Elképesztően megdrágultak a használt autók a háború óta: ennyivel kell többet fizetni értük

Alaposan felforgatta a használtautó-piacot az egy hónapja kitört ukrajnai háború. Friss adatok szerint az eladásra kínált használt autók átlagára 9 százalékot emelkedett a harcok megkezdése óta. A keresések száma a harcok kitörésekor hirtelen a negyedével esett vissza. A vásárlók óvatossága azóta is jól érzékelhető: még az elmúlt egy hét során is 4,8 százalékkal kevesebben kutattak a használtautó-hirdetések között, mint a háború kitörését megelőző hét napon.

A háború kitörését követő jelentős árfolyamváltozás hatása szinte napok alatt megmutatkozott a használtautó-piaci árakon is. Ez az elmozdulás automatikusan beépült az importautók áraiba, ez a hatás pedig gyorsan átgyűrűzött a belföldi használt autók piacára is. A JóAutók.hu teljes használtautó-kínálatának átlagára 4,9 millió forint alatti értékről 5,3 millió forint fölé emelkedett, vagyis az elmúlt 30 napban 9 százalékos növekedést mutatott.

Ezzel párhuzamosan a keresések száma is tartósan visszaesett: egy hónappal a háború kitörése után is közel 5 százalékkal kevesebben keresnek rá a használtautó-hirdetésekre, mint az azt megelőző időszakban. Sokan halasztják most a gépjárműcserét, ezért az elhelyezett hirdetések számában is hasonló mértékű visszaesés jelentkezett. Bár a hivatalos márciusi adásvételi adatokra még több hetet kell várni, borítékolható, hogy a piaci szereplők megnövekedett óvatossága a konkrét átírások számában is meg fog mutatkozni. Tény, hogy a vásárlók egy széles köre elbizonytalanodott, és későbbre halasztja a nagyobb összegű beruházásait. Az ekkora mértékű hirtelen áremelkedés azonban önmagában is sokakat kiszorít a piacról, akiknek a megdrágult autók esetében már nem is áll módjukban kipótolni a vételár-többletet.

A háborús helyzet egyik folyományaként fellépő ideiglenes üzemanyag-ellátási zavarok alaposan befolyásolták a keresések üzemanyag szerinti összetételét is. Normál időszakokban a benzines keresések teszik ki az összes keresés 63 százalékát. Ez az érték március 10-e környékén, az első ellátási zavarok idején 52 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan az elektromos és hibrid meghajtású autókra a szokásos 15 százalékról ezekben a napokban 26 százaléknyian kerestek rá. Úgy tűnik, hogy az elektromos meghajtás népszerűségének növekedésében a jövőben egy újabb tényező, az üzemanyag-ellátás biztonsága is szerepet játszhat.

Csökkenő számok az éves előrejelzésben

A háború negatív hatásai főként egy hosszan elhúzódó válság esetén alaposan rányomhatják bélyegüket a használtautó-piac idei teljesítményére

– magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Az új autók piacán a chiphiány mellett most már egyéb alkatrészek ellátási problémái is felmerültek, emiatt csúsznak a flottacserék, a lecserélt 3-4 éves járművek pedig csak kisebb számban jelennek meg a piacon. Mindez a magasabb árakkal kombinálva azt eredményezheti, hogy a tavaly elért, rekordot jelentő 819 ezer tulajdonosváltás után a piac forgalma akár 5 százalékkal, évi 780 ezer körüli szintre is visszaeshet.”