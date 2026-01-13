Magyarország szomszédja egyesülhet egy másik országgal? Már az elnökük is erről beszél

Maia Sandu moldovai elnök egy brit podcastinterjúban kijelentette, hogy népszavazás esetén támogatná országa Romániával való egyesülését, ugyanakkor elismerte, hogy erre jelenleg nincs társadalmi többség. A nyilatkozat éles ellenzéki reakciót váltott ki.

Maia Sandu moldovai államfő vasárnap a The Rest is Politics című brit podcastban nyilatkozott Alastair Campbell és Rory Stewart újságíróknak, ahol egyértelműen állást foglalt országa lehetséges jövőjéről. "Ha lenne egy referendum erről, akkor a Romániához való csatlakozásra szavaznék" – jelentette ki az elnök, aki döntését elsősorban geopolitikai okokkal indokolta.

Az Európa-párti politikus, akinek pártja tavaly szeptemberben újabb választási győzelmet aratott, érvelésében Moldova méretére és sebezhetőségére hivatkozott. "Nézzék meg, mi folyik Moldova körül manapság! Nézzék meg, mi történik a világban! Egy olyan kis országnak, mint Moldova, egyre nehezebb túlélni demokráciaként, szuverén államként, és ellenállni Oroszországnak" – fogalmazott Sandu, aki ismét azzal vádolta Oroszországot, hogy beavatkozik országa belügyeibe.

Az elnök ugyanakkor realistán beszélt a moldovai közvélemény álláspontjáról. Nyíltan elismerte, hogy a 2,4 millió lakosú, többségében román, kisebb részben orosz ajkú országban jelenleg nincs többségi támogatottsága a Romániával való egyesülés gondolatának. Ezzel szemben az európai uniós csatlakozást a lakosság többsége támogatja, ezért Sandu ezt az alternatívát "jóval valószínűbbnek" nevezte.

A nyilatkozat azonnal kiváltotta az ellenzék reakcióját. Igor Dodon, Moldova korábbi elnöke és a legnagyobb ellenzéki erőnek számító szocialista párt vezetője Telegram-csatornáján bírálta Sandu kijelentését. Szerinte az elnököt személyes ambíciói vezérlik: "Maia Sandu valóban megszavazná a Romániával való egyesülést, mégpedig a lehető leghamarabb, legalább két okból. Először is abban a reményben, hogy megvalósul az álma, és ő lehet az új román állam elnöke. Úgy véli, a románok naivak, és elfogadják majd őt. Másodszor már csak azért is szavazna az egyesülésre, hogy őt követően ne legyen több elnöke a Moldovai Köztársaságnak. Hogy éppen ő legyen az utolsó, és a moldovai állam története vele érjen véget."

A két ország esetleges egyesülésének kérdése nem új téma a moldovai politikában, több párt is nyíltan támogatja ezt az elképzelést. Figyelemre méltó, hogy körülbelül másfél millió moldovai állampolgár román útlevéllel is rendelkezik. Ennek ellenére a közvélemény-kutatások szerint a moldovaiak mindössze nagyjából egyharmada támogatná az egyesülést a szomszédos Romániával.