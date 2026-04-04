Összeszedtük, a Pénzcentrum mely cikkei érdekelték legjobban az olvasókat a 14. héten.
Ilyen az ukrajnai háború igazi pokla: sorozatosan támadnak az oroszok, robbannak a drónok - csak tegnap mintegy 20-an haltak meg
Orosz dróntámadásban öten meghaltak és huszonketten megsebesültek szombaton a kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban - közölték a helyi hatóságok, miközben Oroszország egyre több nappali légitámadást hajt végre.
"Öt ember - három nő és két férfi - meghalt, huszonketten megsebesültek, közülük egy 14 éves lány és egy 28, illetve 72 éves férfi állapota válságos" - írta a Telegram üzenetküldő alkalmazásban Olekszandr Hanja, a megyei katonai közigazgatás vezetője.
A megyei ügyészség szerint a támadást röviddel délelőtt tíz óra előtt hajtották végre. Az északkelet-ukrajnai Harkivban szombat reggel öt ember sebesült meg - közölte a megyei rendőrség. Szombatra virradó éjjel Oroszország 286 nagy hatótávolságú drónnal támadta Ukrajnát, ebből az ukrán légierő 260-at fogott el.
Az éjszaki légitámadásokban tizennégyen sebesültek meg, közülük tizenegyen az északi Szumi, hárman pedig Dnyipropetrovszk megyében, az utóbbiak között Olekszandr Hanja közlése szerint egy öthónapos kisgyermek és egy hatéves kisfiú volt.
A kelet-ukrajnai Kramatorszkban négy embert, közöttük egy tizenhat éves kamaszt ölt meg egy orosz siklóbomba - közölték szombaton megyei ügyészek. A pénteki kora esti támadásban két másik ember is megsebesült. Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy lehulló drónroncsok miatt kigyulladt egy irodaépület az ukrán fővárosban.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Oroszország az utóbbi időben egyre gyakrabban intéz nappal támadásokat Ukrajna ellen. Pénteken éjjel és nappal Oroszország több 500 mint drónt indított Ukrajna ellen, mintegy húszan meghaltak.
Csúnyán elszámolta magát Donald Trump a legújabb fenyegetéssel: tehetetlennek és ostobának nevezték, végzetes konfliktusba sodródhat az USA
Az iráni hadsereg szombat este elutasította Donald Trump 48 órás ultimátumát, aki megállapodást, illetve a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását követelte.
A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?
A Fehér Ház 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetést terjesztett a Kongresszus elé, ami a második világháború óta a legnagyobb mértékű.
Azért ez kemény: élesedett az új katonai szolgálati törvény, a 17-45 év közötti férfiak nagyon nem fognak örülni
Németországban az év elején hatályba lépett új katonai szolgálati törvény értelmében a 17 és 45 év közötti férfiak nem lehetnek csak úgy sokáig távol a...
Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre vezényelte a 82. légideszant-hadosztály, akik nem akármilyen alakulat.
Sokkoló beismerést tett az Európai Unió: ennek még nagyon súlyos ára lesz, senki sem tudja majd kihúzni magát alóla
Miközben az energiaárak ismét meredeken emelkednek Európában, a kontinens újra az atomenergia felé fordul(na).
Az amerikai elnök szerint az Iránban lezuhant amerikai vadászrepülőgép históriája nem befolyásolja a tárgyalásaikat Iránna.
Súlyos csapás érte az Egyesült Államokat Iránban: lelőttek egy amerikai vadászgépet - kegyetlen bosszút esküdhet Trump
Egy amerikai tisztviselő is elismerte, hogy a gépet feltehetően iráni találat érte. A Pentagon és a Fehér Ház egyelőre nem kommentálta az esetet.
Bemondta az európai államfő: "Az emberiség a szakadék szélén áll" - nagyon komoly dolgok jönnek, Magyarországot is súlyosan érinti
Az emberiség a szakadék szélén áll, ezért komoly döntésekre van szükség.
A befektetők szemében Magyarország nem számít kockázatos piacnak, de a legstabilabb országok közé sem fér be.
Emberkereskedőkre csapott le a hatóság: vietnámi munkásokat csempésztek, durva maffia módszerekkel dolgoztak
A belga, a francia és a brit hatóságok felszámoltak egy bűnözői hálózatot, amelynek tagjai több mint ezer embert csempésztek Vietnámból az Egyesült Királyságba.
A 2008-as nagy világválság óta nem történt ilyen: már kopogtat a pokol, ebből Magyarország sem húzhatja ki magát
A Brent nyersolaj spot ára csütörtökön 141,36 dollárra ugrott, ami a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott szintet jelent.
Brutális drónözönt zúdított Oroszország Ukrajnára: válaszként olyan paktumot kötöttek, amit senki sem látott jönni
Oroszország márciusban a 2022 februárjában indított teljes körű invázió óta a legtöbb drónt indította Ukrajna ellen.
Kitudódott az európai miniszterelnök mesterterve a Hormuzi-szoros megnyitására: minden babért ő arathat le Trump helyett
Az Egyesült Államok nem vesz részt a tárgyalásokon.
Az izraeli hadsereg közlése szerint Jemenből rakétát lőttek ki Izrael irányába. Ez a negyedik ilyen észlelt támadás a háború kezdete óta.
Egy évvel az úgynevezett Felszabadítás Napja után az Egyesült Államok átlagos vámszintje évtizedek óta nem látott mértékre emelkedett.
Súlyos dolog derült ki az EU-ból való kilépésről: váratlan fordulat állt elő, erre senki sem számított
Az iráni háború gazdasági következményei miatt az Egyesült Királyság szorosabb gazdasági együttműködésre törekszik az Európai Unióval.
A brit egyetemek 140 millió fontos bevételkieséstől tartanak az uniós hallgatók tandíjának csökkentése miatt.
Több mint ötven évet vártunk erre: indul az új Holdprogram olyan messzire utaznak, ahol ember még sosem járt
Magyar idő szerint csütörtök hajnalban sikeresen elstartolt a NASA Artemis-2 űrküldetése a floridai Kennedy Űrközpontból.