Itt a bejelentése: véget ért egy korszak a magyar utakon, máricus 20-tól erre készülhetnek az autósok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2021. november 10-én indította el téli szezonját, amelyet 2022. március 20-án zártak le a szakemberek. A 2021/22-es tél kevésbé volt csapadékos, viszont a gyakori éjszakai és reggeli fagyok miatt így is 122 ezer tonna sót és 9,8 millió liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki az országos utakra a közutasok. Most viszont újra a teljes körű felújítások kerülnek fókuszba, továbbá a cég 95 mérnökségének brigádjai is a burkolathibák megszüntetésére koncentrálnak.

A 2021/22-es téli szezon során kevesebb havas napot regisztráltak a szakemberek és általánosságban véve is kevesebb téli csapadék hullott, viszont nagyon gyakoriak voltak az éjszakai és reggeli fagyok, páralecsapódások. Így a megelőző és aktív síkosságmentesítő munkák során összesen 122 ezer tonna útszóró sót és 9,8 millió liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki a szakemberek a cég által kezelt 32 ezer kilométeres közúthálózatra. Előbbi 13%-kal kevesebb, utóbbi viszont 35%-kal több a 2020/21-es télhez képest. A látványosan megnövekedett oldatfelhasználást egyébként az átlagtól jóval nagyobb mennyiségű ónos eső indokolta - áll a Magyar Közút közleményében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A kevésbé csapadékos szezon miatt a tél végén a burkolatállapotokat is kevésbé viselte meg az időjárás. A burkolathibákkal kapcsolatos kárbejelentések száma – ami az új hibákkal és az útállapotokkal egyenesen arányosan mozog - 2021 első két hónapjához képest 2022. január-februárban 33%-kal kevesebb volt. Azért, hogy ez a jövőben is így legyen, a napokban újra a teljes körű felújítások kerültek a középpontba. Tavaly évtizedes rekordot döntött a Magyar Közút, ugyanis közel 1280 kilométernyi, főleg mellékút felújítása indulhatott el, míg idén a rekordhoz képest is további 15%-kal több, mintegy 1500 kilométernyi úton kezdődhetnek el az átfogó beavatkozások 300 milliárd forintot meghaladó értékben. A tél végével a Magyar Közút 95 mérnökségének brigádjai a lokális és nagyfelületű burkolatjavításokra fókuszálnak. A kátyúzási munkákra közel 90 ezer tonna aszfalt felhasználását tervezték be 2022-ben, csaknem 9 milliárd forint értékben. Ezen kívül alvállalkozóikon keresztül végzett lokális burkolatjavítási munkákra közel 3 milliárd forintot fordítanak majd idén. A Magyar Falu Útfelújítási Program keretében pedig 2021-hez képest 5,5 milliárd forinttal többet, 16,5 milliárd forintot használhatnak fel idén burkolatfelújtásra.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK