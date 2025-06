Fontos bejelentés jött az M7-es autópályáról: erre készülj, ha a Balatonra mész a nyáron

A MKIF az ütemtervet úgy időzítette, hogy a nyáron nagyon terhelt autópályán ne legyenek lefújítások, mert lassítanák a forgalmat.

A koncesszióba adó Magyar Állammal egyeztetve az Építési és Közlekedési Minisztérium engedélyt adott arra, hogy az M7 autópálya M0 és Balatonvilágos közötti szakaszán az elfogadott ütemtervtől eltérjenek. Eszerint az említett szakaszon a Budapest felé tartó oldalon a még folyamatban lévő felújításokat a lehető leghamarabb befejezik, de ezután új terelések és így új munkavégzések augusztus 31.-ig nem lesznek.

Az elmúlt két év gyakorlatához hasonlóan idén is úgy készült a cég, hogy az M0 és Balatonvilágos között a vakáció ideje alatt az M7-en a Balaton irányába nem lesznek előre tervezett felújítási munkák. A feladatok átütemezése után most annyi módosítás történt, hogy a Budapest felé tartó oldalon -a jelenleg még zajló felújítások befejezése után- nem lesznek előre tervezett burkolatcserék. Ez az átütemezés a Velencei gyalogos és kerékpáros híd munkáit is érinti.

Az M7-es autópálya a nyári időszakokban erősen terhelt - kifejezetten a hétvégi csúcsidőszakokban. Ünnepi hétvégéken, mint amilyen a legutóbbi pünkösdi hétvége volt, egy átlagos tavaszi/nyári hétvégéhez képest duplájára emelkedik az átlagos forgalom, időnként a járművek száma háromszorosára is nő bizonyos szakaszokon.

A legforgalmasabb autópálya szakaszokon, ahol a munkavégzés jellege engedi, a kétszer két sávon történő haladást a felújítások során végig biztosítjuk, az M7-es háromsávos szakaszán a Budapest felé tartó oldalon a felújítások során a terelések ellenére is rendelkezésre áll három sáv.

Az M7-es autópálya M0-Balatonvilágos közötti szakaszán az előre tervezett felújítások szeptember 1-vel folytatódnak.