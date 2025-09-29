2025. szeptember 29. hétfő Mihály
11 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Filmforgatás vagy videógyártás és filmes csapat kamerafelszereléssel. Videokamera operátor dolgozik a felszereléssel. Operatőr kamerával a kezében a forgatáson.
Világ

Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2026-ban a gázsi

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 17:44

Kovi, a korábbi felnőttfilmes rendező, nyolc év kihagyás után újra munkába áll. Sokan úgy gondolják, hogy a felnőttfilmeknek ma már nincs létjogosultságuk, sőt a pornófogyasztás akár káros is lehet, így a visszatérés elsőre meglepőnek tűnik.

A rendező-producer a Story magazinnak mesélt arról, hogy tisztán látja a mai iparág problémáit: „Sok film tárgyiasítja a nőket, és hamis képet mutat az intimitásról” – mondta a Story magazinnak adott interjúban. Kovi hozzátette, hogy ezúttal más irányba szeretne elindulni: „Nem az a célom, hogy durva jeleneteket készítsek. Szeretnék valódi érzéseket és kapcsolatokat bemutatni.”

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendező elárulta, hogy korábban azért hagyta abba a forgatást, mert nem tudott azonosulni az új trendekkel, amelyek a nem életszerű szexuális együttléteket népszerűsítették. Kovi vallja, a női test szépség, amelyet tisztelni és becsülni kell, nem tárgyiasítani – ahogy azt sok mai film mutatja. „Olyan alkotásokat szeretnék létrehozni, amelyek akár házaspárokat is újra összehoznak, ahol már húsz éve kialudt a tűz” – fogalmazott.

A rendező kiemelte, hogy bár manapság kevés esély van arra, hogy egy magyar pornószínésznő világhírre tegyen szert, a szakmát továbbra is jó kereseti lehetőségnek tartja. Ugyanakkor hangsúlyozta: senki ne tekintsen erre hosszú távú karrierként. „A gázsit érdemes okosan kezelni, és a megkeresett pénzt befektetni, a civil életre tudatosan készülni” – tanácsolta.

A Story magazin beszámolója szerint a castingok már zajlanak, de a jelentkezők között sokkal több a férfi, mint a nő, így a feladat korántsem egyszerű. Kovi célja továbbra is az, hogy ne csak az együttlétet mutassa be, hanem azt is, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a szereplők, és milyen érzelmi kötelék alakul ki közöttük.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Figyelmeztetett a rendező

Kovi szerint ma kevés reális esély van arra, hogy egy magyar pornószínésznő világhírre tegyen szert. Ettől függetlenül a rendező-producer továbbra is jó kereseti lehetőségnek tartja a felnőttfilmezést. Ugyanakkor hangsúlyozta: senki ne tekintsen erre hosszú távú karrierként. „A megkeresett pénzt érdemes befektetni, és tudatosan felkészülni a civil életre, mert a szereplés csak rövid ideig tarthat. A gázsi elherdálása pedig semmi jóra nem vezet” – figyelmeztetett.
Címlapkép: Getty Images
#interjú #nők #világ #filmipar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:31
18:20
18:11
18:00
17:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 29.
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
2025. szeptember 28.
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
2025. szeptember 29.
Комната для отд.v - Mégis, mi ez az orosz "pihenőszoba" a Városligetben?
2025. szeptember 29.
Ilyen még sosem történt Magyarországon: úgy dől a pénz, mint még soha, rengeten örülhetnek
2025. szeptember 29.
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 29. hétfő
Mihály
40. hét
Szeptember 29.
Nemzetközi kávé nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
1 hete
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
1 hete
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
4
1 hete
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
5
6 napja
Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felelősségbiztosítás
ellentétben a direkt biztosítással, a biztosított által a mások vagyonában okozott károkra nyújt fedezetet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 29. 18:00
Kvíz: Jól ismered a magyar népmeséket? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés a népmese napján!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 29. 16:54
Különleges Red Bull energiaitalt dob piacra az Aldi: ennyibe kerül, ez benne az extra
Agrárszektor  |  2025. szeptember 29. 17:29
Újabb csapást mér az emberekre az időjárás: ezt mind megérezhetjük