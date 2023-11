Itt a hivatalos döntés: ennyibe kerül majd az az egynapos autópálya-matrica Magyarországon

Lázár János hétfőn elárulta, hogy 2024 március 1-től érkezik a 24 órás autópálya-matrica nálunk is, és 5150 forintba kerül majd.

Mint arról itt a Pénzcentrumon is beszámoltunk, 2024-től Magyarországon is be kell vezetni az egynapos autópálya-matricát egy EU-s előírás miatt. Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn az éves bizottsági meghallgatásán elárulta, hogy 2024 március 1-től érkezik a 24 órás autópálya-matrica nálunk is, és 5150 forintba kerül majd - írja a hvg.hu.

Hazánkhoz hasonlóan jövőre az új autópálya-matrica kategóriát Ausztriában is bevezetik: az egynapos matrica ára 8,60 euró (mostani árfolyamon kb. 3 200 Ft) lesz.