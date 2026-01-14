Az Egyesült Államoknak számos támaszpontja van a régióban, többek között Bahreinben, ahol az amerikai haditengerészet Ötödik Flottájának központja található.
Lelepleződött a titkos fegyver: komoly bizonyítékot találtak arra, hogy Putyin tényleg háborúra készül Európával
Orosz kémek egyre gyakrabban toboroznak ukrán állampolgárokat szabotázsakciók végrehajtására Európában, hogy aláássák a NATO-t és megpróbálják a közvéleményt Ukrajna ellen fordítani - jelentette a Sky News.
A Kremlhez köthető hírszerzőtisztek üzenetküldő alkalmazásokon, például Telegramon vagy játékoldalakon keresztül próbálnak potenciálisan gyanútlan személyeket megnyerni "eldobható ügynököknek", akiket gyújtogatással, vandalizmussal és egyéb ellenséges cselekményekkel bíznak meg. A toborzás más nemzetiségűekre is kiterjed.
A Royal United Services Institute (RUSI) agytröszt által közzétett kutatási jelentés szerint a pénz kulcsfontosságú motiváló tényező. A tizenévesek, a migránsok és a szovjet hadseregben szolgált idősebb emberek különösen alkalmas célpontok a toborzásra.
A fizetést - amely néhány száztól több ezer euróig terjedhet - gyakran kriptovalutában ígérik, így a finanszírozás forrását nehéz nyomon követni a nyomozók számára. "Az orosz szabotázs 'gig-economy korszakába' léptünk, ahol a hidegháborús képzett hírszerzőkről a hangsúly áttevődött a távoli, szabadúszó és tagadható megbízásokra" - állapítja meg a jelentés.
Bár a Kreml korábban tagadta a nyugati vádakat a növekvő szabotázskampányról, az Oroszországhoz köthető gyújtogatások és komoly szabotázscselekmények száma Európa-szerte 2024-ben 34-re emelkedett a 2023-as 12-höz és a 2022-es mindössze 2-höz képest.
A RUSI jelentés szerzői szerint ez a szándékosan tagadható, a hagyományos háború küszöbe alatt maradó taktika "rendszerszintű és földrajzilag célzott fenyegetéssé fejlődött". Sürgették a NATO-t és az EU-t, hogy javítsák válaszlépéseiket a jövőbeli szabotázscselekmények elrettentése érdekében.
A jelentés hangsúlyozza, hogy a kormányoknak az egyedi incidenseket - függetlenül attól, mennyire jelentéktelenek - egy sokkal súlyosabb, a nyugati szövetségesek elleni tevékenységminta részeként kell kezelniük. "Bár az egyes incidensek alacsony szintűnek vagy alkalmi jellegűnek tűnhetnek, együttesen egy szélesebb kampány kialakulására utalnak, amelynek célja az Ukrajna támogatásának költségeinek növelése, a NATO-államok vörös vonalainak tesztelése és a nyugati nemzetbiztonsági rendszerekbe vetett közbizalom aláásása."
A jelentés szerint az orosz kémek "egyre inkább közvetítőkre és 'eldobható ügynökökre' támaszkodnak, akik közül sokan ukránok, a szabotázsfeladatok végrehajtására". A toborzott ukránok között vannak olyanok is, akik "nem voltak tisztában feladataik valódi természetével".
A dokumentum kiemeli Lengyelország tapasztalatait, amely gyakori célpontja a feltételezett orosz hibrid támadásoknak. "A 2023 és 2025 között szabotázzsal kapcsolatos vádak alapján őrizetbe vett személyek közül sokan ukrán állampolgárok voltak - ezt nem az ukrán koordináció bizonyítékaként, hanem az orosz stratégia részeként értelmezik, amely kihasználja az ukrán migránsok jelenlétét, azzal a céllal, hogy közbizalmatlanságot és politikai feszültséget provokáljon."
