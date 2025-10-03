2025. október 3. péntek Helga
Teherán modern város látképe felhők alatt, Irán
Világ

Óriási baj lehet a vízzel: elköltöztetik az egész fővárost?

Pénzcentrum
2025. október 3. 10:44

Irán elnöke bejelentette, hogy az országnak nincs más választása, mint áthelyezni fővárosát Teheránból az ország déli részére a vízhiány, a túlnépesedés és a talajsüllyedés növekvő veszélye miatt - számolt be a The Guardian.

Masoud Pezeshkian elmondta, hogy a javaslatot már tavaly felvetette Ali Hamenei ajatollahnak, az ország legfőbb vezetőjének. Bár a terv sok kritikát kapott, az elnök szerint a halmozódó erőforrás-válságok olyan mélyek, hogy Iránnak kötelessége és egyben kényszerűség is áthelyezni a fővárost.

Az elnök a Perzsa-öböl partján fekvő Hormozgan tartományban tett látogatása során fejtette ki nézeteit: "Ez a régió közvetlen hozzáférést biztosít a nyílt vizekhez, valamint a kereskedelem és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez. Ha másként tekintünk e térség lehetőségeire, rendkívül virágzó és fejlett régiót hozhatunk létre."

"Az ország jelenlegi problémái megkövetelik, hogy a fejlesztési útvonalat a Perzsa-öböl felé irányítsuk. Teherán, Karaj és Qazvin jelenleg vízhiánnyal küzd, és ezt a válságot nem lehet könnyen megoldani" - hangsúlyozta Pezeshkian.

Teherán több mint 10 millió lakosú várossá nőtt, és az ország vízellátásának közel negyedét fogyasztja. Korábban más elnökök is felvetették már a főváros áthelyezésének kérdését, köztük Hasszán Rouhani, aki konkrét terveket is készített a lehetséges opciókkal.

Pezeshkian régóta figyelmeztet Irán súlyosbodó vízválságára. "Tavaly a csapadékmennyiség 140 mm volt, míg a normál érték 260 mm; ez azt jelenti, hogy a csapadék körülbelül 50-60%-kal csökkent. Idén a helyzet ugyanilyen kritikus" - mondta. Egyes becslések szerint 2025-ben a csapadékmennyiség 100 mm alá csökkenhet.

"A víztározók mögötti vízszint csökkenése, egyes kutak kiszáradása és a víz más területekről történő szállításának magas költségei mind a megközelítés megváltoztatásának szükségességét jelzik. Ha erről a területről akarunk vizet szállítani Teheránba, a költség köbméterenként akár 4 euró is lehet" - tette hozzá.

Teherán víztározói normál esetben a főváros vízellátásának 70%-át biztosítják, a fennmaradó 30%-ot pedig felszín alatti források. Az alacsony csapadékmennyiség és a fokozott párolgás azonban csökkentette a víztározók részesedését és növelte a felszín alatti vizekre nehezedő nyomást.

"Egyes területeken a talaj évente akár 30 cm-t is süllyed. Ez katasztrófa, és azt mutatja, hogy a lábunk alatt lévő víz kifogyóban van" - figyelmeztetett az elnök.
Címlapkép: Getty Images
