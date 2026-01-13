2026. január 13. kedd Veronika
A Moldovai Köztársaság parlamentjének külső épülete a Nagy István körúton, korábbi nevén Lenin körúton, Chisinau városában, más néven Kisinyovban, a Moldovai Köztársaság fővárosában.
Világ

Magyarország szomszédja egyesülhet egy másik országgal? Már az elnökük is erről beszél

Pénzcentrum
2026. január 13. 09:50

Maia Sandu moldovai elnök egy brit podcastinterjúban kijelentette, hogy népszavazás esetén támogatná országa Romániával való egyesülését, ugyanakkor elismerte, hogy erre jelenleg nincs társadalmi többség. A nyilatkozat éles ellenzéki reakciót váltott ki.

Maia Sandu moldovai államfő vasárnap a The Rest is Politics című brit podcastban nyilatkozott Alastair Campbell és Rory Stewart újságíróknak, ahol egyértelműen állást foglalt országa lehetséges jövőjéről. "Ha lenne egy referendum erről, akkor a Romániához való csatlakozásra szavaznék" – jelentette ki az elnök, aki döntését elsősorban geopolitikai okokkal indokolta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Európa-párti politikus, akinek pártja tavaly szeptemberben újabb választási győzelmet aratott, érvelésében Moldova méretére és sebezhetőségére hivatkozott. "Nézzék meg, mi folyik Moldova körül manapság! Nézzék meg, mi történik a világban! Egy olyan kis országnak, mint Moldova, egyre nehezebb túlélni demokráciaként, szuverén államként, és ellenállni Oroszországnak" – fogalmazott Sandu, aki ismét azzal vádolta Oroszországot, hogy beavatkozik országa belügyeibe.

Az elnök ugyanakkor realistán beszélt a moldovai közvélemény álláspontjáról. Nyíltan elismerte, hogy a 2,4 millió lakosú, többségében román, kisebb részben orosz ajkú országban jelenleg nincs többségi támogatottsága a Romániával való egyesülés gondolatának. Ezzel szemben az európai uniós csatlakozást a lakosság többsége támogatja, ezért Sandu ezt az alternatívát "jóval valószínűbbnek" nevezte.

A nyilatkozat azonnal kiváltotta az ellenzék reakcióját. Igor Dodon, Moldova korábbi elnöke és a legnagyobb ellenzéki erőnek számító szocialista párt vezetője Telegram-csatornáján bírálta Sandu kijelentését. Szerinte az elnököt személyes ambíciói vezérlik: "Maia Sandu valóban megszavazná a Romániával való egyesülést, mégpedig a lehető leghamarabb, legalább két okból. Először is abban a reményben, hogy megvalósul az álma, és ő lehet az új román állam elnöke. Úgy véli, a románok naivak, és elfogadják majd őt. Másodszor már csak azért is szavazna az egyesülésre, hogy őt követően ne legyen több elnöke a Moldovai Köztársaságnak. Hogy éppen ő legyen az utolsó, és a moldovai állam története vele érjen véget."

A két ország esetleges egyesülésének kérdése nem új téma a moldovai politikában, több párt is nyíltan támogatja ezt az elképzelést. Figyelemre méltó, hogy körülbelül másfél millió moldovai állampolgár román útlevéllel is rendelkezik. Ennek ellenére a közvélemény-kutatások szerint a moldovaiak mindössze nagyjából egyharmada támogatná az egyesülést a szomszédos Romániával.
Címlapkép: Getty Images
#európa #európai unió #oroszország #románia #eu #országok #világ #konfliktus #politika #geopolitika #külpolitika

