Figyelem, csapda várja a parkolókat ebben a budapesti utcában

A Józsefvárosi Önkormányzat döntése értelmében a Palotanegyedben található Szentkirályi utca egy szakaszán új, 24 órás kizárólagos lakossági parkolózóna lép életbe február 26-tól március 28-ig.

A Szentkirályi utcában zajló bontási munkálatok miatt a Józsefvárosi Önkormányzat ideiglenes intézkedést vezetett be. A Múzeum utca és Bródy Sándor utca közötti szakaszon mindkét oldalon kizárólagos lakossági parkolózónát (KLP) alakítottak ki - írta a vezess.hu.

Az új szabályozás különlegessége, hogy a kerület többi KLP-vel ellentétben itt nem csak az esti és reggeli órákban (18:00-7:00), hanem a nap 24 órájában kizárólag józsefvárosi lakosok parkolhatnak.

A módosítás összesen 24 parkolóhelyet érint, amelyből 16 már korábban is lakossági parkolóhelyként működött, de most 24 órássá alakították át, valamint 8 új parkolóhelyet vontak be a rendszerbe.

Az önkormányzat egy hónap próbaidő után értékeli majd a változtatások hatásait. A döntéshozók három lehetőség közül választhatnak: véglegesíthetik a jelenlegi rendszert, kiterjeszthetik több parkolóhelyre, vagy megszüntethetik az intézkedést.