Három nappal az amerikai kormányzati leállás előtt egy érdekvédelmi csoport figyelmeztet, hogy közel 8 milliárd dollár kongresszusi támogatás maradhat felhasználatlanul.
Az orosz beavatkozás sem volt elég: européer kormány lett ebben az országban
Maia Sandu elnök pártja, az EU-barát PAS a szavazatok csaknem 50 százalékát megszerezte, ezzel önállóan is többsége lesz a moldáv parlamentben az orosz beavatkozás gyanújával terhelt választási kampányt követően.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, sokak szerint a moldovai választás tétje az volt, hogy sikerül-e most megágyaznia a kelet-európai országnak az EU-csatlakozáshoz. Az exit pollok után kiderült: valóban az EU-párti Cselekvés és Szolidaritás Párt (PAS) nyerte a vasárnapi moldovai parlamenti választást. Maia Sandu elnök pártja a szavazatok 49,5 százalékát kapta a 96 százalékos feldolgozottságánál közölt adatok szerint.
A PAS-nak ezzel önállóan meglehet a többsége a moldáv törvényhozásban. A legnagyobb ellenzéki párt, az oroszpárti Hazafias Választási Blokk (BEP) 24,5 százalékot kapott. A párt elnöke, a korábbi moldovai elnök Igor Dodon már az első részeredmények előtt győzelmet hirdetett, és hétfőre tüntetést hirdetett meg a parlament épülete elé.
A kampány során "jelentős orosz beavatkozásról" szóló vádak is felmerültek.
Maia Sandu elnök még vasárnap, saját szavazatának leadása után is erre a veszélyre hívta fel a figyelmet. Kérdés volt az is, hogy hogyan szavaz a 267 ezer szavazó, akik nagyrészt a nyugatbarát diaszpórában adták le a voksukat. A külképviseleti szavazásokat több helyen bombariadó zavarta meg, de hasonló fenyegetést több belföldi szavazókörnél is előfordult.
Az Európai Unió hamarosan importvámokat vezethet be az orosz energiahordozókra, hogy teljesen megszüntesse függőségét az orosz olaj- és gázbehozataltól.
A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredménnyel zárult. A délelőtti órákban megtalálták a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt.
Yuval Noah Harari történés arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna nem vesztese, hanem számos szempontból már most is győztese az orosz agressziónak.
Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen, amely Kijev polgármestere szerint négy halálos áldozatot és legalább nyolc sebesültet követelt a fővárosban.
Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg.
A zaporizzsjai atomerőmű több mint négy napja nem kapcsolódik az energiahálózathoz, ami az eddigi leghosszabb ilyen jellegű kimaradás.
Elon Musk és András herceg neve is felbukkant a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatos új dokumentumokban, amelyeket a kongresszusi demokraták hoztak nyilvánosságra.
A hét utolsó napján alapvetően felhős időre számíthatunk, de időszakosan vékonyodhat a felhőzet, és rövidebb-hosszabb időre a nap is előbukkanhat.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton kijelentette, hogy Ukrajna támogatná Magyarországot és Szlovákiát az energiahordozók alternatív beszerzésében, orosz olaj és gáz nélkül.
Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket, de a magyar ellátás zavartalan marad.
Donald Trump amerikai elnök csapatokat küld a "háború sújtotta" Portlandbe, és szükség esetén "teljes erő" bevetését is engedélyezte.
Németország fokozott készültséget vezet be a drónok okozta veszélyek miatt – jelentette be Alexander Dobrindt belügyminiszter szombaton Berlinben.
A Magyar Honvédség (MH) határozottan visszautasította azt az állítást, miszerint drónjai megsértették volna Ukrajna légterét – közölte a Honvéd Vezérkar szombaton a honvedelem.hu-n megjelent közleményében.
A zalai rendőrök őrizetbe vettek két 18 éves fiatalt, akik több millió forint értékben árultak kábítószert – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.
Irán szombaton konzultációra hazarendelte Németországba, Franciaországba és Nagy-Britanniába akkreditált nagyköveteit.
Franciaországban ismét előkerült a vagyonadó ötlete, de most nem a teljes középosztályt céloznák, hanem kifejezetten az ultra-gazdagokat.
Látványos rendőri üldözés zajlott péntek éjjel Budapesten: egy 27 éves sofőr Csepelről indult menekülni, miután a rendőrök igazoltatni akarták.
Teljes szolidaritásáról biztosította a légsértésekkel érintett szövetségeseket Giuseppe Cavo Dragone, a NATO Katonai Bizottságának elnöke a Rigában zajló vezérkari főnöki találkozón.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.