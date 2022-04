Egyre többen váltanának ilyen üzemanyagra: megúszható vele a válság?

Magyarország az Európai Unióhoz, valamint a világ számos fejlett gazdasági térségéhez hasonlóan évtizedek óta sikeresen alkalmazza a közlekedésben a biokomponenseket. Ezek a helyi alapanyagból készülő, helyben előállított oktánszámemelő adalékok a közlekedéshez kapcsolódó üvegházhatású gázkibocsátás (ÜHG) csökkentésének legolcsóbb eszközei.

Élve az EN228 üzemanyagszabvány adta lehetőséggel a Magyar Kormány 2020. január elsejével vezette be az 95-ös üzemanyagkategóriában az E5 – 5% helyett a magasabb, E10 – 10%-ot nem meghaladó bioüzemanyag-tartalmú üzemanyagot. Ennek értelmében a helyben előállított biokomponenst az olajfinomítóban keverik be a fosszilis olajból készülő üzemanyagokba és így szállítják ki azt a kúthálózatokba. Mivel a bioüzemanyagok nem kőolajból, hanem megújuló eredetű alapanyagokból készülnek, a felhasznált mennyiségük csökkenti Magyarország olajimport-függőségét.

A tavalyi belföldi benzin- és gázolajfelhasználás mennyiségét alapul véve, a két üzemanyagtípusba itthon bekervert és felhasznált bioetanol- és biodízel komponenseknek köszönhetően éves szinten nagyságrendileg félmillió tonna kőolaj behozatala vált szükségtelenné. Ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben megszűnne a bioüzemanyag hazai, kötelező bekeverése, úgy a hiányzó részt kőolajjal kellene pótolni, ami közvetlenül megnövelné Magyarország kőolajimport-igényét.

Jelen helyzetben az ellátásbiztonság mellett kiemelt szerepe van az áraknak. Az elmúlt 6 hónapban a kőolaj árának emelkedésével párhuzamosan rendkívüli áremelkedés volt megfigyelhető az üzemanyagok kapcsán is, így Magyarországon hatósági árszabályozás lépett életbe. Ugyanebben az időszakban a hazai előállítású bioetanol árszintje stabil maradt. A kötelező bioüzemanyag-bekeverésnek köszönhetően, az emelkedő fosszilis árak mellett a biokomponensek árstabilizáló szerepet töltenek be, amely fontos eszköz a fogyasztói árak kontrollálása tekintetében. Ezt bizonyítja, hogy – többek között – az Egyesült Államok is a saját fogyasztói és belföldi gazdasága érdekében a bekeverési arány további növelését fontolgatja, hogy csökkentse a kutakon az üzemanyagárakat.

Mindemellett, az etanol és biodízel előállítása nélkül nem keletkeznének magas hozzáadott értékű, mással nem helyettesíthető társtermékek sem. Minden tonna előállított bioüzemanyag mellett 1 tonna GMO-mentes állati fehérjetakarmány is keletkezik, amely jelentős takarmánypiaci pozíció és potenciál Magyarország számára; ezzel a hazai és Európai Unió-s fehérjeimportfüggőség csökken, ami kedvező helyzetbe hozza az állattartókat és a takarmányalapanyag-felhasználókat egyaránt. Ezen kívül a biofinomítók további élelmiszer-, takarmány-, vegyi-, gyógyszer- és papíripari alapanyagokat, összetevőket, alacsony ÜHG-kibocsátású metanolt, glicerint, olajat, biogázt és szerves talajjavítót is előállítanak.

Minél több terméket állít elő egy ország a határain belül saját forrásból, annál függetlenebb lesz a külső tényezőktől, és ez a megállapítás különösen igaz a hazai biofinomító iparra, ahol a hazai alapanyagokból előállított termékek széles köre és mennyisége olyan erős és állandó ágazati szinergiákat hozott létre a gazdaság különböző területei és szereplői között, amelyek szorosan függenek egymástól, de egyben kölcsönösen erősítik is egymást.