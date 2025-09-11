2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
Manhattan, New York. 2020. november 09. Times Square-i tisztelgés a megválasztott elnök, Joe Biden előtt.
Világ

Kitálalt Kamala Harris: sosem látott őszinteséggel ment neki Joe Bidennek

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 15:45

Kamala Harris új könyvében élesen bírálja Joe Biden döntését, hogy második elnöki ciklusra is indult, és felidézi, hogyan érezte magát mellőzve alelnökként.

A BBC beszámolója szerint Kamala Harris, az Egyesült Államok korábbi alelnöke "meggondolatlanságnak" nevezte Joe Biden döntését, hogy második elnöki ciklusra is indult – derül ki hamarosan megjelenő memoárjából. A The Atlantic által szerdán közzétett részletben Harris azt írja: "'Ez Joe és Jill döntése.' Mindannyian ezt mondogattuk, mint egy mantrát, mintha hipnotizáltak volna minket. Kegyesség volt ez, vagy meggondolatlanság? Visszatekintve úgy gondolom, meggondolatlanság volt."

A "107 nap" című könyvében – amely a sikertelen elnöki kampányának hosszára utal – Harris arról is ír, hogy alelnökként a "legrosszabb helyzetben" volt ahhoz, hogy lebeszélje Bident az újraindulásról. "Tudtam, hogy rendkívül önző lépésnek tűnne számára, ha azt tanácsolnám, ne induljon. Puszta ambíciónak, talán mérgező hűtlenségnek tekintette volna, még akkor is, ha csak annyit mondok: Ne hagyd, hogy a másik fickó nyerjen."

Harris szerint a 81 éves Biden újraindulási döntése "többnek kellett volna lennie egy személyes döntésnél". "A tét egyszerűen túl magas volt. Ez nem olyan választás volt, amit egy egyén egójára, egy egyén ambíciójára kellett volna bízni" – fogalmazott.

Az alelnök tagadta, hogy "nagy összeesküvés" lett volna Biden törékenységének elrejtésére, és úgy jellemezte a volt elnököt, mint "okos fickót, hosszú tapasztalattal és mély meggyőződéssel, aki képes ellátni az elnöki feladatokat". Hozzátette azonban: "De 81 évesen Joe elfáradt. Ilyenkor mutatkozott meg a kora fizikai és verbális botlásokban."

Harris azt is állítja, hogy a Fehér Ház nem reagált megfelelően a kritikusaira. Felidézte, hogy milliárdos magánbefektetéseket szerzett latin-amerikai országok számára a migráció kiváltó okainak kezelésére, ennek ellenére a republikánusok "határcárként" jellemezték szerepét – egy olyan leírás, amely végigkísérte elnöki kampányát, miközben az illegális határátlépések száma megugrott.

"A Fehér Ház kommunikációs csapatából senki sem segített hatékonyan visszavágni és elmagyarázni, mivel bíztak meg valójában, sem kiemelni az általam elért eredményeket" – írta Harris.

A könyv szeptember 23-án kerül a boltokba, és Harris 15 városban, köztük az Egyesült Királyságban és Kanadában is könyvbemutatót tervez.
Címlapkép: Getty Images
