2026. április 7. kedd Herman
13 °C Budapest
Fiatal nő ül a teraszon és nézi a Nílust naplementekor Luxorban
Kvíz

Kvíz: Mit tudsz a Föld leghosszabb folyóiról, a Nílusról vagy az Amazonasról? Lássuk, kifog-e rajtad ez a földrajz kvíz!

Pénzcentrum
2026. április 7. 18:00

A Föld legnagyobb folyói nem pusztán méreteik miatt, vagy lenyűgöző természeti jelenségekként jelentősek. Az országok sorát, gyakran egész kontinenset átszelő folyamoknak a civilizációk fejlődése szempontjából is nagy jelentősége volt és van a mai napig. A mai kvíz során a világ leghosszabb és legismertebb folyóival foglalkozunk. Te mennyit tudsz a Nílusról, Amazonasról, Jangcéről vagy éppen Európai jelentős folyóról? Teszteld, mekkora kihívás számos a legújabb földrajz kvíz a Pénzcentrumtól.

Kvíz: Mit tudsz a Föld leghosszabb folyóiról? Lássuk, kifog-e rajtad ez a földrajz kvíz!

1/10 kérdés
Melyik a Föld leghosszabb folyója?
Amazonas
Jangce
Paraná
Nílus
2/10 kérdés
Melyik folyó átlagos vízhozama a legnagyobb a torkolatnál a Földön?
Amazonas
Orinoco
Kongó
Gangesz
3/10 kérdés
Melyik Európa leghosszabb és legbővizűbb folyója?
Urál
Duna
Volga
Dnyeper
4/10 kérdés
Melyik folyó ömlik a Mexikói-öbölbe?
Jangce
Amazonas
Ob-Irtis
Mississippi
5/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik országot érinti a Duna?
Horvátország
Svájc
Csehország
Szlovénia
6/10 kérdés
Melyik európai folyó nem az Északi-tengerbe torkollik?
Rajna
Temze
Elba
7/10 kérdés
Melyik folyó köti össze az Egyesült Államokban a Nagy-tavakat az Atlanti-óceánnal?
Szent Lőrinc-folyó
Rio Grande
Missouri
Yukon
8/10 kérdés
Melyik folyónak a legnagyobb a vízgyűjtő területe az Amazonast követően a világon?
Ob-Irtis
Urál
Kongó
Jenyiszej
9/10 kérdés
Melyik ázsiai folyót nevezték régen Kék-folyónak is?
Jangce
Huangho
Mekong
Amur
10/10 kérdés
Melyik ókori civilizáció "bölcsője" volt a Tigris és az Eufrátesz?
Mezopotámia
Trákia
Fönícia
Karthágó
Címlapkép: Getty Images
#szórakozás #világ #föld #természettudomány #folyó #természet #kvíz #bolygó #földrajz #földrajz kvíz

