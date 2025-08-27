Az Egyesült Államok kész stratégiai támogatást nyújtani Ukrajnának a háború befejezése után – írja a Financial Times, amely több európai és ukrán tisztviselőre hivatkozik.
Diplomáciai vihar: titkos hadművelet miatt kérik számon az USA-t, miben mesterkedik Donald Trump?
Dánia bekérette az Egyesült Államok legmagasabb rangú koppenhágai diplomatáját, miután jelentések szerint amerikai állampolgárok titkos műveleteket folytattak Grönlandon, amelyek célja a sziget Dániától való elszakadásának és az USA-hoz csatolásának előmozdítása lehetett.
Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter közölte, hogy "a Dán Királyság belügyeibe való bármilyen beavatkozási kísérlet elfogadhatatlan", és ennek fényében bekérették az amerikai ügyvivőt - írja a BBC.
A dán közszolgálati műsorszolgáltató DR forrásai szerint a műveletek célja a grönlandi társadalomba való beépülés és a sziget Dániától való elszakadásának előmozdítása volt, bár nem tudták tisztázni, hogy a férfiak kinek dolgoztak.
A dán hírszerzés figyelmeztetett, hogy Grönlandot "különféle befolyásolási kampányok" célozzák. A PET biztonsági és hírszerző szolgálat értékelése szerint ezek a kampányok a "Dánia és Grönland közötti kapcsolatban viszályt kívánnának szítani", akár "hagyományos, fizikai befolyásoló ügynökök, akár dezinformáció révén".
Az amerikai elnök többször is kijelentette, hogy szeretné annektálni Grönlandot, amely a Dán Királyság autonóm része, JD Vance alelnök pedig azzal vádolta Koppenhágát, hogy alulfinanszírozza a területet. Trump elnök idén azt is kijelentette, hogy nem zárja ki a sziget erőszakos megszerzését sem.
A DR szerdai jelentése részleteket közölt egy amerikai látogatásáról Grönland fővárosában, Nuukban, aki állítólag olyan grönlandiak listáját próbálta összeállítani, akik támogatnák az USA törekvéseit a sziget átvételére. A cél az lenne, hogy megpróbálják őket beszervezni egy elszakadási mozgalomba.
Egy korábbi, májusi Wall Street Journal jelentés szintén utalt arra, hogy az amerikai hírszerző ügynökségek a grönlandi függetlenségi mozgalomról és az amerikai ásványkitermeléshez való hozzáállásról gyűjtenek információkat.
Dánia a NATO és az Európai Unió tagja, és régóta az Egyesült Államokat tekinti egyik legközelebbi szövetségesének. A dánokat sokkolta Trump elszántsága, hogy ellenőrzése alá vonja félig autonóm területüket.
A dán külügyminiszter a BBC-nek tett nyilatkozatában közölte, hogy a kormány "tisztában van azzal, hogy külföldi szereplők továbbra is érdeklődést mutatnak Grönland és a Dán Királyságban elfoglalt pozíciója iránt", és "ezért nem meglepő, ha a jövőben külső kísérleteket tapasztalunk a Királyság jövőjének befolyásolására".
Románia jelenleg 27 jelentős fegyverkezési és beszerzési programot hajt végre, amelyek minden haderőnemre kiterjednek.
Keddtől a 18–22 év közötti ukrán férfiak is elhagyhatják az országot – ez főként a tanulmányaikat tervezőknek kedvez.
Az amerikai fegyvergyárak jelentősen bővítették gyártókapacitásukat, többek között a Patriot-rakéták előállítását is megsokszorozták.
Az ukrán hadsereg az elmúlt két hétben fokozta a támadásokat az orosz olajipari létesítmények ellen, jelentős károkat okozva a finomítói kapacitásokban és az olajszállítási infrastruktúrában.
Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki teherautójával életveszélyes manővert hajtott végre az M0-ás autóúton – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.
Németországi sörgyárak csődhullámát jósolja a napokban az Oettinger vezérigazgatója.
Meredeken emelkedett a kalóztámadások száma a Malaka-szorosban és Szingapúr környékén.
Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a résztvevők egyetértettek abban, hogy az ukrán hadsereg megerősítése a legfőbb prioritás.
Kedd reggel még felfrissülhetünk a kissé üdébb levegőben, de sokáig nem tart a hűvös: a délelőtti órákban gyorsan emelkedik a hőmérséklet.
Korhatáros szabályozást javasolt a közösségi médiában Hendrik Streeck, a német szövetségi kormány drogügyi megbízottja egy hétfőn megjelent német lapinterjúban.
Zelenszkij bejelentette: a hét második felében újabb amerikai–ukrán találkozó lesz a háború lezárásáról.
Megszólalt a Munkácson működő, amerikai Flex gyár a múlt heti rakétatámadás ügyében. A közleményüket változtatás nélkül idézzük.
A gárdisták többsége M17-es pisztolyt, kisebb részük M4-es puskát fog hordani, de ezeket kizárólag önvédelmi célokra használhatják.
A földi rendszerekkel kapcsolatos probléma miatt elhalasztották a SpaceX Starship űrhajójának vasárnapra tervezett tízedik tesztrepülését.
Szergej Lavrov az amerikai NBC televíziónak adott interjújában kijelentette, hogy elismerik Volodimir Zelenszkijt Ukrajna vezetőjének, és készek tárgyalni vele.
A sugárzási szint normális maradt, és személyi sérülés nem történt.
Több európai postai szolgáltató felfüggeszti a kereskedelmi csomagok kézbesítését az Egyesült Államokba.
A miniszter szerint a kockázatokról tudott a Salrom, a román vízügyi igazgatóság, az ásványi erőforrások országos ügynöksége (ANRM), valamint a gazdasági tárca is.
