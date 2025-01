Óriási havazás csapott le az országra: fokozott figyelemre hívják fel az autósok figyelmét

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az előrejelzések alapján ma hajnalban az ország több térségében is havazás kezdődött. A változó intenzitású és kiterjedésű hóesés számos vármegyét érint, így a Magyar Közút is országszerte végzi a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat. A közútkezelő azt kéri a közlekedőktől a havazásban érintett területeken vezessenek a szokásosnál is lassabban, óvatosabban.

