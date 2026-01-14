Lelepleződött a titkos fegyver: komoly bizonyítékot találtak arra, hogy Putyin tényleg háborúra készül Európával

Orosz kémek egyre gyakrabban toboroznak ukrán állampolgárokat szabotázsakciók végrehajtására Európában, hogy aláássák a NATO-t és megpróbálják a közvéleményt Ukrajna ellen fordítani - jelentette a Sky News.

A Kremlhez köthető hírszerzőtisztek üzenetküldő alkalmazásokon, például Telegramon vagy játékoldalakon keresztül próbálnak potenciálisan gyanútlan személyeket megnyerni "eldobható ügynököknek", akiket gyújtogatással, vandalizmussal és egyéb ellenséges cselekményekkel bíznak meg. A toborzás más nemzetiségűekre is kiterjed.

A Royal United Services Institute (RUSI) agytröszt által közzétett kutatási jelentés szerint a pénz kulcsfontosságú motiváló tényező. A tizenévesek, a migránsok és a szovjet hadseregben szolgált idősebb emberek különösen alkalmas célpontok a toborzásra.

A fizetést - amely néhány száztól több ezer euróig terjedhet - gyakran kriptovalutában ígérik, így a finanszírozás forrását nehéz nyomon követni a nyomozók számára. "Az orosz szabotázs 'gig-economy korszakába' léptünk, ahol a hidegháborús képzett hírszerzőkről a hangsúly áttevődött a távoli, szabadúszó és tagadható megbízásokra" - állapítja meg a jelentés.

Bár a Kreml korábban tagadta a nyugati vádakat a növekvő szabotázskampányról, az Oroszországhoz köthető gyújtogatások és komoly szabotázscselekmények száma Európa-szerte 2024-ben 34-re emelkedett a 2023-as 12-höz és a 2022-es mindössze 2-höz képest.

A RUSI jelentés szerzői szerint ez a szándékosan tagadható, a hagyományos háború küszöbe alatt maradó taktika "rendszerszintű és földrajzilag célzott fenyegetéssé fejlődött". Sürgették a NATO-t és az EU-t, hogy javítsák válaszlépéseiket a jövőbeli szabotázscselekmények elrettentése érdekében.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A jelentés hangsúlyozza, hogy a kormányoknak az egyedi incidenseket - függetlenül attól, mennyire jelentéktelenek - egy sokkal súlyosabb, a nyugati szövetségesek elleni tevékenységminta részeként kell kezelniük. "Bár az egyes incidensek alacsony szintűnek vagy alkalmi jellegűnek tűnhetnek, együttesen egy szélesebb kampány kialakulására utalnak, amelynek célja az Ukrajna támogatásának költségeinek növelése, a NATO-államok vörös vonalainak tesztelése és a nyugati nemzetbiztonsági rendszerekbe vetett közbizalom aláásása."

A jelentés szerint az orosz kémek "egyre inkább közvetítőkre és 'eldobható ügynökökre' támaszkodnak, akik közül sokan ukránok, a szabotázsfeladatok végrehajtására". A toborzott ukránok között vannak olyanok is, akik "nem voltak tisztában feladataik valódi természetével".

A dokumentum kiemeli Lengyelország tapasztalatait, amely gyakori célpontja a feltételezett orosz hibrid támadásoknak. "A 2023 és 2025 között szabotázzsal kapcsolatos vádak alapján őrizetbe vett személyek közül sokan ukrán állampolgárok voltak - ezt nem az ukrán koordináció bizonyítékaként, hanem az orosz stratégia részeként értelmezik, amely kihasználja az ukrán migránsok jelenlétét, azzal a céllal, hogy közbizalmatlanságot és politikai feszültséget provokáljon."