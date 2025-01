Most kell észnél lenni az utakon! Régen nem látott ónos eső érkezik hazánkba

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A meteorológiai előrejelzések alapján január 21-én, kedden a délelőtti óráktól dél felől egyre többfelé kell számítani ónos esőre. Az ország nagyobb részén kis mennyiség (0,1-1 mm) valószínű, de elsősorban a középső sávban (a Duna-Tisza közén és a Dunántúl délkeleti részein) jelentősebb (1-5 mm) ónos csapadék is előfordulhat. Az ónos eső mellett fagyott eső is lehet. Mivel az ónos esőzés több vármegyét is érintő, ezért a Magyar Közút újra felhívja a közlekedők figyelmét, hogy csak az induljon útnak az ónos esővel érintett területeken, akinek halaszthatatlan dolga van és a téli gumival van felszerelve a járműve. A közútkezelő, ahol lehet, ott megelőző sószórást végez, de ónos eső idején, ha folyamatosan hullik ez a csapadékforma, akkor azt az eső lemoshatja, így hatékonyan csak annak elállta után tudnak beavatkozni a szakemberek.

A legfrissebb meteorológiai előrejelzések alapján narancssárga veszélyjelzésre figyelmeztetnek a kedden várható ónos esőzés miatt Pest, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Heves, Tolna, Baranya, Csongrád-Csanád, valamint Békés vármegyékben. A többi vármegyére citromsárga figyelmeztető előrejelzés van a keddi napra. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az ónos esővel és a havazásban érintett vármegyékben továbbra is 0-24 órában, 12 órás váltott műszakokban végzi mérnökségein keresztül a szükséges síkosságmentesítési munkákat a kezelésébe tartozó 31 ezer kilométernyi közúthálózaton. Ez ugyanakkor csak ott lehet hatásos, ahol kisebb mennyiségű fagyott eső hull, ugyanis az intenzívebb csapadék könnyen lemoshatja a burkolatról a megelőzésképpen kijuttatott útszóró sót vagy kálcium-klorid oldatot is, így az ónos eső azonnal a burkolatra tud fagyni, ezért a szükséges beavatkozások is több időt vehetnek igénybe. A szakemberek emiatt azt kérik a közlekedőktől, hogy az ónos esővel érintett vármegyékben addig ne induljanak el, míg a csapadék el nem áll el és a szükséges beavatkozásokat el tudták végezni.A Magyar Közút 80 mérnökségén, 19 vármegyei és központi irányításán keresztül több mint 3600 munkatárs dolgozik idén a téli üzemeltetési feladatok ellátásán. A szakemberek számára a síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatok ellátására, közel 700 munkagép áll rendelkezésére. A téli síkosságmentesítési feladatokhoz a Társaság aktuálisan 66.861 tonna útszórósóval, 1 917 968 l CaCl oldattal, 955 tonna CaCl granulátummal és 7 825 tonna érdesítő anyaggal rendelkezik. Akár a havazásban, akár az ónos esővel területeken indulnának útnak a közlekedők, utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és forgalmi helyzetről. Az alapján tervezzék meg utazásukat és a szükséges információk birtokában keljenek útra. Az aktuális útinformációkról a legkönnyebben a www.utinform.hu oldalon keresztül tájékozódhatnak a közlekedők, ahol kora reggeltől késő estig országos összefoglalókat publikálnak az út- és látási viszonyokról Magyar Közút Útinform szolgálatának munkatársai. Forrás: HungaroMet

