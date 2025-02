Brutál szigorítás van érvényben ezeken az utakon: nagyon könnyű benézni, bírság jár érte

Beköszöntött a téli sportok szezonja, így a síelés kedvelői már hódolhatnak is kedvtelésüknek. Az utazás előtt azonban nem árt ellenőrizni gumiabroncsaink teljesítményét és alkalmasságát, valamint az útvonalon érvényes téli gumiabroncs előírásokat, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket

Az abroncsok ellenőrzésekor elsőként a profilmélységet érdemes megmérni mérőeszköz segítségével: személyautók esetében a törvény által előírt minimális profilmélység 1,6 milliméter, azonban egyes országok szigorúbb szabályokat is előírhatnak a téli gumik használatával kapcsolatban - írja közleményében a Continental.

Hosszabb utak előtt a guminyomást is be kell állítani a gyártó előírásainak megfelelően - hívják fel a figyelmet a szakértők. Az erre vonatkozó információkat a kezelési kézikönyvben, az ajtókeret matricáján vagy a tanksapka belső oldalán találhatjuk meg. Ez azért is fontos, mert az alacsony guminyomás amellett, hogy meghosszabbítja a fékutat, rontja a kormányzás pontosságát, növeli az üzemanyag-fogyasztást és felgyorsítja a gumik kopását is.

Ezen kívül érdemes ellenőrizni, hogy az abroncsokon nincsenek-e repedések, vágások, horpadások vagy idegen tárgyak, amelyek defektet okozhatnak. Végül pedig arról is fontos meggyőződni, hogy minden szelepsapka a helyén legyen és megfelelően zárjon, ezzel megelőzve a szennyeződések és a nedvesség bejutását - hangsúlyozzák a Continental szakemberei.

Országonként eltérőek a téli gumiabroncsokra vonatkozó előírások

Németországban a téli gumik használata az aktuális időjárási körülményektől függ. Téli útviszonyok – például ónos eső, havas-jeges utak, latyak vagy zúzmara – esetén kötelező a téli gumiabroncsok használata, illetve tavaly októberétől minden téli és négyévszakos abroncson kötelezően fel kell tüntetni a hópihe szimbólumot. Fontos észben tartani, hogy a kizárólag M+S jelölésű abroncsok már nem minősülnek alkalmasnak a téli útviszonyokhoz.

Franciaországban 2024 őszétől a téli abroncsokon szintén kötelező a hópihe jelzés elhelyezése. Számos megyében, különösen a hegyvidéki régiókban, március végéig kötelező a téli gumi használata, de az időjárási körülményektől függően más utakon is előírhatják. Franciaországban a téli gumiabroncsok minimális profilmélysége 3,5 milliméter.

Ahogyan Németországban, úgy Ausztriában is kötelező a téli gumik használata a téli útviszonyok esetén. Itt az M+S jelölésű téli gumiabroncsokat ugyan elfogadják, de a profilmélységnek legalább 4 milliméteresnek kell lennie.

Svájcban nincs általános előírás a téli gumiabroncsokra vonatkozóan, azonban amennyiben a nem megfelelő abroncsok akadályozzák a közlekedést vagy egyenesen balesetet okoznak, komoly bírságra lehet számítani. Ugyanakkor ettől függetlenül is erősen ajánlott a téli gumik használata a jármű irányíthatóságának biztosítása érdekében.

Olaszországban a téli gumikra vonatkozó előírások régiónként eltérőek: egyes régiókban, például Dél-Tirolban, november és április között – időjárástól függetlenül – kötelező a téli gumiabroncsok használata. Ezért már az utazás előtt érdemes tájékozódni az adott régió szabályairól, hogy biztonságosan közlekedhessünk és elkerüljük az esetleges bírságokat.