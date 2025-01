Évtizedes látlelet a magyar bérekről: komoly, mennyit kell ma melózni egy új Suzukiért

Az elmúlt évtizedekben a Suzuki összeforrt a magyar néplélekkel: egy időben a Swift volt a legolcsóbb új autó itthon, rengeteg család első tényleg "új" kocsija volt az ezredforduló környékén. Az esztergomi gyártású autók körül a felhajtás is óriási volt. De mi a helyzet manapság? Cikkünkben megvizsgáltuk, mennyir drágultak a japán gyártó modelljei az elmúlt évtizedben és mindehhez hogyan viszonyulnak a fizetések. A kérdés: Suzukiban mérve jobban élünk-e, mint 10 évvel ezelőtt?

Talán nem túlzás azt mondani, hogy a magyarság valamelyest összeforrt a Suzukival, hiszen a japán cég az elsők között (az Opellel karöltve) alapított gyárat Magyarországon. Esztergomban már 1992 óta rakják össze az autókat: az első Swiftet Antall József, a WagonR+ első példányát Orbán Viktor, a legelső Ignist Medgyessy Péter, az elsőként legyártott SX4-et pedig Kóka János vezette ki a szerelőcsarnokból.

A vállalat annyira fontos partnere lett Magyarországnak, hogy a Suzuki Motor Corporation elnökét, Osamu Suzukit három ízben is állami kitüntetésben részesítették. Legutóbb 2022 nyarán vehette át a Magyar Érdemrend polgári tagozat kitüntetést a Sándor-palotában. Szijjártó Péter akkoriban Magyarország barátjának nevezte az elnököt, aki munkája során a magyarok jó hírnevét viszi az egész világon.

Osamu Suzuki átveszi a Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést a Sándor-palotában 2022 júniusában. Forrás: Magyar Suzuki Zrt.

Visszatérve az esztergomi gyárra: 2008 februárjában kezdték meg a Splash sorozatgyártását, ma pedig a Vitara és az S-Cross készül itt. Ezeken felül Opel Agilát, Fiat Sedicit, Subaru Justyt, Mazda Carolt, Geo Metrot valamint Mazda AZ-Offroadot is készítettek Esztergomban - mind Suzuki-alapokon nyugszik.

Árban vertek mindenkit

Az az állítás sem elnagyolt, hogy a japán márka rakta négy kerékre Magyarországot, a Swift és az WagonR+ voltak az első igazán nagy tömegben gyártott, az átlagembernek is megfizethető autók, előbbi sokáig a legolcsóbb itthon kapható új autó volt, 2000-ben például a 3 ajtós, egyliteres motorral szerelt változatot 1,6 millióért el lehetett hozni a kereskedésből. Na meg persze a komoly reklámkampány is segítette a menetelést. Ki ne emlékezne az "A mi autónk!" szlogenre a legelső reklámból, amelyben a komondor mellett még apácák is feltűntek:

Vagy arra a plakátra, amely szerint:

A benzin akkor sem lesz olcsóbb, ha Suzukival jár. Csak kevesebb kell belőle!

A Suzuki népszerűsége azóta is töretlen, évek óta vagy a Vitara, vagy az S-Cross áll az eladási listák élén (2024-ben előbbiből fogyott a legtöbb). De még mindig megfizethető "A mi autónk" az átlagmagyarnak? Az internet mélyére ástunk, hogy megtudjuk.

Ennyit drágult a Suzuki 10 év alatt

A Wayback Machine nevű internetes archívumból előástuk a 2015 májusában érvényes árlistákat, azért erre az időpontra aduk le a voksunkat, mert ekkoriban vezették be a Vitarát, és már elérhető volt az S-Cross is, még SX4 S-Cross néven. Mivel az évek során a felszereltségek és a motortípusok is lényegesen megváltoztak (például mára minden Suzuki hibridhajtású, 10 éve még nem volt az), így egyszerűen csak a legolcsóbb és a legdrágább kivitelek árait vetettük össze a mostani árlistával. Illetve azt is fontos kiemelni, hogy csak alapárakkal számoltunk, például feláras metálfényezést nem vettünk bele a konfigurációba.

És akkor lássuk, mennyibe kerültek 2015-ben, illetve mennyibe kerülnek manapság a Suzuki slágermodelljei - a 2025-ös árak kedvezmények nélküliek, mivel az egy évtizeddel ezelőttiek is azok voltak.

Az S-Cross legolcsóbb elérhető változata 4 490 000 forintról 9 550 000 forintra drágult, ami 5 060 000 forintos emelkedést jelent, azaz 112,7%-os drágulást. A legdrágább S-Cross 7 600 000 forint volt 2015-ben, ma már 13 670 000 forintot kell érte leszurkolni, azaz 6 070 000 forintos áremelkedés voltt, 79,9%-os árnövekedéssel.

A Vitara legolcsóbb változata 4 490 000 forintról 9 090 000 forintra drágult 10 év alatt, a 4 600 000 forintos drágulás 102,4%-os áremelkedést jelent. A legdrágább verzió annak idején 7 110 000 forint volt, ma már 13 190 000 forintért kapható, 6 080 000 forintos áremelkedéssel 85,5%-ot drágult.

A Swift legolcsóbb változata 3 295 000 forint volt 2015-ben, ez ma legkevesebb 7 300 000 forint, ami 4 005 000 forintos drágulást jelent, 121,7%-os árnövekedést. A legdrágább Swift 4 617 000 forintról 8 770 000 forintra drágult, a 4 153 000 forintos áremelkedés 89,9%-os drágulást jelent.

Összességében elmondható, hogy mindhárom modell esetében az árak átlagosan 80-120%-kal emelkedtek, az S-Cross és a Swift legolcsóbb változatainál tapasztalt drágulás volt a legkiemelkedőbb. A jobban extrázott változatok ára arányaiban kevesebbet emelkedett 10 év alatt.

Elsőre is csúnyának tűnik a drágulás mértéke, és ha azt vesszük, hogy összességében 2015 óta 69,7% volt az infláció Magyarországon, akkor az autóvásárlók még rosszabbul is jártak...

Jó, de mennyit kell érte dolgozni?

De mi a helyzet a fizetésekkel, mennyit kellett 10 éve dolgozni egy Suzukiért, és hány havi fizetésből lenne ma új kocsink? Nos, a KSH adatai szerint 2015-ben a magyarországi átlagos nettó havi bér 162 300 forint volt. Ehhez képest tavaly októberben (ez a legfrissebb adat) ez nettó 421 500 forint volt. Azaz összességében 159,4%-al emelkedett az átlagkereset, ami megveri a Suzuki-drágulást.

Ennek megfelelően manapság kevesebbet is kell dolgozni egy új Suzukiért, mint 2015-ben. Például a legolcsóbb Swift ára akkoriban kicsit több mint 20 havi átlagfizetést manapság (az októberi béradattal számolva) ezért mindössze 17,3 hónapig kell dolgozni - persze, ha másra nem költünk a fizetésből, csak autóvásárlásra rakjuk félre.

A legdrágább S-Cross akkori ára 10 évvel ezelőtt majdnem 47 havi fizetésnek megfelelő összeget tett ki, manapság pedig 32,4 hónapot kell érte dolgozni.