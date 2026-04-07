Bezárják Wossala Rozina éttermét

Bezárt a budapesti Bestia, Wossala Rozina 2015-ben nyílt étterme. Minderről maga a tulajdonos számolt be a közösségi médiában.

Wossala Rozina posztjában azt írta, hogy a „haladó hedonizmus”, ami egykor az ízekről, élményekről és túláradó intenzitásról szólt, ma már az egészséget, a biohackinget, a longevity-t, az örömet, a valódi emberi kapcsolódást, a fizikai, mentális és spirituális egyensúlyt jelenti számára.

Azt is megemlítette, hogy az elmúlt időszakban rengeteget tanult, képzéseken vett részt, kutatott, utazott, dokumentumfilmeket forgatott a világ különböző pontjain ezekről a témákról, és mostanra teljesen világossá vált számára, hogy ebbe az irányba szeretne továbbmenni.

Sokan tudjátok, hogy a Bestia az életem egy nagyon fontos fejezete volt. Több mint tíz évvel ezelőtt született meg, és még a nevét is rólam kapta. Egy korszakot jelentett – intenzív, szenvedélyes, sokszor mindent felülíró időszakot. De az elmúlt években, 25 intenzív év után lassan eltávolodtam a vendéglátástól. Nem egyik napról a másikra, hanem csendesen, fokozatosan

– fejtette ki.

Hozzátette, hogy pperatívan már egy ideje nem vett részt a Bestia életében, alapítótársaim pedig most úgy döntöttek, hogy nem folytatják tovább a Bestia működtetését.