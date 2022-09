Komoly megszorítások a Volkswagen-gyárban: elszálltak a rezsiárak, lépni kellett

Aggasztó a helyzet a fűtséi szezon előtt Európában, ugyanis az elszálló energiaárak és az orosz gázszállítás esetleges leállása miatt mindenhol igyekeznek visszafogni az energiafogyasztást. Most a Volkswagen tett bejelentést ezzel kapcsolatban: idén télen csak legfeljebb 16 fok lesz a gyártócsarnokokban, az irodákban pedig maximum 19 – írja az autoszektor.hu.

A közelgő energiaválság miatt az egyik legnagyobb német autógyártó, a Volkswagen is spórolási intézkedéseket jelentett be. Eszerint a wolfsburgi Volkswagennél hamarosan lekapcsoljál a lámpák egy részét, és ezzel együtt a fűtést is lejjebb csavarják. A cél a gáz- és áramellátás biztosítása az év következő hónapjaiban, ami miatt szeptember 1-től megengedett a munkahelyi hőmérséklet csökkentése is. A főüzemben és a wolfsburgi irodákban a Volkswagen egy fokkal csökkentik a hőmérsékletet, így 16 fok lesz a gyártócsarnokokban, az irodákban pedig 19 fok .