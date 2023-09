Miről beszél a magyar kormány? Nem a tranzitdíj miatt drágul a benzin, más okai vannak

A kormány kommunikációjában az elmlt napokban jelentps súlyt kapott, hogy Ukrajna megemelete a kőolaj tranzitdíját, és emiatt drágul folyamatosan a 95-ös benzin és a gázolaj. Pletser Tamás lapunknak azonban egyértelműen azt jelezte, hogy ennek nincs köze a benzináremelkedéshez, Grád Ottó szerint pedig inkább más tényezőkre érdemes ráfogni a drágulást.

Ismét nagyot ugrott a benzin és a gázolaj ára az elmúlt hetekben, ami a magyarok millióinak életét tette nehezebbé. Az áremelkedés ráadásul az egyik oka annak, hogy még mindig nem csökken a várt mértékben az infláció, hiszen a "kosárban" ez jelentős tételnek számít.

A benzin árának emelkedése pedig ismét elérte a kormány ingerküszöbét is: mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, a tegnapi kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette, hogy a benzin és a gázolaj árának emelkedéséért egyértelműen az okolható, hogy Ukrajna jelentősen megemelete a tranzitdíjat az Oroszországból érkező kőolajra.

Aggasztó jel, hogy a benzin ára egyre magasabb, ennek oka, hogy ötszörös áron hozzuk be az országba az ukrán csővezetéken. Ez az emelés a fogyasztói árban is megjelenik természetesen

- fogalmazott Gulyás Gergely.

De nem csak ő, hanem maga a miniszterelnök is megszólalt erről ma reggeli rádióinterjújában. Orbán Viktor úgy fogalmazott: bár a magyar kormány továbbra is együttérez Ukrajnával, a tranzitdíjak megemelése azért már ad gondolkodnivalót.

Erőseket gondolok, amikor azt látom, hogy az ukránok megemelték az olaj tranzitdíját. Az ukránok egyik napról a másikra ezt az árat megemelték, Magyarország számára ez 48 milliárd forintnyi többletet jelent, a magánszereplők ezt azonnal beépítik az árakba, és az inflációt is növeli fél százalékkal

- mondta erről a miniszterelnök. A Pénzcentrum szakértőket kérdezett arról, vajon van-e köze a tranzitdíjak megemelésének ahhoz, hogy ennyire megdrágult a benzin és a gázolaj ára Magyarországon, és hogy lehet-e további emelkedés?

Inkább a nemzetközi piac a felelős

Magát a tranzitdíj-emelés hatásait nem akarta kommentálni a Magyar Ásványolaj-Szövetség főtitkára, de annyit elárult, hogy jelentős történések vannak most a nemzetközi piacon a kőolaj árával kapcsolatban. Grád Ottó azt is elmondta: bár korábban volt esély ennél is durvább emelkedésre, jelenleg nehéz tisztán látni abban, hogy pontosan mi következik.

Mivel az OPEC-országok vállalást tettek arra, hogy csökkentik a kitermelést, a fogyasztás volumene viszont megmaradt és még nőni is fog, ez máris azt eredményezte, hogy a Brent-olaj hordónkénti ára kilencven dollár fölé rakétázott, és nem lehetetlen, hogy még tovább megy maj. Ennek legfőbb oka, hogy Oroszország és Szaúd-Arábia különösen élen jár a kitermelés csökkentésében a következő időszakban, és mivel jelentős kitermelőkről beszélünk, ez még okozhat árnövekedést. Most éppen a bizonytalanságot kell megfizetnünk, azt, hogy senki sem tudja, pontosan mi következhet

- fogalmazott a főtitkár.

Nem a tranzitdíj miatt van

Nincs köze a tranzitdíj emelkedésének a benzin és a gázolaj árának növekedéséhez, más tényezők játszanak közre mindebben - ezt már Pletser Tamás, az Erste olaj-és gázipari szakértője mondta lapunk kérdésére.

A csövön át nyerstermék jön, mait itt késztermékké dolgozunk, tehát a tranzitdíjat nem lehet hibássá kikiáltani mindezért. Sokkal lényegesebb az, hogy a gázolaj "szórása" elég jelentős volt a nemzetközi piacokon az elmúlt hónapokban, ez pedig egy rövid idő után átgyűrűzött a benzin árába is. Tény persze az is, hogy a kitermelés visszavágására tett vállalások sem tettek jót a nemzetközi piaci hangulatnak. Sok a bizonytalanság, de inkább a dollár erősödését lehet a benzin itthoni drágulásáért hibáztatni - a tranzitdíjat nem

- mondta a szakértő.