Leeuwarden, Hollandia - 2018. április 19.: A lengyel légierő MiG-29 Fulcrum vadászrepülőgépe leszállás közben a Leeuwarden légibázison.
Világ

Itt a fordulat a háborúban? Zelenszkij együttműködik Donald Trumppal, ez mindent megváltoztathat

Pénzcentrum
2025. november 21. 08:31

Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy kész együttműködni az Egyesült Államokkal a háború lezárását célzó béketerven, és a közeljövőben tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel.  

Az ukrán elnöki hivatal megerősítette, hogy megkapták az amerikai béketervet. Zelenszkij, miután találkozott Daniel Driscoll amerikai védelmi államtitkárral Kijevben, jelezte, hogy a két ország közösen fog dolgozni a terv egyes elemeinek kidolgozásán - számolt be a 24.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Készen állunk a konstruktív, őszinte és gyors munkára

- írta az ukrán elnök Telegram-csatornáján.

Az elnöki hivatal nem részletezte Trump 28 pontos béketervének tartalmát, és azt sem hozták nyilvánosságra, de közölték, hogy Zelenszkij felvázolta "azokat az alapelveket, amelyek népünk számára fontosak". A közlemény szerint "a következő napokban Ukrajna elnöke arra számít, hogy megvitatja Trump elnökkel a fennálló diplomáciai lehetőségeket és a béke eléréséhez szükséges kulcsfontosságú pontokat."

Információk szerint az európai országok ellenállnak az amerikai tervnek, amely állítólag területi engedményeket és részleges leszerelést követelne Kijevtől - olyan feltételeket, amelyeket Ukrajna szövetségesei kapitulációval egyenértékűnek tekintenek.

Az orosz fél álláspontját Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ismertette, aki szerint jelenleg "nem folynak konzultációk. Természetesen vannak kapcsolatok, de nincs olyan folyamat, amelyet konzultációnak lehetne nevezni". Hozzátette, hogy Oroszországnak nincs mit hozzátennie Vlagyimir Putyin elnök augusztusi alaszkai csúcstalálkozón tett kijelentéseihez, és bármilyen békemegállapodásnak a "konfliktus gyökerével" kell foglalkoznia.

Az Európai Unió külügyminiszterei brüsszeli találkozójukon nem nyilatkoztak részletesen az amerikai tervről, de jelezték, hogy nem támogatják a Kijevet hátrányos engedményekre kényszerítő követeléseket.

"Az ukránok békét akarnak. Olyan igazságos békét, amely tiszteletben tartja mindenki szuverenitását, olyan tartós békét, amelyet nem kérdőjelezhet meg a jövőbeni agresszió" - fogalmazott Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter, hangsúlyozva, hogy a béke nem jelenthet kapitulációt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtöki brüsszeli nyilatkozatában kijelentette, hogy a magyar kormány nem fogja engedni, hogy "a szankciófanatikus európai politikusok megnöveljék a magyar családok energiaköltségeit".
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #ukrajna #oroszország #amerika #világ #tárgyalás #szankció #brüsszel #donald trump #szíjjártó péter #amerikai egyesült államok #kijev #vlagyimir putyin #külügyminiszter #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #béke #diplomácia

