Komoly áremelés a Suzukinál: már a 10 milliót súrolja a legolcsóbb Vitara, S-Cross

Jelentős áremeléseket hajtott végre modelljein a Suzuki, nemcsak a legolcsóbb Swiftért, de a slágermodell Vitaráért és S-Crossért is százezrekkel többet kell fizetni. A kínálatból ráadásul a másik olcsó modell, az Ignis el is tűnt.

Megdrágult a legolcsóbb új Suzuki Magyarországon - szúrta ki a hvg.hu. A lap szerint amikor tavaly megjelent a vadonatúj Swift, akkor az alapváltozat a 4 hengeres elődmodell 5,83 forintos, kedvezményes alapárával szemben a 3 hengeres újabb verzió hűségkedvezménnyel 6,13 millió forinton nyitott. Később 6,3 millióra emelték az árát, most pedig már legkevesebb 6,57 millió forintot kell kifizetni az új Swiftért - ha igénybe vettük a Suzuki tagságot is.

Ennyi pénzért a GL alapfelszereltségű, ötfokozatú kéziváltós, elsőkerekes példány vehető meg, aki a füllextrás, GLX kivitelű, összkerekes, CVT automata váltós Swiftet szeretné, annak több mint 8 millió forintot kell leszurkolnia.

Sőt, mint a Pénzcentrum gyors csekkolása után kidereült, a Vitara és az S-Cross is drágább lett: előbbi a január végi állapotok szerint kedvezmények nélkül 9 090 000 forintba került, most viszont 9 440 000 forintos alapár szerepel a hivatalos weboldalon. Az S-Cross bő egy hónapja még 9 550 000 forintba került, most viszont 9 900 000 forintért lehet legkevesebb megvenni kedvezmények nélkül! Ja, és eltűnt a kínálatból a márka másik kisautója, az Ignis, amely decemberben még a legolcsóbbak toplistáján is szerepelt.