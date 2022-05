Újabb szigorítás jön az autóknál: hamarosan csak ilyen gépjárművel lehet járni

A legfrissebb hírek szerint a hamarosan bevezetendő új, EURO 7-es norma esetében az Unió már nem csak a kipufogógázok emisszióját, de a járművek finompor-kibocsátását is szabályozná, ezért az új regulák esetében a fékporszennyezésre vonatkozóan is megállapítanának maximális határértékeket. A jármű fékezése során ugyanis – főként a fékbetétekről – apró részecskék válnak le a súrlódás miatt.

A PM10 (durva por) és PM2,5 (finom por), vagyis 10 és 2,5 mikron közötti méretű részecskék kimondottan károsak a légzőszervek egészségére. Másrészt a fékkopás során felszabaduló nehézfémek és egyéb szennyező anyagok a környezetet is károsítják, rontják a talaj, illetve a víz minőségét is – olvasható az Európai Bizottság által a közlekedés fenntarthatóságáról készített tanulmányában, amit a hvg.hu szemlézett.

Az új norma meghatározná a fékrendszer fékporszennyezésének maximális mértékét a hagyományos, belső égésű motorral hajtott, illetve az elektromos autók esetében is – tájékoztatott a Bizottság terveit ismertető Euractive weboldal. A cikk kiemeli, hogy bár az elektromos járművek használata valóban nullára csökkenti a kipufogócsőből származó károsanyag-kibocsátást, és a regeneratív fékezés révén a fékrészecskék leválásának mennyiségét is redukálja, ezzel jelentősen megnöveli a hagyományos fékbetétek élettartamát. Azonban az elektromos autók szállóanyag-emissziójával kapcsolatos mutatói lehetnének kedvezőbbek is.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tanulmánya szerint ugyanis a nagyobb méretű és súlyú elektromos autók, például a villanyhajtású SUV esetében körülbelül 3-8 százalékkal több a PM2,5-ös kibocsátás mennyisége, mint a belső égésű motoros járműveknél. Ennek oka az akkumulátorok jelentette plusz súlynak köszönhető, ez pedig extra terhelést és kopást eredményez a gumiabroncsok esetében, ami szintén szennyező anyagok kibocsátásával jár.