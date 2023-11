Fontos útdíjfizetés-változás jön Magyarországon: aki ilyen járművel megy, többet fizethet

Magyarország az Uniós kötelezettségnek elegedetéve 2024 február 1-jétől az autóbuszok is átkerülnek a használatarányos útdíjfizetésre - írja a Útdíj.hu.

A módosítás célja az, hogy eltűnjenek az utakról a környezetszennyező személyszállító járművek és a Magyarországot csak az olcsósága miatt tranzitként használó külföldi buszok is. Az időalapú e-matricát februártól a buszoknál is elektronikus fedélzeti egység váltja fel, a díjfizetés alapja a megtett kilométer, az emissziós besorolás és a tengelyszám lesz.

Ezekhez új tételként hozzáadódik a levegő- és zajszennyezéshez kötött külsőköltség-díj is. A díjfizetési kötelezettség 7400 km-nyi úthálózatot érint, amely új szakaszokkal is kibővül, többek között az M0-ás autóút eddig díjmentes, déli szektorával. A dolgozói személyszállításban és a turisztikai célú személyszállításban az üzemanyagon túl jelentős költségelem lesz az új útdíj, ami egy útra vetítve magasabb lesz, mint korábban a matrica ára.

A vezetők az úgynevezett viszonylati jegyeket akár az interneten is meg tudják venni, de ennek hátránya is van (nem térhet le a kiválasztott útról, maximum öt köztes állomást iktathat be stb. Érdemesebb és kényelmesebb a fedélzeti egység (OBU) használata.