2026. január 14. szerda Bódog
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Kreml Szpasszkaja tornya naplementében a moszkvai Vörös téren.
Világ

Lelepleződött a titkos fegyver: komoly bizonyítékot találtak arra, hogy Putyin tényleg háborúra készül Európával

Pénzcentrum
2026. január 14. 12:52

Orosz kémek egyre gyakrabban toboroznak ukrán állampolgárokat szabotázsakciók végrehajtására Európában, hogy aláássák a NATO-t és megpróbálják a közvéleményt Ukrajna ellen fordítani - jelentette a Sky News.

A Kremlhez köthető hírszerzőtisztek üzenetküldő alkalmazásokon, például Telegramon vagy játékoldalakon keresztül próbálnak potenciálisan gyanútlan személyeket megnyerni "eldobható ügynököknek", akiket gyújtogatással, vandalizmussal és egyéb ellenséges cselekményekkel bíznak meg. A toborzás más nemzetiségűekre is kiterjed.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Royal United Services Institute (RUSI) agytröszt által közzétett kutatási jelentés szerint a pénz kulcsfontosságú motiváló tényező. A tizenévesek, a migránsok és a szovjet hadseregben szolgált idősebb emberek különösen alkalmas célpontok a toborzásra.

A fizetést - amely néhány száztól több ezer euróig terjedhet - gyakran kriptovalutában ígérik, így a finanszírozás forrását nehéz nyomon követni a nyomozók számára. "Az orosz szabotázs 'gig-economy korszakába' léptünk, ahol a hidegháborús képzett hírszerzőkről a hangsúly áttevődött a távoli, szabadúszó és tagadható megbízásokra" - állapítja meg a jelentés.

Bár a Kreml korábban tagadta a nyugati vádakat a növekvő szabotázskampányról, az Oroszországhoz köthető gyújtogatások és komoly szabotázscselekmények száma Európa-szerte 2024-ben 34-re emelkedett a 2023-as 12-höz és a 2022-es mindössze 2-höz képest.

A RUSI jelentés szerzői szerint ez a szándékosan tagadható, a hagyományos háború küszöbe alatt maradó taktika "rendszerszintű és földrajzilag célzott fenyegetéssé fejlődött". Sürgették a NATO-t és az EU-t, hogy javítsák válaszlépéseiket a jövőbeli szabotázscselekmények elrettentése érdekében.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A jelentés hangsúlyozza, hogy a kormányoknak az egyedi incidenseket - függetlenül attól, mennyire jelentéktelenek - egy sokkal súlyosabb, a nyugati szövetségesek elleni tevékenységminta részeként kell kezelniük. "Bár az egyes incidensek alacsony szintűnek vagy alkalmi jellegűnek tűnhetnek, együttesen egy szélesebb kampány kialakulására utalnak, amelynek célja az Ukrajna támogatásának költségeinek növelése, a NATO-államok vörös vonalainak tesztelése és a nyugati nemzetbiztonsági rendszerekbe vetett közbizalom aláásása."

A jelentés szerint az orosz kémek "egyre inkább közvetítőkre és 'eldobható ügynökökre' támaszkodnak, akik közül sokan ukránok, a szabotázsfeladatok végrehajtására". A toborzott ukránok között vannak olyanok is, akik "nem voltak tisztában feladataik valódi természetével".

A dokumentum kiemeli Lengyelország tapasztalatait, amely gyakori célpontja a feltételezett orosz hibrid támadásoknak. "A 2023 és 2025 között szabotázzsal kapcsolatos vádak alapján őrizetbe vett személyek közül sokan ukrán állampolgárok voltak - ezt nem az ukrán koordináció bizonyítékaként, hanem az orosz stratégia részeként értelmezik, amely kihasználja az ukrán migránsok jelenlétét, azzal a céllal, hogy közbizalmatlanságot és politikai feszültséget provokáljon."
Címlapkép: Getty Images
#európa #ukrajna #oroszország #világ #kriptovaluta #geopolitika #vlagyimir putyin #nemzetbiztonság #háború #orosz-ukrán háború #kreml

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:29
13:17
13:16
13:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 14.
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 14.
Így spórolhatsz százezreket az autóvásárláson 2026-ban: évek óta nem volt ilyen lehetőség Magyarországon
2026. január 14.
Ennyi a házvezetők, bejárónők fizetése Magyarországon: brutális mi pénzt lehet hazavinni 2026-ban
2026. január 13.
Itt a lista, ezek a lőporos hordó országok bármikor robbanhatnak: durva háborús láncreakció jöhet a világban 2026-ban?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 14. szerda
Bódog
3. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
2
6 napja
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
3
1 hete
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
4
2 hete
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
5
2 hete
Finnország váratlan lépése: lefoglaltak egy orosz hajót, kiderült, mi történt a tenger alatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződés létrejötte
az ajánlat biztosító általi elfogadása. Erről a biztosító kötvényt állít ki. Ha az ajánlatra a biztosító 15 napon belül nem reagál, a szerződés automatikusan létrejön!

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 13:17
Komoly leépítés jön a győri Audi-gyárnál: hiába a termelési rekord, rengeteg állás szűnik meg
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 13:03
Így spórolhatsz százezreket az autóvásárláson 2026-ban: évek óta nem volt ilyen lehetőség Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. január 14. 13:32
Kapkodnak külföldön ezért az élelmiszerért: a magyaroknak miért nem kell?