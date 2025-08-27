Diplomáciai vihar: titkos hadművelet miatt kérik számon az USA-t, miben mesterkedik Donald Trump?

Dánia bekérette az Egyesült Államok legmagasabb rangú koppenhágai diplomatáját, miután jelentések szerint amerikai állampolgárok titkos műveleteket folytattak Grönlandon, amelyek célja a sziget Dániától való elszakadásának és az USA-hoz csatolásának előmozdítása lehetett.

Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter közölte, hogy "a Dán Királyság belügyeibe való bármilyen beavatkozási kísérlet elfogadhatatlan", és ennek fényében bekérették az amerikai ügyvivőt - írja a BBC.

A dán közszolgálati műsorszolgáltató DR forrásai szerint a műveletek célja a grönlandi társadalomba való beépülés és a sziget Dániától való elszakadásának előmozdítása volt, bár nem tudták tisztázni, hogy a férfiak kinek dolgoztak.

A dán hírszerzés figyelmeztetett, hogy Grönlandot "különféle befolyásolási kampányok" célozzák. A PET biztonsági és hírszerző szolgálat értékelése szerint ezek a kampányok a "Dánia és Grönland közötti kapcsolatban viszályt kívánnának szítani", akár "hagyományos, fizikai befolyásoló ügynökök, akár dezinformáció révén".

Az amerikai elnök többször is kijelentette, hogy szeretné annektálni Grönlandot, amely a Dán Királyság autonóm része, JD Vance alelnök pedig azzal vádolta Koppenhágát, hogy alulfinanszírozza a területet. Trump elnök idén azt is kijelentette, hogy nem zárja ki a sziget erőszakos megszerzését sem.

A DR szerdai jelentése részleteket közölt egy amerikai látogatásáról Grönland fővárosában, Nuukban, aki állítólag olyan grönlandiak listáját próbálta összeállítani, akik támogatnák az USA törekvéseit a sziget átvételére. A cél az lenne, hogy megpróbálják őket beszervezni egy elszakadási mozgalomba.

Egy korábbi, májusi Wall Street Journal jelentés szintén utalt arra, hogy az amerikai hírszerző ügynökségek a grönlandi függetlenségi mozgalomról és az amerikai ásványkitermeléshez való hozzáállásról gyűjtenek információkat.

Dánia a NATO és az Európai Unió tagja, és régóta az Egyesült Államokat tekinti egyik legközelebbi szövetségesének. A dánokat sokkolta Trump elszántsága, hogy ellenőrzése alá vonja félig autonóm területüket.

A dán külügyminiszter a BBC-nek tett nyilatkozatában közölte, hogy a kormány "tisztában van azzal, hogy külföldi szereplők továbbra is érdeklődést mutatnak Grönland és a Dán Királyságban elfoglalt pozíciója iránt", és "ezért nem meglepő, ha a jövőben külső kísérleteket tapasztalunk a Királyság jövőjének befolyásolására".