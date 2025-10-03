Több ezer ember ragadt Münchenben, miután drónok miatt lezárták a repteret. Sokan kempingágyakon töltötték az éjszakát.
Óriási baj lehet a vízzel: elköltöztetik az egész fővárost?
Irán elnöke bejelentette, hogy az országnak nincs más választása, mint áthelyezni fővárosát Teheránból az ország déli részére a vízhiány, a túlnépesedés és a talajsüllyedés növekvő veszélye miatt - számolt be a The Guardian.
Masoud Pezeshkian elmondta, hogy a javaslatot már tavaly felvetette Ali Hamenei ajatollahnak, az ország legfőbb vezetőjének. Bár a terv sok kritikát kapott, az elnök szerint a halmozódó erőforrás-válságok olyan mélyek, hogy Iránnak kötelessége és egyben kényszerűség is áthelyezni a fővárost.
Az elnök a Perzsa-öböl partján fekvő Hormozgan tartományban tett látogatása során fejtette ki nézeteit: "Ez a régió közvetlen hozzáférést biztosít a nyílt vizekhez, valamint a kereskedelem és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez. Ha másként tekintünk e térség lehetőségeire, rendkívül virágzó és fejlett régiót hozhatunk létre."
"Az ország jelenlegi problémái megkövetelik, hogy a fejlesztési útvonalat a Perzsa-öböl felé irányítsuk. Teherán, Karaj és Qazvin jelenleg vízhiánnyal küzd, és ezt a válságot nem lehet könnyen megoldani" - hangsúlyozta Pezeshkian.
Teherán több mint 10 millió lakosú várossá nőtt, és az ország vízellátásának közel negyedét fogyasztja. Korábban más elnökök is felvetették már a főváros áthelyezésének kérdését, köztük Hasszán Rouhani, aki konkrét terveket is készített a lehetséges opciókkal.
Pezeshkian régóta figyelmeztet Irán súlyosbodó vízválságára. "Tavaly a csapadékmennyiség 140 mm volt, míg a normál érték 260 mm; ez azt jelenti, hogy a csapadék körülbelül 50-60%-kal csökkent. Idén a helyzet ugyanilyen kritikus" - mondta. Egyes becslések szerint 2025-ben a csapadékmennyiség 100 mm alá csökkenhet.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
"A víztározók mögötti vízszint csökkenése, egyes kutak kiszáradása és a víz más területekről történő szállításának magas költségei mind a megközelítés megváltoztatásának szükségességét jelzik. Ha erről a területről akarunk vizet szállítani Teheránba, a költség köbméterenként akár 4 euró is lehet" - tette hozzá.
Teherán víztározói normál esetben a főváros vízellátásának 70%-át biztosítják, a fennmaradó 30%-ot pedig felszín alatti források. Az alacsony csapadékmennyiség és a fokozott párolgás azonban csökkentette a víztározók részesedését és növelte a felszín alatti vizekre nehezedő nyomást.
"Egyes területeken a talaj évente akár 30 cm-t is süllyed. Ez katasztrófa, és azt mutatja, hogy a lábunk alatt lévő víz kifogyóban van" - figyelmeztetett az elnök.
Izrael már elfogadta a feltételeket, amelyek között szerepel az azonnali tűzszünet, az összes túsz szabadon bocsátása.
Keith Kellogg, az amerikai elnök ukrán és orosz ügyekért felelős különmegbízottja szerint Európának bátrabban kell fellépnie az orosz provokációkkal szemben.
Szerda reggel leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a szenátus nem tudta elfogadni a 2026-os költségvetési tervezetet.
Teljes búcsú 2025: tudd meg, mi a teljes búcsú jelentése és mik a teljes búcsú feltételei! Tudtad, hogy a katolikus egyházban teljes búcsú nyerhető, ha...
Donald Trump azt hangoztatta, hogy amennyiben a közel-keleti konfliktust a 20 pontos béketerv révén sikerül rendezni, akkor egyetlen háború, az orosz-ukrán háború lezárása lesz hátra.
A lengyel hatóságok letartóztatták Volodimir Z. ukrán állampolgárt.
A terv nem kockázatmentes. Nehezebbé teheti Ukrajna és Moldova motiválását a néha fájdalmas politikai reformok végrehajtására.
A Starbucks ajánlata túlmutat a törvényi követelményeken.
A belvárosból érkező metrók nem álltak meg a Theresienwiese állomáson a lezárás ideje alatt.
A nő hamis dokumentumokkal menekült el Kínából és lépett be az Egyesült Királyságba, ahol ingatlanvásárlással próbálta tisztára mosni a lopott pénzt.
Új kasszarendszert vezetett be az osztrák Aldi, a Hofer. Ám ez egyáltalán nem tetszik mindenkinek.
Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott szerint Donald Trump béketervének nemcsak a Gázai övezetben lehet jelentősége, hanem más konfliktusokra is kihatással lehet.
Az Alpok után a Kárpátokban is megérkezett a tél: hétfőn hó borította be Székelyföld legmagasabb pontját, az 1801 méter magas Madarasi-Hargitát.
Hivatalosan is kérte az amerikai szankciók újbóli elhalasztását a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) – közölte a társaság hétfőn.
Kovi, a korábbi felnőttfilmes rendező, nyolc év kihagyás után újra munkába áll.
Az Egyesült Államok fontolgatja Tomahawk rakéták szállítását Ukrajnának, miközben Oroszország továbbra is elutasítja a kétoldalú és háromoldalú béketárgyalásokat.
Az ukrán főparancsnok közlése szerint erőik bekerítettek több orosz katonai egységet Dobropillia közelében, miközben stratégiailag fontos területeket sikerült felszabadítaniuk.
Az Európai Unió hamarosan importvámokat vezethet be az orosz energiahordozókra, hogy teljesen megszüntesse függőségét az orosz olaj- és gázbehozataltól.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.