Szerbia közel száznapos kényszerszünet után újraindította a kőolajimportot az Adria-vezetéken keresztül.
Az amerikai törvényhozásban már az is felmerült, hogy a szigetet államként kebelezzék be.
Itt a lista, ezek a lőporos hordó országok bármikor robbanhatnak: durva háborús láncreakció jöhet a világban 2026-ban?
A világpolitika látszólag megszokott válságai mögött egyre több olyan konfliktus gyűlik, amely bármikor nyílt háborúvá fajulhat.
A szöuli bíróságon elhangzott záróbeszédekben az ügyészek a volt államfőt a "lázadás vezetőjének" nevezték.
A helyi beszámolók szerint a karhatalom fegyveresei jelöletlen autókkal és motorokkal, jól védett felszerelésben cirkálnak a településeken,
Maia Sandu moldovai elnök egy brit podcastinterjúban kijelentette, hogy népszavazás esetén támogatná országa Romániával való egyesülését.
Elképzelhetetlen volt, de most megtörtént: megkezdődött a fiatalok behívása a sorkatonai szolgálatra
Két hónapra hívják be a fiatalokat, a horvát védelmi miniszter szerint a szolgálat a „rossz szokásokat” is felszámolhatja.
Kerek perec kimondta a magyar Amerika-szakértő: őrült tervet eszelt ki Trump, Grönland és Venezuela csak a kezdet
Az viszont nem valószínú, hogy egymás után sok katonai akciót fognak végrehajtani, mert azzal szemben nem annyira toleráns az amerikai közvélemény.
„Készen állunk a háborúra” – megszólalt Trump következő célpontja, komoly figyelmeztetést küldött az ország
Az iráni külügyminiszter szerint felvételeik vannak a tüntetők felfegyverzéséről, és hamarosan vallomásokat is nyilvánosságra hoznak.
Újabb energiaháborút indított Oroszország: ez nagyon fog fájni, rengeteg lakos fagyoskodhat a brutál hidegben
Az ukrán energiaválság az orosz támadások nyomán tovább súlyosbodik, miközben Budapest retorikai fenyegetései miatt Kijev alternatív energiaimport-útvonalakat keres.
Ezzel nem biztos, hogy számolt Donald Trump a venezuelai akció előtt: rossz híreket közölt vele az Exxon Mobil
Az Exxon vezérigazgatója kiemelte, hogy tartós befektetési védelemre és a szénhidrogén-törvény reformjára van szükség.
Titkos grönlandi katonai bázisra figyelmeztetnek a szakértők: óriási veszélyt rejt magában ez a hely
A bázis alagútrendszere kanyarog és elágazik a jég alatt, ami megnehezíti a teljes feltérképezést.
Rejtélyes projektbe fogott közösen Kína, Irán és Oroszország: itt tűntek fel a hadihajóik, mire készülhetnek?
Trump korábban "Amerika-ellenes" politikával vádolta a BRICS nemzeteket.
Putyin hallgatása stratégiai megfontolásokat is tükrözhet.
Gigantikus tüntetések zajlanak ezen a helyen: az egész ország lángol, a hatóságok az internetet is lekapcsolták
A kormány válaszul blokkolta az internetet és a nemzetközi telefonhívásokat, hogy elvágja a 85 milliós országot a külső befolyástól.
Elszólta magát Donald Trump unokája? Sejtelmes választ adott azzal kapcsolatban, hogy Trump harmadszorra is elnök lenne-e
Bár családi kötelékei egyértelműek, Kai hangsúlyozta politikai semlegességét.
Érik a katasztrófa Grönlandon: kimondták a szakértők - ha ez a forgatókönyv valósul meg, óriási fordulat jöhet a világban
Az elmúlt hónapokban az USA Grönland iránti érdeklődése NATO-válsággá szélesedett.
A hidegháború alatt Grönland stratégiai elhelyezkedése rendkívüli befolyást biztosított Dániának Washingtonban.