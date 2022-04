Kőkemény razzia a magyar utakon: itt bukott le a legtöbb részeg sofőr, mutatjuk a térképet

Országszerte közúti ellenőrzésekre kell számítani húsvét hétvégén. Ezek alatt a razziák alatt a rendőrök leginkább az ittas vezetők kiszűrésére fognak koncentrálni, így ne lepődjünk meg, ha egy szondát találunk az orrunk előtt. Az ittas vezetés veszélye pedig valós még mindig, annak ellenére is, hogy az elmúlt években egyre csökkent az erre vetemedők száma.

A húsvéti időszak alkalmat kínál arra, hogy a járművezetők alkoholtól befolyásolt állapotban üljenek a volán mögé, ezért a rendőrség április 14-20 között a ROADPOL éves ellenőrzési terve alapján több napos Alkohol és Drog ellenőrzést tart. Viszont fontos, hogy ne csak ez tartson minket vissza az ittas vezetéstől, hiszen könnyedén maradandó sérüléseket is tudunk okozni ilyen állapotban. Ami súlyos büntetéssel és egy életen át tartó traumával járhat.

Az Országos Rendőr-főkapitányság adatai szerint évente körülbelül 1200 baleset történik ittas vezetés miatt, ami a baleseteknek a 8,5-9 százalékát teszi ki. A tavalyi évben nem tartottak már-már hagyományosnak nevezhető ellenőrzéseket húsvétkor, viszont 202-ban a Prevenciós Bűnözés-Statisztikai Adattár (PRE-STAT) legfrissebb összegzése szerint abban az évben 13 607 esetben intézkedtek a rendőrök ittas sofőrökkel szemben, 922-en pedig bódultan ültek a volán mögé. Éppen ezek miatt döntöttek végül úgy, hogy visszahozzák a szúrópróbaszerű razziákat.

Országszerte közúti ellenőrzésekre kell számítani húsvétkor, a rendőrök az ittas vezetők kiszűrésére koncentrálnak és szondáztatják a sofőröket – jelentette be Óberling József, az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályvezetője kedden Budapesten.

Az ittas vezetés mindenképpen bűncselekmény

A Btk. különbséget tesz ittas és bódult állapotban való vezetés között. Míg az ittas vezetés esetében az elfogyasztott ital mennyiségének függvényében vagy szabálysértésként, illetve közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegésként vagy bűncselekményként szankcionálják, addig

a bódult állapotban történő vezetés minden esetben bűncselekménynek számít.

Ahogyan azt korábbi cikkünkben is kifejtetettük ez a határozat arra vezethető vissza, hogy az ittasság mértékének megállapításához konkrét mérőszámokkal rendelkezünk. Akinek a szervezetében ugyanis 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál nagyobb érték mutatható ki az már ittasnak számít. Ezért vezetnie már bűncselekménynek számít, attól függetlenül, hogy felszívódott-e a vérében az alkohol vagy sem.

Súlyos büntetés vár a bódult állapotban vezetőkre

Aki megszegi a szabályokat és bódult állapotban száll a volán mögé az a Btk. szerint legkevesebb két évig tartó szabadságvesztésre számíthat. A büntetés bűntett miatt

három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést,

egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget,

két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,

öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

Ittas vezetés esetén már a szankció mértéke attól függ, hogy a mért alkoholszint alapján milyen eljárás indul ellenünk. A törvény szerint akár 2 évnyi szabadságvesztés is lehetséges, de gyakori büntetés még a többszázezres bírság, vagy a járművezetéstől való eltiltás is. Ellenben, ha ittas vezetés közben balesetet okozunk, akkor súlyos büntetésre számíthatunk:

Tehetsz ellene!

Az ORFK- Országos Balesetmegelőzési Bizottság mindig is nyitott volt az olyan társadalmi együttműködésekre, amelyek segítik az ittas vezetés veszélyeire való figyelemfelhívás minél szélesebb körű kommunikációját. Viszont az észérvekkel szemben sokkal hatékonyabbnak bizonyultak az utóbbi évek érzelmekre ható kampányai, melynek soraihoz csatlakozik a Diageo, a világ egyik vezető alkoholos italgyártó és forgalmazó vállalata, Wrong Side of the Road oktatási célú programja is.

