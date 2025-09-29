2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Moldova zászlaja
Világ

Az orosz beavatkozás sem volt elég: européer kormány lett ebben az országban

MTI
2025. szeptember 29. 08:30

Maia Sandu elnök pártja, az EU-barát PAS a szavazatok csaknem 50 százalékát megszerezte, ezzel önállóan is többsége lesz a moldáv parlamentben az orosz beavatkozás gyanújával terhelt választási kampányt követően.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, sokak szerint a moldovai választás tétje az volt, hogy sikerül-e most megágyaznia a kelet-európai országnak az EU-csatlakozáshoz. Az exit pollok után kiderült: valóban az EU-párti Cselekvés és Szolidaritás Párt (PAS) nyerte a vasárnapi moldovai parlamenti választást. Maia Sandu elnök pártja a szavazatok 49,5 százalékát kapta a 96 százalékos feldolgozottságánál közölt adatok szerint.

A PAS-nak ezzel önállóan meglehet a többsége a moldáv törvényhozásban. A legnagyobb ellenzéki párt, az oroszpárti Hazafias Választási Blokk (BEP) 24,5 százalékot kapott. A párt elnöke, a korábbi moldovai elnök Igor Dodon már az első részeredmények előtt győzelmet hirdetett, és hétfőre tüntetést hirdetett meg a parlament épülete elé.

A kampány során "jelentős orosz beavatkozásról" szóló vádak is felmerültek.

Maia Sandu elnök még vasárnap, saját szavazatának leadása után is erre a veszélyre hívta fel a figyelmet. Kérdés volt az is, hogy hogyan szavaz a 267 ezer szavazó, akik nagyrészt a nyugatbarát diaszpórában adták le a voksukat. A külképviseleti szavazásokat több helyen bombariadó zavarta meg, de hasonló fenyegetést több belföldi szavazókörnél is előfordult.
Címlapkép: Getty Images
