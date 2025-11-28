Új adó bevezetése jöhet: most a gazdagok pénzét osztanák újra, népszavazás lesz!

A két ország közötti feszültség az elmúlt hónapokban fokozódott.
Svájcban népszavazásra bocsátják a nagy vagyonok megadóztatásáról szóló javaslatot, amely a gazdagok által fizetendő örökösödési adó bevezetésével finanszírozná a klímaváltozás elleni küzdelmet.
A baloldali Szociáldemokraták ifjúsági szervezete (JUSO) által kezdeményezett javaslat 50%-os adót vetne ki az 50 millió svájci frankot (62 millió dollárt) meghaladó örökölt vagyonokra. A befolyt összeget a klímaváltozás hatásainak csökkentésére fordítanák.
A svájci adóhatóság adatai szerint mintegy 2500 adófizető rendelkezik 50 millió frankot meghaladó vagyonnal, összesen körülbelül 500 milliárd frank értékben - jelentette a Reuters.
A közvélemény-kutatások szerint a válaszadók mintegy kétharmada ellenzi a javaslatot, így várhatóan nem fog átmenni a vasárnapi népszavazáson. Szakértők szerint azonban az elutasítás mértéke fontos jelzés lesz Svájc jövőbeli gazdaságpolitikai irányáról.
"Remélem, nem megy át, de az, hogy hogyan utasítják el, milyen eredménnyel, az fontos. Mert ez jelzi, merre tart Svájc" - nyilatkozta Sergio Ermotti, az UBS vezérigazgatója egy zürichi üzleti rendezvényen.
Svájc jelenleg a világ legnagyobb vagyonkezelési központja, de a Boston Consulting Group előrejelzése szerint ezt a pozícióját akár már idén elveszítheti. Az országban található a világ legdrágább városainak némelyike, és a megélhetési költségek miatti aggodalom egyre nagyobb szerepet kap a helyi politikában.
A JUSO vezetője, Mirjam Hostetmann szerint a leggazdagabbak luxusfogyasztásukkal károsítják leginkább a klímát, és Svájc 10 leggazdagabb családja együttesen annyi kibocsátást okoz, mint a svájci lakosság túlnyomó többsége.
A javaslat kritikusai attól tartanak, hogy a vagyonadó a gazdagok elvándorlását eredményezné Svájcból, ami csökkentené az ország teljes adóbevételét. A svájci kormány a javaslat elutasítására kérte a szavazókat.
"A kezdeményezés nagymértékben csökkentené Svájc vonzerejét a vagyonos személyek számára" - jelentette ki Karin Keller-Sutter svájci pénzügyminiszter a múlt hónapban.
A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.
Meglepően szoros verseny alakult ki a Tennessee 7. körzetében tartott időközi kongresszusi választáson.
Riho Terras észt európai parlamenti képviselő élesen bírálta az Egyesült Államok Ukrajna-politikáját.
A brit védelmi minisztérium sikeresen tesztelte a DragonFire nevű lézerfegyvert, amely képes nagy sebességgel repülő drónok megsemmisítésére.
A Mol tárgyalásokat folytat a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai NIS finomító felvásárlásáról, miközben Szerbia sürgős megoldást keres az amerikai szankciók miatt veszélybe került üzemanyag-ellátására.
Az EU tagállamai megállapodtak a gyermekek szexuális bántalmazása elleni védelemről szóló szabályozás közös álláspontjáról.
Becslések szerint a Földön tavaly mintegy 50 ezer nőt és lányt öltek meg családtagjaik vagy partnereik.
Trump állítólag nem fogadja újra Zelenszkijt, amíg Ukrajna alá nem ír egy békemegállapodást.
A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után is feszültségek mutatkoztak a Trump-kormányzaton belül.
A NAV Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei hajnali ellenőrzés közben buktattak le egy angol rendszámú járműszerelvényt az M5-ös autópályán - írja közleményében a hatóság.
Újabb háború a láthatáron? Forrnak az indulatok Kína környékén - ennek bizony még nagyon rossz vége lehet
Tajvan 40 milliárd dolláros különleges védelmi költségvetést jelentett be, amely többek között egy fejlett légvédelmi rendszer kiépítését is tartalmazza.
Az olasz parlament új törvényt fogadott el, amely bevezeti a nőgyilkosság (femicídium) fogalmát a büntetőjogba.
Ursula von der Leyen: a következő napok veszélyekkel teliek, háborús fordulat jöhet.
Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyinnal Orbán Viktor magyar miniszterelnök november 28-án pénteken, erről már több hazai lap is értesült.
Kiszivárgott a szigorúan titkos tárgyalás Washington és Moszkva között: megszólalt Putyin bizalmi embere, ezt tervezik Oroszországban
Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó szerint Moszkva és Washington fokozatosan építi kapcsolatait, miközben a kiszivárogtatások hátráltatják ezt a folyamatot.
Donald Trump amerikai elnök feloldotta az Ukrajnának szabott korábbi határidőt a békejavaslattal kapcsolatban, miközben folytatódnak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról.