Az ittas, alkohol, vagy kábítószer fogyasztásából eredően befolyásolt állapotban történő járművezetés a közlekedésbiztonságára kiemelt kockázatot jelent, ezért az ezirányú ellenőrzésekre a továbbiakban is kiemelt hangsúlyt kell fektetni.

A gyorshajtást követően az ittas járművezetés a közúti tragédiák legfőbb oka, mely veszélyességét tovább fokozza, hogy az ittas vezetők többsége általában a megengedett sebességet is túllépi, áll az ORFK és a Diageo közös sajtóközleményébem.

Az ittasan okozott balesetek abszolút számait tekintve kedvező a változás. Ezen a téren csökkenés tapasztalható, hiszen 2021-ben 1214 balesetet okoztak ittas állapotban, ami 10,8 %-kal kevesebb a megelőző év azonos időszakában ittasan okozott 1361 balesetnél. Az ittasan okozott balesetek aránya a 2020. évi 9,9 %-ról 2021-ben 8,6 %-ra csökkent.

És bár a számok javultak, de tartsuk észben mindenekelőtt, hogy a zéró alkoholtolerancia az ünnepek alatt is érvényes. A tavaszi, változékony időjárás sokszor egy józan sofőrt is váratlan helyzetek elé tud állítani, hiszen az utak könnyedén csúszóssá tudnak válni emellett a figyelmetlen gyalogosokra, esetleg alkoholos befolyásoltság alatt közlekedőkre is figyelni kell, ezért fontos, hogy megőrizzük az éberségünket.

Az alkoholfogyasztás tekintetében, illetve az ittas járművezetés vonatkozásában a húsvéti időszak alkalmat kínál arra, hogy a járművezetők alkoholtól befolyásolt állapotban üljenek a volán mögé, ezért a Rendőrség 2022. április 14-20. között a ROADPOL éves ellenőrzési terve alapján több napos Alkohol és Drog ellenőrzést folytat. Azonban ne csak a rendőri ellenőrzéstől való félelem tartson vissza bárkit is az ittas vezetéstől, hanem az a negatív élmény, ami elkíséri egy életen keresztül, ha egy vétlen közlekedőnek súlyos vagy maradandó sérülést okoz.

Mondj nemet az alkoholra!

Mi se üljünk alkohol fogyasztása után a volán mögé, viszont fontos, hogy ha látjuk, hogy barátaink, szeretteink ezt tervezik akkor mindenképpen figyelmeztessük őket és ne támogassuk döntésüket akár azzal, hogy beülünk melléjük az autóba. Éppen ezért hírdeti a rendőrség a 4 NEM az ittas járművezetésre szabályt, amit mindig érdemes szem előtt tartanunk nem csak most, az ellenőrzések idején.

NEM vezetek ittasan! NEM ülök be olyan személy autójába, akiről tudom, hogy a járművezetés megkezdése előtt szeszesitalt fogyasztott, illetve megpróbálom megakadályozni, hogy a járművel elinduljon, és felhívom a figyelmét az ittas járművezetés baleseti kockázatára! NEM engedem át a jármű vezetését olyan személynek, akiről tudom, hogy szeszesitalt fogyasztott! NEM kínálom szeszesitallal barátomat, ismerősömet, ha tudom, hogy még járművet fog vezetni!”

Itt kapták el a legtöbb ittas vezetőt

A lakosság eloszlását figyelembe véve nem meglepő, hogy az ország legnépesebb régiójában, Pest megyében és Budapesten volt a letöbb ittas vezetés két évvel ezelőtt, a pandémia első évében.

A legkevesebb ittasan, vagy bódult állapotban volán mögé ülőt Vas-, Nógrád- és Zala megyében regisztrálták 2020-ban. A bódult vezetés terén egyértelműen Budapest vezet, míg Pest megye csak a harmadik helyre csúszott, hiszen Győr-Moson-Sopron megelőzte.

A legkevesebb esetet Békés megyében találták, a második helyen pedig hármas holtverseny alakult ki: Zala, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok fej-fej mellett került fel a dobogóra.