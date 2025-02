Rohamtempóban halad az új magyar autópálya építése: százezrek élete változik meg, ha elkészül

A legfontosabb projektelemeket maradéktalanul meg tudta valósítani a kivitelező Duna Aszfalt- írja a Magyar Építők oldala.

A főpálya egy jelentős részére már a kötőréteg is felkerült az M49-es gyorsforgalmi úton, így a videósaink már előrehaladott állapotokat örökítettek meg a Mátészalka és Ököritófülpös közötti szakaszon. Decemberben a hidegre való tekintettel már csak a hídépítési munkálatok zajlottak, ugyanakkor a 2024-re kitűzött legfontosabb projektelemeket maradéktalanul meg tudta valósítani a kivitelező Duna Aszfalt Építő Zrt.

A 28,15 kilométeres szakaszon összesen 22 hidat építenek fel, amelyeknél bizonyos projektelemek terén túl is szárnyalták a célt: több híddal már el is készült az útépítő a jelenleg tartó téli leállás előtt. Emellett a pályaszerkezet terén is a kitűzött célok fölött teljesítettek.

