Kvíz: Mit tudsz a Föld leghosszabb folyóiról, a Nílusról vagy az Amazonasról? Lássuk, kifog-e rajtad ez a földrajz kvíz!

A Föld legnagyobb folyói nem pusztán méreteik miatt, vagy lenyűgöző természeti jelenségekként jelentősek. Az országok sorát, gyakran egész kontinenset átszelő folyamoknak a civilizációk fejlődése szempontjából is nagy jelentősége volt és van a mai napig. A mai kvíz során a világ leghosszabb és legismertebb folyóival foglalkozunk. Te mennyit tudsz a Nílusról, Amazonasról, Jangcéről vagy éppen Európai jelentős folyóról? Teszteld, mekkora kihívás számos a legújabb földrajz kvíz a Pénzcentrumtól.

Kvíz: Mit tudsz a Föld leghosszabb folyóiról? Lássuk, kifog-e rajtad ez a földrajz kvíz! 1/10 kérdés Melyik a Föld leghosszabb folyója? Amazonas Jangce Paraná Nílus Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik folyó átlagos vízhozama a legnagyobb a torkolatnál a Földön? Amazonas Orinoco Kongó Gangesz Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik Európa leghosszabb és legbővizűbb folyója? Urál Duna Volga Dnyeper Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik folyó ömlik a Mexikói-öbölbe? Jangce Amazonas Ob-Irtis Mississippi Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül melyik országot érinti a Duna? Horvátország Svájc Csehország Szlovénia Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik európai folyó nem az Északi-tengerbe torkollik? Rajna Temze Pó Elba Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik folyó köti össze az Egyesült Államokban a Nagy-tavakat az Atlanti-óceánnal? Szent Lőrinc-folyó Rio Grande Missouri Yukon Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik folyónak a legnagyobb a vízgyűjtő területe az Amazonast követően a világon? Ob-Irtis Urál Kongó Jenyiszej Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik ázsiai folyót nevezték régen Kék-folyónak is? Jangce Huangho Mekong Amur Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik ókori civilizáció "bölcsője" volt a Tigris és az Eufrátesz? Mezopotámia Trákia Fönícia Karthágó Eredmények

