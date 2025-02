Egyre több magyar mond nemet a benzinkutakra: elegük lett a horror árakból?

Az elektromos autók térnyerése Magyarországon továbbra is töretlen, és az év eleje is erős lendülettel indult. Az Energiaügyi Minisztérium adatai szerint januárban ismét több mint 1 900-zal nőtt a tisztán elektromos gépkocsik száma, így már ötödik hónapja tart a folyamatos bővülés- derül ki az Energiügyi Minisztérium közösségimédia posztjából.

Az elektromos járművek állománya már meghaladja a 72 ezer darabot, ami jelentős előrelépés a fenntartható közlekedés terén. A magyar piac növekedési üteme európai összehasonlításban is kiemelkedő.

Tavaly minden korábbinál több, közel 22 ezer tisztán elektromos gépkocsi kapott idehaza zöld rendszámot

– áll az összegzésben. Az Energiaügyi Minisztérium előrejelzései szerint 2026-ra akár 120 ezer elektromos autó is közlekedhet az ország útjain. Az elektromos közlekedés térhódítását a kormányzati támogatások is segítik: a vállalatok járműbeszerzésére indított 30 milliárd forintos program jelentősen hozzájárult a rekordok megdöntéséhez.

Az alternatív meghajtás iránti növekvő kereslet nemcsak a négykerekűek, hanem a kétkerekűek piacán is megmutatkozik. A környezetkímélő motorkerékpárok száma januárban átlépte a 700 darabot, és egy év alatt másfélszeresére nőtt. A töltőinfrastruktúra fejlesztése is napirenden van, hiszen az országos lefedettség elérését célzó program 28 milliárd forintos kerettel segíti a vidéki töltőpontok kiépítését. Az elektromos közlekedés térnyerése egyértelmű trend, amely hosszú távon is fenntartható megoldást kínál a magyar közlekedés számára.

