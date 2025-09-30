Áll a bál a diszkontlánc pénztárainál: teljesen kivannak a vásárlók, ezt már nehezen tűrik

Trump elnök jelentős vámokat vezet be a faipari termékekre és bútorokra, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva.
Új kasszarendszert vezetett be az osztrák Aldi, a Hofer. Az újítás lényege, hogy két kártyaterminál van egy kasszánál, amivel gyorsítanák a vásárlást. Ám a vásárlók óriási nyomasztásra panaszkodnak - írja az 5min.at
A diszkontláncnál olyan újítás jelent meg, amely heves vitákat váltott ki. Több üzletben – köztük Karintiában is – olyan kasszákat állítottak üzembe, amelyek két bankkártya-terminállal rendelkeznek. A rendszer célja a folyamat gyorsítása: miközben az egyik vásárló még fizet, illetve pakolja az áruját, a következőnél már elindulhat a kasszázás.
A Hofer hangsúlyozza: így „nyugodtabbá és hatékonyabbá” akarják tenni a vásárlást. Néhány vásárló viszont másképp látja.
A karintiai influenszer, Laxobu a TikTokon hívta fel rá a figyelmet: „Ez annyira stresszes volt, semmi köze már a vásárlási élményhez. Teljesen abszurd ez a párhuzamos kasszázás.” Több kommentelő is hasonló tapasztalatokról számolt be. Sokan túlterheltnek érzik magukat, ráadásul ez különösen az idősebb vásárlóknak okozhat gondot. „Sajnálom az időseket, én is totál stresszes vagyok – hát ők hogy bírják?”, írta valaki.
Egy másik negatív komment: „Inkább vezessenek be önkiszolgáló kasszákat, mint más szupermarketekben, de ne ilyet.”
Persze, ahogyan az a kasszákat érintő dolgokban lenni szokott, nem egy vélemény létezik. Egyesek szerint az új rendszer „baromi jó” és „praktikus”. Egy hozzászóló így fogalmazott: „Nem a vásárlási élmény miatt megyek a Hoferbe. Minél gyorsabban akarok végezni, és kész.”
Mit mond a lánc?
A diszkont a Kurier kérdésére kiemelte: az újítás előnyökkel jár. „Így vásárlóink nyugodtan bepakolhatják áruikat, miközben a következő vevő kasszázása már elindulhat” – idézi a lap a cég közleményét.
A cél az időmegtakarítás és a rövidebb sorban állás mindenki számára. A Hofer tehát továbbra is egyértelműen a hatékonyságra helyezi a hangsúlyt
