Oroszország több mint 240 gyermeket toborzott szabotázsakciókra Ukrajnában.
Itt a fordulat a háborúban? Zelenszkij együttműködik Donald Trumppal, ez mindent megváltoztathat
Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy kész együttműködni az Egyesült Államokkal a háború lezárását célzó béketerven, és a közeljövőben tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel.
Az ukrán elnöki hivatal megerősítette, hogy megkapták az amerikai béketervet. Zelenszkij, miután találkozott Daniel Driscoll amerikai védelmi államtitkárral Kijevben, jelezte, hogy a két ország közösen fog dolgozni a terv egyes elemeinek kidolgozásán - számolt be a 24.hu.
Készen állunk a konstruktív, őszinte és gyors munkára
- írta az ukrán elnök Telegram-csatornáján.
Az elnöki hivatal nem részletezte Trump 28 pontos béketervének tartalmát, és azt sem hozták nyilvánosságra, de közölték, hogy Zelenszkij felvázolta "azokat az alapelveket, amelyek népünk számára fontosak". A közlemény szerint "a következő napokban Ukrajna elnöke arra számít, hogy megvitatja Trump elnökkel a fennálló diplomáciai lehetőségeket és a béke eléréséhez szükséges kulcsfontosságú pontokat."
Információk szerint az európai országok ellenállnak az amerikai tervnek, amely állítólag területi engedményeket és részleges leszerelést követelne Kijevtől - olyan feltételeket, amelyeket Ukrajna szövetségesei kapitulációval egyenértékűnek tekintenek.
Az orosz fél álláspontját Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ismertette, aki szerint jelenleg "nem folynak konzultációk. Természetesen vannak kapcsolatok, de nincs olyan folyamat, amelyet konzultációnak lehetne nevezni". Hozzátette, hogy Oroszországnak nincs mit hozzátennie Vlagyimir Putyin elnök augusztusi alaszkai csúcstalálkozón tett kijelentéseihez, és bármilyen békemegállapodásnak a "konfliktus gyökerével" kell foglalkoznia.
Az Európai Unió külügyminiszterei brüsszeli találkozójukon nem nyilatkoztak részletesen az amerikai tervről, de jelezték, hogy nem támogatják a Kijevet hátrányos engedményekre kényszerítő követeléseket.
"Az ukránok békét akarnak. Olyan igazságos békét, amely tiszteletben tartja mindenki szuverenitását, olyan tartós békét, amelyet nem kérdőjelezhet meg a jövőbeni agresszió" - fogalmazott Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter, hangsúlyozva, hogy a béke nem jelenthet kapitulációt.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtöki brüsszeli nyilatkozatában kijelentette, hogy a magyar kormány nem fogja engedni, hogy "a szankciófanatikus európai politikusok megnöveljék a magyar családok energiaköltségeit".
Egy orosz kémhajó brit pilótákat veszélyeztetett lézerrel, miközben a tengeralatti kábeleket térképezték fel.
Diplomáciai feszültség alakult ki Japán és Kína között, miután a japán miniszterelnök kijelentette, hogy országa katonailag támogatná Tajvant egy esetleges kínai invázió esetén.
Kiszivárgott az USA béketerve: Trump olyan ukrán területeket is az oroszoknak adna, amit nem foglaltak el?
Donald Trump új béketerve szerint Oroszország megkapná Kelet-Ukrajna egyes, jelenleg ukrán kézen lévő területeit.
Itt a fordulat a Louvre kirablásának ügyében? Meglehetnek a tolvajok, de az ékszereknek esetében van egy óriási bökkenő
Négy gyanúsítottat vettek őrizetbe a párizsi Louvre múzeumból ellopott, több mint 100 millió dollár értékű francia koronaékszerek ügyében.
Varsó súlyos állami terrorcselekménynek minősíti a hétvégi robbantást, és felszólította az uniós tagállamokat, hogy korlátozzák az orosz diplomaták utazását a schengeni övezetben.
Behatolt a román légtérbe szerdára virradó éjszaka egy drón a Duna-delta térségében az ukrán folyami kikötők elleni orosz légitámadás során.
Ez már tényleg az emberiség pusztulásának az előszobája: nagyon fontos lenne, ha ezt a 3 dolgot meglépnénk
A Cop30 klímacsúcson közzétett elemzés szerint három kulcsfontosságú klímaígéret betartása közel 1 Celsius-fokkal mérsékelhetné a globális felmelegedést.
A Reform további tervei között szerepel a külföldi segélyek évi 1 milliárd fontra való korlátozása, ami jelentős csökkentést jelentene a tavalyi 14 milliárd fontos kiadáshoz...
28 pontos amerikai béketervezet körvonalazódik az orosz–ukrán háború lezárására. Az USA már tájékoztatja az európai és ukrán vezetőket is.
Súlyos üzenetet küldött a politikusoknak XIV. Leó pápa: ilyet nem gyakran mond egyházfő, lesz foganatja?
XIV. Leó pápa hétfőn bírálta a politikai akarat hiányát a klímaválság kezelésében. A videóüzenet az ENSZ brazíliai klímakonferenciájának utolsó hetére készült.
Az új amerikai szankciók akár 500%-os vámmal sújthatják az orosz energiát vásárló országokat.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta Trump 20 pontos gázai béketervét, amely nemzetközi stabilizációs erő létrehozását és átmeneti kormányzati testület felállítását tartalmazza.
Súlyos szabotázsakció Lengyelországban: bomba robbant az Ukrajnába tartó vasútvonalon, ki áll a háttérben?
Szabotázsakcióval zavarhatták meg a Varsó és Lublin közötti vasúti forgalmat Donald Tusk szerint.
Egy cseppfolyósított földgázt szállító hajót talált el orosz drón az ukrajnai Izmajil kikötőjénél, robbanásveszély miatt evakuálták a határ menti román települést.
A látogatás során Zelenszkij részt vett különböző gyártók, köztük a Dassault tájékoztatóján, délután pedig egy külön fórumon ukrán és francia dróngyártó cégek találkoztak.
Több mint 120 ember, főként rendőrök sérültek meg a Mexikóvárosban tartott kormányellenes tüntetésen.
A brit menekültügyi reform drasztikusan meghosszabbítja a letelepedéshez vezető utat, a státusz ideiglenessé válik, és a támogatások feltételekhez kötöttek.
Megállapodás a háború poklában: 1200 ukrán fogoly térhet haza miközben Kijevet rommá lövik az oroszok
A fogolycsere áttörést jelenthetne, de közben Oroszország minden eddiginél intenzívebben támadja Kijevet és az ukrán infrastruktúrát.
