Minden ellenőrzés alatt áll. Csővezeték felszerelés. Forrásszállítás. Munkás szivattyúzza le a vezetékeket a gázfúrótelepen. Gáz vagy olaj lekapcsolása vagy csatlakoztatása
Gazdaság

Itt az óriási fordulat a magyar olajellátásban, indulhat a leválás az oroszokról?

MTI
2025. október 3. 08:56

Andrej Plenković horvát kormányfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyeztetett a Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető és Magyarország közötti feszültségek enyhítéséről az EU-csúcson.

A horvát miniszterelnök csütörtökön Koppenhágában, az informális EU-csúcs második napján horvát újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy mérsékelni kell a Janaf és Magyarország közötti "retorikát", amely indokolatlanul negatív dimenziókat öltött.

Plenković az EU-csúcs alkalmával tárgyalt Orbán Viktorral a Magyarország Janaf-vezetéken keresztül történő kőolaj-ellátásáról. A horvát kormányfő szerint a különböző nyilatkozatok miatt a helyzet negatív médiamegjelenést kapott.

"Elutasítottuk ezeket a téziseket, az Adria-vezeték azért van itt, hogy biztosítsa nemcsak Horvátország, hanem a szomszédos országok, elsősorban Magyarország és Szlovákia, valamint a pancsovai (Szerbia) finomító olajellátását is" – hangsúlyozta a horvát miniszterelnök.

Plenković jelezte Orbán Viktornak, hogy jó lenne, ha a Mol Nyrt. és a Janaf képviselői mielőbb tárgyalnának. A találkozót október első tíz napjára tervezik, hogy megoldják a nagyobb mennyiségű kőolaj szállításának kérdését a magyarországi és szlovákiai finomítókba, a szokásos metódusok szerint, az európai árakat alapul véve.

"Ő (Orbán Viktor) a maga szintjén, ahogy én is a magamén, azt szeretnénk, hogy a Magyarországgal való kapcsolatok, ha lehetséges, javuljanak, és ne romoljanak, ez az egésznek a lényege" – fogalmazott a horvát kormányfő.

Orbán Viktor a közösségi médiában közzétett bejegyzésében kiemelte: "Horvátország történelmi stratégiai partnere Magyarországnak, és Magyarország mindig megadja Horvátországnak a megérdemelt történelmi tiszteletet. Elkötelezettek vagyunk a feszültségek enyhítése és a kölcsönös tisztelet legmagasabb szintű biztosítása mellett." A magyar miniszterelnök hozzátette, a kormány érdeke, hogy a lehető legolcsóbb energiaforrásokat biztosítsa a magyar vállalatok és háztartások számára.
Címlapkép: Getty Images
