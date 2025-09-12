27 év börtön a volt elnöknek: puccsot akart végrehajtani, nem kegyelmezett a bíróság

A brazil Legfelsőbb Bíróság 27 év börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt, amiért puccskísérletet hajtott végre a 2022-es választási veresége után a hatalomban maradás érdekében - írta a NPR.

A történelmi ítélet az első alkalom, hogy egy brazil államfőt bíróság elé állítottak kormánymegdöntési kísérlet vádjával. A 70 éves jobboldali politikus, aki 2019-től 2022-ig vezette Brazíliát, hét feltételezett társával együtt állt bíróság elé puccskísérlet, a demokratikus rend megdöntésének kísérlete és fegyveres bűnszervezetben való részvétel vádjával.

Bolsonarót, aki augusztus óta házi őrizetben van, bűnösnek találták a 2023. január 8-i brazíliai zavargásokkal kapcsolatos vádpontokban is. Azon a napon Bolsonaro támogatói megrohamozták a kormányzati épületeket a fővárosban, miután a volt elnök elvesztette a 2022-es választást a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva ellen.

Az öttagú bírói testületből négyen bűnösnek találták a volt elnököt. Az ügyet vezető Alexandre de Moraes legfelsőbb bírósági bíró kedden közel öt órán át ismertette a bizonyítékokat és érveket, mielőtt kihirdette az ítéletet.

Moraes szerint Bolsonaro már 2021-ben elkezdte előkészíteni a puccsot, dezinformációt terjesztett a brazil szavazási rendszerről, és olyan cselekményekre buzdított, amelyek a 2023. január 8-i zavargásokhoz vezettek. A bíró "elsöprő bizonyítékokra" hivatkozott egy elit katonai egység összeesküvéséről, amelynek célja a megválasztott Lula elnök és maga Moraes meggyilkolása volt.

"Ez nem terroristák által titokban készített terv volt – mondta Moraes. – A brazil kormány székhelyén írták, miközben Bolsonaro hivatalban volt."

Bolsonaro következetesen tagadta a vádakat. Ügyvédje, Celso Villardi szerint nincs bizonyíték, amely összekötné őt a puccskísérlettel. A volt elnök jogi képviselői jelezték, hogy fellebbezni fognak az ítélet ellen.

Az ügy súlyosan megterhelte Brazília és az Egyesült Államok kapcsolatát. Trump elnök "boszorkányüldözésnek" nevezte a pert, és erre hivatkozva augusztusban 50%-os vámot vetett ki a brazil termékekre.

Bolsonaro, akit a "trópusok Trumpjaként" is emlegetnek, továbbra is jelentős politikai erőt képvisel: a 2022-es választáson a szavazatok 49%-át szerezte meg, és ma is tízezreket képes mozgósítani támogatására.

Brazília számára ez a per egyfajta számvetés. Az ország többször is átélt puccskísérleteket, beleértve az 1964-es hatalomátvételt, amely két évtizedes katonai uralmat hozott. Most a Legfelsőbb Bíróság felelősségre vont egy volt elnököt, amiért megpróbálta aláásni Latin-Amerika legnépesebb demokráciáját és visszaterelni az országot az autoriter uralom felé.