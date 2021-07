Időzített bombák szabadultak a magyar utakra: segítség nélkül könnyen kész a baj

Rengeteg magyar ül vissza a volán mögé: a szakértő szerint vannak olyanok, akiknek gyakorlatilag újra meg kell tanulniuk vezetni, annyit felejtettek. Sőt, az autómegosztó szolgáltatások is gyökeresen megváltoztatták vezetési szokásainkat: sokan azért kérik az oktatók segítségét, hogy elboldoguljanak az automata váltókkal. A Kreszprofesszor a Pénzcentrumnak kiemelte: ha valaki bizonytalan a tudásában, nem ciki szakértő segítséget kérni.

A járvány erősen megváltoztatta a magyarok közlekedési szokásait: sokan dobták a tömegközlekedést, és a biztonságosabb autózást választották. Így pedig olyanok is visszatértek az utakra, akik amúgy jó ideje nem vezettek. Az is szerencsés tendencia, hogy ezek a sofőrök általában szakértő segítséget vesznek igénybe a "visszaszokáshoz".

Pető Attila közlekedési szakértő is arról számolt be a Pénzcentrumnak, hogy az utóbbi hónapokban nagyon sokan jelentkeztek náluk az autós iskolában gyakorló óráka venni. Sőt, mint a Kreszprofesszor néven ismert szakember elmondta, többen a KRESZ-órákra is beülnek, hogy kicsit felfrissítsék a tudásukat. Mint kifejtette, a volán mögé visszaszokókat két csoportra lehet osztani:

az egyik, aki megszerzi a jogsit, leteszi a vizsgát, majd pedig 1-2 évig nem vezet, mert mondjuk nincs autója. Na, ő a teljesen reménytelen eset, gyakorlatilag újra kell kezdenie az egészet, annyit felejtett. Nekik sokszor akár 30 óra vezetést is szoktunk javasolni oktató mellett.

A másik csoport azoké, akik vezettek valamikor, akár 30-50 ezer kilométert is, aztán valamiért évekig nem ültek autóba. Ők a szakértő szerint könnyebb helyzetben vannak, mert az alap dolgok, a pedálkezelés nem felejtődik el annyira.

A visszaszokásra két lehetőség van: vagy az ember beül az autóba gyakorolni, de hamar elmegy a kedve, mert nem megy neki - esetleg a barátait is megkéri, hogy adjanak tanácsot. Ám a biztonságosabb megoldás egyértelműen az, hogy ha az ember megkeres egy autós iskolát, vagy egy oktatót!

- húzta alá Pető Attila. Az pedig, hogy hány óra gyakorlást javasolnak a diákoknak nagyban függ az egyéntől: aki nagyon rég vezetett, az általában 10 órát szokott venni, de vannak, akik 30-40 órára is beülnek az oktató mellé. Az óradíjak tekintetében értelemszerűen nagyjából ugyanazzal a tarifával kell számolni, mint a normál, "jogsiszerzős" vezetői tanfolyamoknál - ezt most átlagosan nagyjából 6000 forint per óra.

"Nagyon fontos kiemelni, hogy ez a "visszaszokás" mindenképp oktatóval, iskolai keretek között történjen. Nem azért, mert mi nyerészkedni akarunk ezen, hanem egyszerűen a családtagok, barátok nem vesznek észre olyan technikai hibákat, amik miatt ott ketyeg a bomba. Amikor az illető egyedül vezet majd, akkor általában meg is történik a baj" - húzta alá a Kreszprofesszor.

Rengetegen mennek a carsharing miatt

Új tendencia, hogy egyre többen kérnek gyakorlóvezetéshez automata váltós gyakorlóautót. Ennek az egyik oka Pető Attila szerint az, hogy a manuális lassan kikopik a divatból: a különböző hibridek és elektromos autók már mind automaták.

Mégegyszer mondom: nem ciki gyakorolni! Volt olyan diákunk, aki amúgy sok éve vezetett, de venni akart egy hibrid autót, előtte pedig eljött, hogy biztonsággal, oktatói segítséggel kitapasztalja az automata váltót

- hívta fel a figyelmet Pető Attila.

Ami ennél is meglepőbb, hogy egyre többen igazából nem is akarnak saját kocsit venni, viszont vannak ezek a bérelhető kisautók szerte Budapesten, amelyeknek döntő többsége automataváltós. Erre a szolgáltatásra terveznek előfizetni, de előtte még mennének pár órát oktatóval, hogy utána egyedül se legyen gond

- mesélte.

Ezért ilyen drága a jogsi

Korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy iszonyatosan megdrágult az autóvezetői tanfolyam Magyarországon: a KSH adatai szerint 10 év alatt 60 százalékot emelkedett a tarifa a tanfolyamon, aminek 2020-ban az átlagára 210 900 forint volt, mialatt ugyanezért 2010-ben még csak 132 170 forintot kellett fizetni. Sőt, 2000-ben még csak 66 670 forintba került jogosítványt szerezni itthon.

Akkor a Kreszprofesszor kifejtette, hogy leginkább az óradíjak emelkedtek meg, ma már átlagosan 6000 forintot kell fizetni az oktatóknak, mialatt 2013-ban még csak 2900 forintba került egy óra vezetés, 2017-ben pedig 3800 forint volt a díj.

A jogosítványhoz minimum 30 órát kell vezetni, ami felszorozva 180 ezer forint. De ehhez hozzá kell tenni, hogy Budapesten az óraszám inkább 40-50-ben szokott megállni, mivel a szabályok szerint a vizsga előtt minimum 580 kilométert kell vezetni - sorolta a szakember.

Az elméleti tanfolyam 30 és 60 ezer forint közötti áron mozog, attól függ, hogy jelenléti, vagy internetes az oktatás - a tantermi KRESZ-tanfolyam drágább. Emellett szinte minden iskola felszámol 20-30 ezer forint adminisztrációs díjat, hiszen ők intézik a vizsgaidőpontot a tanuló helyett, vezetik a nyilvántartásokat.

És akkor még erre a durván 250 ezer forintra rájönnek a vizsgadíjak, az orvosi vizsgálat, az elsősegély tanfolyam, amelyek még plusz 50 ezer forintot érdemes számolni. Úgyhogy aki jogosítványt szerezne, durván 300 ezer forinttal kalkuláljon alsó hangon, és ebben nincsenek benne az esetleges bukások. Amelyek a Kreszprofesszor szerint nem ritkák: a forgalmi vizsgákon nagyjából 50 százalékos a bukási arány, az elméleti részen pedig körülbelül a próbálkozók harmada bukik meg.