Magyar árat kapott Elon Musk újdonsága: ennyibe kerül Magyarországon a legolcsóbb Model Y

Immáron háromféle változat is rendelhető Magyarországon a Tesla Model Y frissített változatából. A legolcsóbb 18 879 900 forintba kerül.

Mint korábban beszámoltunk róla, január végén Magyarországra is megérkezett a Tesla Model Y frissített változata. Akkor még csak egyetlen verzióban lehetett megrendelni, a Launch Series csomaggal 25 299 900 forintba került.

Most a gyártó a Pénzcentrummal közölte, hogy megérkeztek a Model Y további változatai is. A honlap szerint aki most rendeli meg az autót, az május-júniusban veheti majd át.

Magyarországon az új Tesla Model Y háromféle változatban érhető el.

A hátsókerék-hajtású Model Y 500 km-es WLTP hatótávval, 13,9 kWh/100 km fogyasztással és 5,9 másodperces 0-100 km/h gyorsulással rendelkezik, ára pedig 18 879 900 forint.

A Model Y Long Range hátsókerék-hajtású változata 622 km-es hatótávot kínál 14,2 kWh/100 km fogyasztás mellett, 5,6 másodperc alatt éri el a 100 km/h sebességet, és 20 569 900 forintba kerül.

Az összkerékhajtású Model Y Long Range 586 km-es hatótávval, 14,8 kWh/100 km fogyasztással és 4,8 másodperces gyorsulással bír, ára pedig 21 681 900 forint.

A yártó közlése szerint az modell a berlin-brandenburgi Gigafactory üzemében készül. A készleten lévő, előző szériás autókat kedvezményesen lehet megvenni.

