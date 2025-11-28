2025. november 28. péntek Stefánia
2 °C Budapest
A svájci zászló előtt különböző pozíciókban egymásra helyezett euróérmék. Pénzügyek Üzleti és gazdasági koncepció.
Világ

Új adó bevezetése jöhet: most a gazdagok pénzét osztanák újra, népszavazás lesz!

Pénzcentrum
2025. november 28. 12:44

Svájcban népszavazásra bocsátják a nagy vagyonok megadóztatásáról szóló javaslatot, amely a gazdagok által fizetendő örökösödési adó bevezetésével finanszírozná a klímaváltozás elleni küzdelmet.

A baloldali Szociáldemokraták ifjúsági szervezete (JUSO) által kezdeményezett javaslat 50%-os adót vetne ki az 50 millió svájci frankot (62 millió dollárt) meghaladó örökölt vagyonokra. A befolyt összeget a klímaváltozás hatásainak csökkentésére fordítanák.

A svájci adóhatóság adatai szerint mintegy 2500 adófizető rendelkezik 50 millió frankot meghaladó vagyonnal, összesen körülbelül 500 milliárd frank értékben - jelentette a Reuters.

A közvélemény-kutatások szerint a válaszadók mintegy kétharmada ellenzi a javaslatot, így várhatóan nem fog átmenni a vasárnapi népszavazáson. Szakértők szerint azonban az elutasítás mértéke fontos jelzés lesz Svájc jövőbeli gazdaságpolitikai irányáról.

"Remélem, nem megy át, de az, hogy hogyan utasítják el, milyen eredménnyel, az fontos. Mert ez jelzi, merre tart Svájc" - nyilatkozta Sergio Ermotti, az UBS vezérigazgatója egy zürichi üzleti rendezvényen.

Svájc jelenleg a világ legnagyobb vagyonkezelési központja, de a Boston Consulting Group előrejelzése szerint ezt a pozícióját akár már idén elveszítheti. Az országban található a világ legdrágább városainak némelyike, és a megélhetési költségek miatti aggodalom egyre nagyobb szerepet kap a helyi politikában.

A JUSO vezetője, Mirjam Hostetmann szerint a leggazdagabbak luxusfogyasztásukkal károsítják leginkább a klímát, és Svájc 10 leggazdagabb családja együttesen annyi kibocsátást okoz, mint a svájci lakosság túlnyomó többsége.

A javaslat kritikusai attól tartanak, hogy a vagyonadó a gazdagok elvándorlását eredményezné Svájcból, ami csökkentené az ország teljes adóbevételét. A svájci kormány a javaslat elutasítására kérte a szavazókat.

"A kezdeményezés nagymértékben csökkentené Svájc vonzerejét a vagyonos személyek számára" - jelentette ki Karin Keller-Sutter svájci pénzügyminiszter a múlt hónapban.
Címlapkép: Getty Images
