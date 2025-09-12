Orosz drónok tucatjai sértették meg a lengyel légteret, NATO-országok pedig katonákat és fegyvereket küldenek a transzatlanti szövetség keleti határának megerősítésére.
27 év börtön a volt elnöknek: puccsot akart végrehajtani, nem kegyelmezett a bíróság
A brazil Legfelsőbb Bíróság 27 év börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt, amiért puccskísérletet hajtott végre a 2022-es választási veresége után a hatalomban maradás érdekében - írta a NPR.
A történelmi ítélet az első alkalom, hogy egy brazil államfőt bíróság elé állítottak kormánymegdöntési kísérlet vádjával. A 70 éves jobboldali politikus, aki 2019-től 2022-ig vezette Brazíliát, hét feltételezett társával együtt állt bíróság elé puccskísérlet, a demokratikus rend megdöntésének kísérlete és fegyveres bűnszervezetben való részvétel vádjával.
Bolsonarót, aki augusztus óta házi őrizetben van, bűnösnek találták a 2023. január 8-i brazíliai zavargásokkal kapcsolatos vádpontokban is. Azon a napon Bolsonaro támogatói megrohamozták a kormányzati épületeket a fővárosban, miután a volt elnök elvesztette a 2022-es választást a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva ellen.
Az öttagú bírói testületből négyen bűnösnek találták a volt elnököt. Az ügyet vezető Alexandre de Moraes legfelsőbb bírósági bíró kedden közel öt órán át ismertette a bizonyítékokat és érveket, mielőtt kihirdette az ítéletet.
Moraes szerint Bolsonaro már 2021-ben elkezdte előkészíteni a puccsot, dezinformációt terjesztett a brazil szavazási rendszerről, és olyan cselekményekre buzdított, amelyek a 2023. január 8-i zavargásokhoz vezettek. A bíró "elsöprő bizonyítékokra" hivatkozott egy elit katonai egység összeesküvéséről, amelynek célja a megválasztott Lula elnök és maga Moraes meggyilkolása volt.
"Ez nem terroristák által titokban készített terv volt – mondta Moraes. – A brazil kormány székhelyén írták, miközben Bolsonaro hivatalban volt."
Bolsonaro következetesen tagadta a vádakat. Ügyvédje, Celso Villardi szerint nincs bizonyíték, amely összekötné őt a puccskísérlettel. A volt elnök jogi képviselői jelezték, hogy fellebbezni fognak az ítélet ellen.
Az ügy súlyosan megterhelte Brazília és az Egyesült Államok kapcsolatát. Trump elnök "boszorkányüldözésnek" nevezte a pert, és erre hivatkozva augusztusban 50%-os vámot vetett ki a brazil termékekre.
Bolsonaro, akit a "trópusok Trumpjaként" is emlegetnek, továbbra is jelentős politikai erőt képvisel: a 2022-es választáson a szavazatok 49%-át szerezte meg, és ma is tízezreket képes mozgósítani támogatására.
Brazília számára ez a per egyfajta számvetés. Az ország többször is átélt puccskísérleteket, beleértve az 1964-es hatalomátvételt, amely két évtizedes katonai uralmat hozott. Most a Legfelsőbb Bíróság felelősségre vont egy volt elnököt, amiért megpróbálta aláásni Latin-Amerika legnépesebb demokráciáját és visszaterelni az országot az autoriter uralom felé.
Oroszország az eddigi egyik legsúlyosabb ukrán dróntámadást szenvedte el az éjszaka folyamán,
Az elmúlt hónapokban egyre erősebbek azok a félelmek, miszerint Oroszország a következő években akár közvetlen katonai konfliktusba is sodródhat a NATO-val.
Az ukrán figyelmeztetést követően Lengyelország saját és NATO-repülőgépeket indított és légvédelmi készültséget rendelt el.
Kiszivárgott Epstein titkos ‘születésnapi könyve’: döbbenetes részleteket hozott nyilvánosságra a bizottság
Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein 2003-as születésnapi könyvét, amelyben Donald Trump állítólagos üzenete is szerepel
A Kreml egyértelművé tette: a 19. EU-s szankciós csomag és az USA lépései sem fogják módosítani álláspontjukat.
Egy évvel a bemutatása után Mario Draghi átfogó uniós gazdasági reformterve továbbra is megvalósításra vár.
A magyar–ukrán kapcsolatok témája is szóba került hétfőn Budapesten, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter izraeli kollégájával tartott közös sajtótájékoztatót.
Súlyos incidens a NATO területén: veszélyes orosz fegyvert találtak, ennek nem biztos, hogy jó vége lesz
Újabb lezuhant dróndarabot találtak Lengyelország keleti részén, ezúttal a fehérorosz határhoz közeli Terespol mellett.
Az amerikai elnök szerint hamarosan Európa vezetői is Washingtonba utaznak, hogy a békéről egyeztessenek.
Többnyire fátyolfelhős, napos időre készülhetünk, ugyanakkor a délutáni órákban főként az ország keleti és északkeleti térségében erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható.
Meglepő kijelentést tett Zelenszkij: lassan vége a proxyháborúnak, többé nincsenek az USA-ra utalva?
Ukrajna különösen a dróngyártásra és légvédelmi rendszerekre összpontosít.
Lengyelország szövetségeseivel együtt figyelemmel kíséri az eseményeket.
A politikai bizonytalanság már most is negatívan hat a befektetői hangulatra.
Trump kilátásba helyezte az úgynevezett Section 301-eljárás elindítását is.
A korlátozások bevezetése egybeesik a Max nevű "nemzeti üzenetküldő" alkalmazás megjelenésével
Embereket árulnak, mint a használt autókat. Az EU-ban 2023-ban rekordszámú áldozatot regisztráltak. Mi történik a színfalak mögött? Nézd meg videónkat!
Putyin, Hszi és Kim beszélgetése során felszínre került az autokraták megszállottsága az élethosszabbítás iránt.
Az orosz elnök nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a tettre készek koalíció tagjai elkötelezte magát amellett, hogy csapatokat küld Ukrajnába.
