jönni az eredmények, mi lesz az ígéretekből?

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 18:44

Lewis Hamilton nehéz időszakon megy keresztül a Ferrarihoz való átigazolása óta, annak ellenére, hogy a szezon elején biztatóan indult a kínai sprintfutam győzelmével. A Formula-1 legsikeresebb versenyzője küzd a csapattárs Charles Leclerc-rel szemben, miközben az életkor és az új autókhoz való alkalmazkodás kérdései is felmerülnek - elemez a BBC.

A 2024-es szezon első felében Hamilton teljesítménye vegyes képet mutat. A statisztikák szerint az időmérő edzéseken 12-5 arányban maradt alul Leclerc-rel szemben, átlagosan 0,146 másodperces hátránnyal. Azonban a szezon két részre osztható: a Miami Nagydíj előtt Hamilton átlagosan 0,204 másodperccel volt lassabb, míg azután ez a különbség 0,078 másodpercre csökkent.

A csapatváltás után szinte minden versenyző átesik egy adaptációs időszakon. Hamilton és mérnöke, Riccardo Adami kapcsolata még nem érte el azt a kölcsönös megértést, amit a Mercedesnél Peter Bonningtonnal élvezett. Ráadásul Leclerc 2019 óta versenyez a Ferrarinál, és sokan őt tartják a mezőny leggyorsabb pilótájának egy körön.

Hamilton az utóbbi években sajátos tendenciákat mutat. George Russell csapattársaként az első két évben századmásodpercek választották el őket, de tavaly Russell 18-5 arányban legyőzte az időmérőkön, átlagosan 0,171 másodperces előnnyel. A magyar nagydíjon tett nyilatkozatai azt mutatják, hogy elvesztette önbizalmát és megkérdőjelezi saját képességeit.

A brit pilóta pályafutása során a késői fékezésre és a kanyarbemenetekre építette sikereit. Azonban nyíltan beszélt arról, hogy nem igazán kedveli a jelenlegi generációs autókat. A 2022-ben bevezetett szabályok szerint az autók alacsonyabban futnak és merevebb felfüggesztéssel rendelkeznek, ami más vezetési stílust igényel - korábbi fékezést és a sebesség "begördítését" a kanyarokba.

Hamilton konkrét problémája a Ferrarival, hogy nem bízik eléggé az autó hátsó részében fékezéskor és kanyarbemenetkor. A Ferrari nemrég új padlólemezt és hátsó felfüggesztést vezetett be, ami Leclerc szerint kiszámíthatóbbá tette az autót, de Hamilton számára ez még nem hozott áttörést.

A 40 éves Hamilton esetében elkerülhetetlenül felmerül az életkor kérdése. Az utolsó 40 év feletti nagydíjgyőztes Nigel Mansell volt 1994-ben, 41 évesen. Damon Hill, korábbi világbajnok szerint: "Lewis egész életében ezt csinálta. A 24 futamos szezon rendkívül megterhelő. Kiéghetsz, és elfogy az energiád. Tiszta elmére van szükséged a versenyzéshez."

A szakértők szerint nem a személyi igazolványban szereplő szám számít, hanem a biológiai életkor. Az emberek különböző módon öregszenek - testben, gondolkodásban, látásban, reakciókban. Az agy lassabban épít új szinapszisokat, így nehezebben alkalmazkodik. Ha Hamilton ezekbe a korlátokba ütközik, az magyarázhatja, miért nem tud olyan jól alkalmazkodni, mint korábban.

A 2025-ös szabályváltozások visszahozzák a lapos, lépcsőzetes padlólemezeket, hasonlóan a 2022 előtti autókhoz. Ha ezek az autók jobban illeszkednek Hamilton vezetési stílusához, akkor még mindig képes lehet több futamot és bajnokságot nyerni, még akkor is, ha a jelenlegi nehézségei részben az életkor következményei.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
