Közel sincs vége a drágulásnak: újabb sötét fellegek gyűlnek az autópiacon

Drasztikusan megemelkedett az elektromos autók gyártásához szükséges nemesfémek ára a világpiacon. Ez pedig a szakértők szerint csúnyán meg fog látszani a járművek árain is. A várakozások szerint 2022-ben csúcsra fog emelkedni a lítium ára, és csak a jövő évben normalizálódhat a piaci helyzet.

Nem titok, hogy az autóipar ellátási láncai mostanában nagyon rosszul állnak. A chiphiány várhatóan 2022-ben is folytatódni fog, és erre még rádob egy lapáttal, hogy az autógyártók világszerte fokozzák az elektrifikációt. És most az akkumulátorfémek hiányának veszélye is az iparág felett lebeg, ami drágulást hozhat a piacon.

Ez azért meglepő, mivel a Bloomberg szakértői szerint tavaly minden eddiginél olcsóbb volt az akkumulátor az elektromos autókhoz, 118 dollár volt kilowattóránként, ami jelentős csökkenés a 2010-es 1200 dollár/kWh-hoz képest. Ez nagyrészt a gyártás felfutásának köszönhető; minél több üzem nyílik meg és minél hatékonyabbak a folyamatok, annál alacsonyabbak a költségek. Ellenben minél hatékonyabban lehet ezeket az anyagokat feldolgozni, annál gyorsabban fogy a nyersanyagkészlet. Ez pedig az alacsony árakkal együtt hiányt és végül áremelkedést okoz - írja elemzésében a The Drive.

Ugyanis az autóakkumulátorokhoz megfelelő minőségű lítium 2022 januárjában ötször drágább, egy évvel korábban. Ez talán nem meglepő, tekintve, hogy a tavalyi év folyamán gyakorlatilag minden autógyártó bejelentette, hogy gigantikus akkumulátorgyártó létesítmények építését tervezi. De az ugrás mértéke óriási, a lítium ára most már 261 ezer jüan (kb. 13 millió forint) tonnánként Kínában. És nem csak a lítiumot érintette a változás, hanem a többi szükséges fémet is: a kobalt ára megduplázódott, a nikkelé pedig 15 százalékkal drágult.

Ez pedig elkerülhetetlenül közvetlen hatással lesz az autók előállítási költségeire, ami - hacsak az autógyártók nem döntenek úgy, hogy benyelik ezt, amíg az ellátási lánc problémái meg nem oldódnak - az eladási árakra is kihatással lesz. Például az Audi E-tronhoz szükséges fémek ára összességében az egy évvel korábbi 1895 dollárról mára 3861 dollárra ugrott.

A portál elemzése szerint ez egy átmeneti buborék, 2022 lesz a legrosszabb év a lítium árazása szempontjából, jövőre pedig várhatóan az árak visszaesnek a korábbi szintekre. Viszont 2022 az előrejelzések szerint annyira rossz lesz a lítium ára szempontjából, hogy a szakértők szerint potenciálisan akár 50 százalékkal is fog emelkedni idén.